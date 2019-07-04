Nef, 50 Milyon TL tutarındaki tahvilin 7.kupon ödemesinin gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Toplamda 275 Milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştiren Nef; bu ödeme ile bugüne kadar toplam 318 Milyon TL tahvil itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirmiş oldu.

Sektördeki en yüksek kredi notu olan A+ notuna sahip olan Nef; 3 Temmuz 2019 itibariyle 50 Milyon TL tutarındaki tahvilin 7. kupon ödemesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi:

“Şirketimizin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı sunulan 728 gün vadeli 50.000.000-TL nominal değerli, 3 ayda bir değişken kupon ödemeli tahvilin (ISIN: TRSTIMGE1918), 7.kupon ödemesi 3 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu tahvile ilişkin 2 Ekim 2019 tarihinde yapılacak kupon ödemesi faiz oranı %5,59 olarak belirlenmiştir..”



TAHVİL İHRAC EDEN TEK GAYRİMENKUL ŞİRKETİ



Dört yıldır tahvil piyasasında yer alan ve tahvil ihraç edebilen tek gayrimenkul şirketi olan Nef, bu hafta içerisinde gerçekleştirdiği kupon ödemesi ile toplam 318 Milyon TL ödeme yapmış oldu.



A+ KREDİ NOTU SONRASI ÖDENMİŞ SERMAYE ARTIRIMI

Uluslararası bağımsız derecelendirme kuruluşu JCR tarafından sektördeki en yüksek kredi notu olan A+ ile değerlendirilen Nef; son dönemde gerçekleştirdiği Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ortaklığı ve 407 Milyon TL ödenmiş sermaye artışı ile dikkat çekmişti. Şirket, ödenmiş sermayesini geçtiğimiz yıl 52 milyon 390 bin TL’den 459 milyon 174 TL’ye yükseltmiş ve bu artışla şirket öz kaynaklarını 1 Milyar TL seviyesine yükseltmişti.

PROJELERDE BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI

Nef Reserve Kandilli ve Nef Reserve Gölköy için Bina Tamamlama Sigortası’nı hayata geçirerek proje teslimini garanti altına alan Nef böylece sektörde de bir ilki gerçekleştirmişti.

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