"Son faiz indirimleriyle yaklaşık 200 bin konut satıldı"

Gayrimenkul danışmanlığı şirketi Coldwell Banker Türkiye'nin ülke başkanı Gökhan Taş, yaptığı açıklamada Eylül 2019'da 146 bin konut satışıyla Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını anımsattı. Konut satışlarında ekimde de eylül ayına benzer seviyelerin gerçekleşeceği öngörüsünde bulunan Taş, "Bu yılın 8 ayı ciddi anlamda kötüydü, ancak ağustosta faizlerin yüzde 1'in altına düşmesiyle psikolojik eşik aşıldı. Gayrimenkul sektörü moralite ile eşdeğer. Bu eşik aşıldığı için son 2-3 aydır ciddi bir ivme yakalandı. Dolayısıyla geçen yıl 1,4 milyon konut satılmıştı, bu yıl rakamın her şeye rağmen 1,1 milyona ulaşacağını öngörüyorum. Faizler inmeseydi, toplam yıllık satış 900 binde kalırdı. Sadece faiz indirimlerinin bu yılki toplam konut satışına 200 binlik katkısı olduğunu görüyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Gökhan Taş, Coldwell Banker

Taş, Türkiye için gayrimenkul sektörüne yönelik balon tarifinin doğru olmayacağını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Amerika'da konut kredisi ipoteğe dayalı veriliyor. İpotek değeri 1 milyonsa tamamına kredi kullandırılabiliyor. Hatta ipotekli gayrimenkulde değer artışı olursa ek kredi kullanılabiliyor. Ancak Türkiye'de kredi gelire dayalı veriliyor. 1 milyon liralık ipoteğiniz de olsa geliriniz esas alınıyor ve en fazla yüzde 80'ine kadar kredi verilebiliyor. Dolayısıyla kredi yüzünden ülkemizde bir batma riski yok ama oluşturulan algıyla ederinin üzerinde fiyatların olduğu bölgeler var. Özellikle Emlak Konut ve TOKİ'nin hasılat paylaşımı ve kat karşılığıyla yaptırdığı işlerde (markalı konut sektörü) metrekaresi 8-9 bin lira etmesi gereken yerlerin 12-13 bin liraya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla metrekaresi 8 bin lira ve üzeri olan yerlerde ikinci ellerde de bir durgunluk var. Batı Ataşehir, Maslak - Levent bölgesi, Beylikdüzü'nde yabancılara satış yapılan bölgeler örnek olabilir ama metrekaresi 4-8 bin lira olan yerlerde satış durmuyor. 4 bin liranın altında ise talep var, arz yok."



YABANCIYA KONUT SATIŞI 50 BİNE YAKLAŞTI

Gökhan Taş, 2018'de yabancıya 40 bin konut satıldığını, bu yıl rakamın 50 bine yaklaşacağını belirterek, "Yabancıda bizi bekleyen tehlike küsme ve eşini dostunu ev almaması yönünde uyarması olabilir. Burada da yabancıya satılan konutların gerçek değer üzerinden satılmaması gerçeği yatıyor." ifadelerini kullandı. Yabancıların şu anda geçmişte aldıkları rakamın 3'te 2'sine kendi gayrimenkullerini satamadığını vurgulayan Taş, ekspertiz şartı getirilmesine rağmen satış ve reel değerler arasında yüzde 20 fark çıktığını, bunun iyi denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.



Taş, ekspertiz firmasının bağımsız atanması gerektiği önerisinde bulunarak, şöyle devam etti: "Satıcının bulduğu değil, otomatik atanmış birinin değerleme yapması gerekiyor. Öte yandan eğer Çin, Hindistan ve Afrika pazarında 250 bin dolara vatandaşlık olduğunu devlet desteğiyle duyurursak ve vatandaşlık broker şirketlerini Türkiye'ye bir devlet organizasyonuyla getirirsek bu alanda da patlama yaşarız. Çünkü devlet işin içindeyse güven duyuluyor. Coldwell Banker Türkiye olarak 110 şubeye, bin 500 gayrimenkul danışmanına ve 23 ayrı şehre girdik. 6'ncı yılımızdayız. Yaklaşık 10 bin portföyü aktif yönetiyoruz. Avrupa'nın en genç ülkesindeyiz. Özellikle gençlerin bize ilgisi de çok fazla. Amerika'da 1 milyon dolar üzerinde satılanlar gayrimenkullerin yüzde 82’sini Coldwell Banker gerçekleştiriyor. Bu alanda Türkiye'de de büyümek istiyoruz. Son bir yıldır Mihrimah Sultan Yalısı da bizde. Kut'ül Amare Komutanı'nın yalısını da biz sattık. Buna benzer portföyleri almaya ve satmaya başladık. Yine bünyemizdeki 'muzayede.com' ile banka portföyleri ciddi anlamda artış gösterdi. Bu yılın ikinci yarısı itibarıyla ticari gayrimenkul departmanı kurduk. Cadde mağazacılığı ve endüstriyel gayrimenkulde faaliyete başladık. O boşluğu doldurmak istiyoruz. Her ofisimizde ticari gayrimenkul departmanı kuruyoruz. Biz Türkiyemiz adına geleceği iyi görüyoruz."

EMLAKTA 'GERÇEK DEĞER' ZORUNLULUĞU