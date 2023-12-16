Çankırı’da Kasım ayında 155 konut satıldı

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, Çankırı’da Kasım ayında 155 adet konut satıldı.



Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından Çankırı Kasım ayı konut satış istatistikleri açıklandı. Paylaşılan verilere göre, Kasım ayında Çankırı genelinde 155 adet konut satıldı.



Konut satışlarının bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 45,6 azaldığı görülürken Çankırı konut satış sayısı bakımından 72. il oldu. Öte yandan, Kasım ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 5 adet olarak açıklandı.



İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,8 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 2 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 3 tanesinin ise ikinci el satış olduğu görüldü.