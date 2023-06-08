Zeray İnşaat'ın yeni projesi Miracle Garden satışta

İç mimarisi özel olarak ele alınan projede yer alan kapalı havuz, fitness, hamam, sauna, buhar odası gibi fonksiyonlar sayesinde Miracle Garden, tüm yaşamsal olanakları kendi içinde sağlayabilen, mahremiyet ve güvenliği üst düzeyde tutan özel bir proje olarak fark yaratıyor.



Şehrin kalbinde, büyüleyici bir yaşam vaadi ile hayata geçirilen Miracle Garden, ormanın ortasında rengarenk peyzaj alanları, şelaleleri, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, benzersiz dinlenme ve keyif alanları da sunuyor.

Pek çok ayrıcalığın yer aldığı projede açık hava spor alanlarının yanı sıra her detayı özenle düşünülmüş sosyal alanlarda, dileyenler yeni bir hobiyi deneyimlerken, dileyenler tutkularını sevdikleri ile birlikte yaşama şansını buluyor.

