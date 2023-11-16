Vergi muafiyeti nedir?

"EYT’lilere emlak vergisi muafiyeti 2024’te başlıyor" haberleri ardından vergi muafiyeti ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, vergi muafiyeti nedir?

Vergi muafiyeti nedir?

Yaklaşık 14 milyon vatandaşı ilgilendiren vergisinin ikinci taksitinin kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Sabah.com.tr'de yer alan habere göre, bu yıl emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanıp emekli olan EYT'liler Ocak 2024 itibariyle emlak vergisinden muaf olacak. İster nisanda isterse aralıkta emekliliğe hak kazanılmış olsun muafiyet aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren geçerli olacak. muafiyeti için brüt 200 metrekareyi aşmayan konutta kendisinin oturma zorunluluğu bulunmuyor.

Vergi muafiyeti nedir? - 1

VERGİ MUAFİYETİ NEDİR?

Vergi muafiyeti, aslen vergi kanunlarına göre vergi ödemekle yükümlü olan kişi ya da kişi gruplarının aynı ya da farklı vergi kanunlarıyla vergi dışında bırakılması işlemidir.

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