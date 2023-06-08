Zeray İnşaat'ın yeni projesi Miracle Garden satışta

Zeray İnşaat, Kocaeli'deki projelerine bir yenisini daha ekliyor.
"Kocaeli'nin vizyonunu da simgeliyoruz." diyen Zeray'ın satışa sunduğu son projesi Zeray Miracle Garden, doğaya dokunan muhteşem konumu, peyzajıyla ön plana çıkan az katlı özgün mimarisi ve sosyal alanları ile bölgede fark oluşturmayı hedefliyor.
17.510 metrekare alan üzerine inşa edilecek ve 256 üniteden oluşan Zeray Miracle Garden lansmana özel avantajlarla görücüye çıktı.
İç mimarisi özel olarak ele alınan projede yer alan kapalı havuz, fitness, hamam, sauna, buhar odası gibi fonksiyonlar sayesinde Miracle Garden, tüm yaşamsal olanakları kendi içinde sağlayabilen, mahremiyet ve güvenliği üst düzeyde tutan özel bir proje olarak fark yaratıyor.
Şehrin kalbinde, büyüleyici bir yaşam vaadi ile hayata geçirilen Miracle Garden, ormanın ortasında rengarenk peyzaj alanları, şelaleleri, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, benzersiz dinlenme ve keyif alanları da sunuyor.
Pek çok ayrıcalığın yer aldığı projede açık hava spor alanlarının yanı sıra her detayı özenle düşünülmüş sosyal alanlarda, dileyenler yeni bir hobiyi deneyimlerken, dileyenler tutkularını sevdikleri ile birlikte yaşama şansını buluyor.
Zeray A.Ş. pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aytül Ayhan, Miracle Garden projesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bugüne kadar geliştirdikleri projelerle hem binlerce aileyi ev sahibi yaptıklarını, hem de projelerin bulunduğu bölgelerin çehresini ihya ederek nitelikli birer yaşam merkezi haline gelmelerine destek olduklarını vurgulayarak şunları dile getirdi:
"Başiskele, Kocaeli'nin yıldızı parlayan ve her geçen gün değeri katlanarak artan bir lokasyonu olarak ön plana çıkıyor. Yeni projemiz, Kocaeli'nin gözde ilçesinde tabiat ile iç içe bir konumda bulunuyor.
Zeray Miracle Garden, şehirden uzaklaşmadan doğanın yanı başında yaşamak isteyenlerin tercihi olacak. Projemiz, sakinlerinin ihtiyaç duyduğu bütün ayrıntılara cevap vermesinin yanında vadettiği yüksek prim potansiyeli ile de yatırımcıları cezbedecektir.
Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz tüm projeler, geleceğe miras bırakacağımız projelerin teminatıdır. İnanıyoruz ki Zeray Miracle Garden'da Kocaeli'nin simge konsept projeleri arasındaki yerini alacaktır."
Zeray Miracle Garden'da bloklar arasında bırakılan geniş açıklıklar, çevredeki ormanın ve yeşilin proje ile bütünleşmesini ve dairelerin doğal gün ışığından faydalanmalarına imkan tanıyor.
İhtiyaca yönelik birbirinden farklı tiplerde, 1+1'den 4+1'e 256 konut bulunacak.
61 ile 220 metrekare aralığında uzanan farklı seçeneklerin yer aldığı projede fiyatlar 2.014.595 TL den başlıyor.
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