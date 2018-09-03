Bireysel ve ticari gayrimenkul yatırımı danışmanlığı ve yönetim şirketi Vesta Global’in Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Teuta Narazan, dünyadaki en iyi gayrimenkul yatırımının şu anda, yaşamadan sadece 1 hafta geçirerek AB pasaportu alınabilecek en ucuz ülke Portekiz olduğunu, ülkede yapılan yatırımdan elde edilen kira gelirinin ortalama 10 sene içerisinde yaptığınız yatırımı size geri kazandırdığını söylüyor.



“Portekiz’de 500 bin euroya alınan bir evin yılda yüzde 8-10 bandında net kira getirisi var. Yani böyle bir yatırım yapacağınız evden brüt 50,000 Euro kira geliri elde edersiniz. Şu anda döviz üzeri yatırımlarımızda bu kadar yüksek bir gelir başka bir ülkeden elde edilemiyor. Son 5 senedir 200’e yakın Portekiz’den ev alan Türk, yükselen döviz kuru karşısında da döviz üzerinden yabancılara kiralama yapabildikleri için, döviz dalgalanmalarında da daima karlı durumda oluyorlar.”



500 BİN EUROLUK EVİN KİRA GETİRİSİ 50 BİN EURO

Başta Avrupa ve dünyanın her yerinde bireysel ve ticari gayrimenkul yatırım danışmanlığı ve yönetimi konusunda kapsamlı hizmet veren Vesta Global, Portekiz’den ev alanların kazanmaya devam ettiğini açıkladı. Yapılan gayrimenkul yatırımı sonrası, hızlıca kiraya verilmesi ve kira gelirlerinin ölçümlerini değerlendiren şirket, 500 bin euro’ya alınan bir evin yıllık ortalama 50 bin Euro kira getirisi olduğunu söylüyor. Satın alma sonrası yatırımların kiraya verilmesi, Golden Visa (Altın Vize) başvurusu gibi satın alım sonrası işletimleriyle de ilgilenen Vesta Global, geçmiş dönemde Portekiz’den ev alan Türklerin şu anda Türkiye’de yaşanan ekonomik düzende kazanmaya devam ettiklerini söylüyor. Aynı zamanda diğer ülkelerde yatırım tutarı 1 milyon Euro’yu aşarken burada 350-500 bin Euro bandında bir yatırım ile 5.yılda pasaporta başvurulabiliyor.



YILLIK %10 KİRA GETİRİSİ



Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan “Portekiz’de 500,000 Euro’ya danışanımız için ev aldığımız zaman, evin kendisi zaten yıl içerisinde değer kazanıyor ama o evin değer kazanımı dışında yine satış sonrası hizmetlerimiz arasında olan kiralama hizmetleriyle brüt olarak 50,000 Euro civarı yıllık kira geliri elde etmek mümkün oluyor. Net olarak bakıldığında da %8-10 bandında bir kira getirisi dünyanın hiçbir yerinde şu anda mevcut değil.” diyerek geçmiş dönem dövizle Portekiz’de yatırım yapanların kazandığından bahsediyor.



7 TEPELİ ŞEHİR: LİZBON