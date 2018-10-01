Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, 2023'te dünya çapında 10 marka şehir oluşturma gayretiyle çalıştıklarını belirterek, "Anadolu'da yeni İstanbullar ortaya çıkarmalıyız." dedi.

Gürbüz, yaptığı açıklamada, tüm dünyada kentlerin ülkelerin önüne geçtiğini belirterek, kendine has özelliklerini ön plana çıkaran, ihtisaslaşan ve fark yaratan kentlerin kendi ekonomilerini oluşturduğunu söyledi.

Dünyada artık ülkelerin değil, şehirlerin rekabet ettiğine dikkati çeken Gürbüz, "Bugün Almanya ile Fransa'nın ya da ABD ile İspanya'nın rekabetini değil, Berlin ile Barcelona'nın, Paris ile New York'un birbirleriyle rekabet içinde olduğuna şahit oluyoruz. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye'nin 2023 hedeflerinde 10 küresel marka ortaya çıkarma hedefi var. Bu küresel marka hedefine ek olarak bizler, 2023'te dünya çapında 10 marka şehir oluşturma gayretiyle çalışıyoruz. Anadolu'da yeni İstanbullar ortaya çıkarmalıyız." diye konuştu.



Marka şehirleri ortaya çıkaracak gücün Anadolu'da fazlasıyla bulunduğunu ifade eden Gürbüz, Türkiye'nin coğrafyasıyla, çalışkan nüfusuyla önemli bir potansiyel taşıdığını vurguladı. Gürbüz, "Bize düşen görev Anadolu'da yeni İstanbullar yaratmak. Dünya sahnesine marka şehirler anlamında yeni başarı hikayelerini yaratacak güç biz de fazlasıyla var." ifadesini kullandı.



"Ticarette Hong Kong örneği"



Mehmet Gürbüz, Çin'in Tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen "Bir Kuşak, Bir Yol" inisiyatifini yakından takip ettiklerini belirterek, Çinlilerle Balıkesir'de serbest bölge kurmayı planladıklarını bildirdi. Çinlilerin bölgede bir aktarma istasyonu planladığını dile getiren Gürbüz, "Biz de serbest bölgeyi Ro-Ro limanları ile destekleyip Çin'in yeni pazar arayışlarında kapı olmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili Çinli heyeti Balıkesir'de ağırladık. Bu topraklarda, Balıkesir'de ticaret anlamında ikinci bir Hong Kong oluşturabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



"Sağlık serbest bölgeleri kurmak istiyoruz"



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürbüz, son dönemde ekonomileri güçlendirmenin temelinin iş birliğinden geçtiğini, küreselleşme sürecinin yerelleşme adına yapılan çalışmaları güçlendirdiğini vurguladı.

Merkeziyetçi anlayışlarda izlenen modernleşmeyle insanlara daha yaşanılabilir bir dünya yaratılmasının hedeflendiğinin altını çizen Gürbüz, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve bölgenin sürdürülebilir olmasını sağlamak açısından mahalli idareler ile diğer kuruluşlar arasında iş birliğinin arttığını ifade etti.

Gürbüz, gayrimenkulde yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekecek yeni modeller üzerine çalıştıklarını belirterek, Balıkesir'de sağlık turizmine yönelik projeler gerçekleştireceklerini kaydetti.



"Yazlık inşaatı çare değil"

Avrupa nüfusunun giderek yaşlandığını anımsatan Gürbüz, şunları kaydetti:"Sahip olduğumuz coğrafya sağlık turizmi için son derece uygun. Özellikle Avrupa'nın yaşlanan nüfusunu Türkiye çekmek için sadece 'yazlık' gibi ikincil gayrimenkul inşa etmek yerine, döviz girdisi yaratacak yatırımlar tercih edilebilir. Türkiye ve dünyada sağlık serbest bölgeleri kavramını ilk uygulayan bölge olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz coğrafya bunun için son derece uygun. Kaz Dağları, dünyada oksijen oranı en yüksek yaşam alanlarından birisi. Özellikle Avrupa'nın yaşlanan nüfusunu buraya çekmek istiyoruz. Yazlık inşa etmek yerine, döviz girdisi yaratacak yatırımlar tercih ediyoruz."