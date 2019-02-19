Bugüne kadar Türkiye’ye gayrimenkul alanında 1,5 milyar TL’nin üzerinde yatırım kazandıran Fuzul Grup bünyesindeki Nevita International, ‘2018 yabancıya konut satış karnesini’ çıkardı. 2018’de yabancıya 39 bin 663 adet konut satıldı ve bunun karşılığında 5,9 milyar dolarlık gelir Türkiye’ye kazandırıldı. 2017’de yabancıya konut satışından 4,6 milyar dolar gelir elde edildiğine dikkat çeken Faruk Akbal, “Adetsel bazda 2018’de 2017’ye kıyasla yüzde 75 daha fazla konut satılmasına rağmen gelir açısından benzer bir yükseliş göremedik. Gelir 5,9 milyar dolara ulaştı. Gelirde artış sadece yüzde 33 oldu. Ortalama bir konutu 2018’de yabancıya 148,7 bin dolara sattık. Bu ortalama 2017’de 206 bin dolar idi. 2018’de yabancıya bir konutu dolar bazında yüzde 29 daha düşük değerde sattık. Adette ivme yukarı yönlü iken konut değerinde maalesef ivme aşağı yönlü.” açıklamasında bulundu.



TÜRKİYE İSPANYA VE İNGİLTERE'DEN SONRA ÜÇÜNCÜ



Faruk Akbal (Fuzul Grup)

Türkiye’nin, yabancıya konut satışında son yıllarda hızlı bir ivme yakaladığına vurgu yapan Faruk Akbal, “2016 toplamında 18 bin, 2017 toplamında 22 bin konutu yabancıya satan Türkiye, 2018’de rakamı 40 bine ulaştırdı. Bu sene ise Ocak ayında tüm yılların en iyi ocak ayı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak 2019’da, Ocak 2018’e göre yüzde 82 artışla 3 bin 168 adet konut satıldı. Bunun tarihin en iyi Ocak ayı rakamı oldu. Bu sene yabancıya konut satış adedi 50 bini geçer. İspanya ve İngiltere’de 100 bin konut yabancıya satılıyor. Bir yıl öncesine kadar çeyreği kadar konutu yabancıya satardık, bu sene yarıyı aşmış olacağız. Bir kaç yıla enselerinde oluruz.” dedi.



25 BİN ALICIYA TÜRKİYE'Yİ ANLATACAK



Sadece yabancıya konut satışı için kurulan Nevita International olarak adetsel bazda iyileşmeye karşın değer açısından benzer performansın yakalanamadığını bildiklerini vurgulayan Akbal, “Daha nitelikli alım yapan profili Türkiye’ye getirmek için yurtdışı ofis açılışlarımızı bu sene yoğunlaştıracağız. Ürdün ve Suudi Arabistan noktalarımıza bu sene Dubai ve Londra’yı ekliyoruz. Akabinde Katar ve Çin radarımızda, keza Endonezya, Malezya coğrafyası da hedefimizde. Nevita olarak biz 25 bin alım gücü sahibi yabancıyı temsil ediyoruz. Hem bu kişilere ülkemizi anlatacağız hem de bu sene bu networkü genişleteceğiz.” dedi. Akbal, 2018’de Nevita International olarak yabancılara 300 milyon liralık ev sattıklarını bu sene rakamı 500 milyon TL’ye çıkaracaklarını kaydederek, “2023’te 5 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.



Yıllar Toplam Gelir Satış adedi Ortalama değer



2013 3,04 milyar dolar 12.181 250 bin dolar



2014 4,3 milyar dolar 18.959 228 bin dolar



2015 4,1 milyar dolar 22.830 182 bin dolar



2016 3,8 milyar dolar 18.189 213 bin dolar



2017 4,6 milyar dolar 22.234 206 bin dolar



2018 5,9 milyar dolar 39,663 148 bin dolar

DÖVİDEKİ ARTIŞ YABANCIYA EV ALDIRDI