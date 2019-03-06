Türk gayrimenkul sektörü ile yabancı alıcıları buluşturacak olan 13'üncü Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi'nin basın toplantısı gerçekleşti. Toplantıda açıklamalarda bulunan Junior Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, 20’den fazla ülkenin katılacağı fuarda iki gün içinde 250 milyon dolarlık satış hedefi koyduklarını söyledi.



Bu sene 13’üncüsü düzenlenecek olan Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi, bu yıl 23-24 Mart tarihlerinde Arap Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği tarafından düzenlenecek. Çoğunluğun Türkiye'den olmak üzere 50'den fazla firmanın yaklaşık 300 proje ile katılması beklenen fuara, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katılacak. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından konut ile yatırım yapan Araplara vatandaşlık hakları anlatılacağı fuarda Türk projelerini Körfez ülkelerinde pazarlayan 14 ajans da yer alacak.



"ÜLKE SAYISI ARTTI, HEDEF 250 MİLYON DOLAR"



Toplantıda açıklamalarda bulunan Junior Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, geçen yıl konut alımında vatandaşlık hakkının 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşmesinin ardından hızlanan ve yıl sonunda 8 milyar dolara çıkan yabancı alımlarının bu yıl da devam ettiğini belirterek, söz konusu ilgiyi 13'üncü Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi'ne yönelik olarak da net bir şekilde gördüklerini belirtti. Vatandaşlık hakkının kolaylaşmasının yanında Türkiye ekonomisindeki düzelmenin de Türk emlak piyasasına olan ilgiyi artırdığını kaydeden Öztunalı, geçen yıl fuara 15 ülkeden yatırımcılar katıldığını ve bu sene rakamın 20'nin üzerine çıkacağını ifade etti. Bunun yanında 7 ülkeden ticari heyet ve ticaret odası başkanları düzeyinde katılım olacağını söyleyen Öztunalı, sayının fuara doğru artabileceğinin de altını çizdi.



Bu sene sadece kendisinin 6 farklı ülkeye giderek birebir tanıtımlar ve lansmanlar yaptığını kaydeden Öztunalı, "Körfez sermayesinin Türkiye'ye büyük bir ilgi duyuyor. Bunu özellikle yurtdışında daha da net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu ilgi neticesinde ve fuara yeni katılan ülkelerle geçtiğimiz yıl iki günde yapılan 132 milyon dolarlık satışın bu yıl 250 milyon dolara çıkmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



Öztunalı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İran ve Irak gibi ülkelerin yanında bu sene Katar, Sudan, Yemen, Suriye, Fas ve Tunus gibi ülkelerden de ciddi bir talep olduğuna dikkat çekti.



“BU SENE 50 BİNE YAKIN KONUT SATILIR”



Arap Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği Başkanı İsmail Altın da vatandaşlık haklarının kolaylaşması ile Türk emlak piyasasına yabancı ilgisinin zirve yaptığını söyledi. 2017 yılında 24 bin adet olan yabancı alımının geçen yıl 40 bine ulaştığını ifade eden Altın, bu sene ise bu rakamın 50 bine doğru çıkabileceğini söyledi.



Türk ekonomisindeki düzelme ve kur şoklarının bitmesi ile birlikte yatırımcı ilgisinde yeni bir artış gözlemlediklerini anlatan Altın, "Eskiden sadece Körfez bölgesinden yatırımlar gelirken, son zamanlarda Avrupa'da yerleşik Arap sermayesi de gelmeye başladı. Hem şirket olarak hem de bireysel olarak alımlar yapmaya başladıklarını görüyoruz. Bunda Türkiye'deki ekonomik dengelerin oturmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ülkemizdeki bankacılık sisteminin güvenilir ve sağlam olması da bu yatırımları Türkiye'ye çekiyor" açıklamalarında bulundu.

"ÖZELLİKLE HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'I ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Irak, İran, Filistin, Cezayir ve Pakistan gibi ülkelerin ağırlıklı olarak pasaport alımı için geldiğini belirten Altın, bu ülkelerle birlikte son dönemde Pakistan, Hindistan ve Güney Afrika'dan da alıcılar görmeye başladıklarını söyledi. Daha önce Türkiye'de bu ülke alıcıları ile karşılaşmadıklarının altını çizen Altın, "Özellikle Hindistan ve Pakistan'ı çok önemsiyoruz. Türkiye'deki pazarın yükseleceğinin en önemli sinyali olarak değerlendiriyoruz. Dünyadaki diğer şehirler ile karşılaştırıldığında İstanbul çok ucuz kaldı. Bu farkın bir süre sonunda kapanacağını düşünüyorum. Bunun yanında Cezayir'den de büyük bir ilgi var. En son orada çıktığımız reklamın ardından 2 ayda 7 bin 500 başvuru geldi. Reklamı durdurmak durumunda kaldık. Eğer ülkeden para çıkarmalar kolaylaşırsa önümüzdeki dönemde çok fazla Cezayirli alımı göreceğiz" diye konuştu.



Turyap Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay da yurt dışından gayrimenkul alımlarında bazı suistimaller yaşandığını ifade ederek, “Yurt dışında yaşayanların Türkiye’den emlak alma durumunda asla kandırılmayacağını garanti ediyoruz. Eğer yanıldığınız ortaya çıkarsa tüm zarar ve ziyanınızı tanzim etmeyi taahhüt ediyoruz. Yabancılar için tapu yapılırken bizim hukuk ve mali müşavirimiz eşlik edecek. Temiz tapu almalarını sağlayacağız. Sonrasında yatırımcı isterse onun adına kiraya vereceğiz veya tekrar satacağız” ifadelerini kullandı.

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