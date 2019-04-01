İstanbul'da seçim sonuçlarıyla dikkat çeken ilçeler

1 İstanbul'un Küçükçekmece, Esenyurt, Çatalca ve Silivri ilçeleri el değiştirdi.

2 Küçükçekmece, 2004 yılından beri, 3 dönemdir AK Parti tarafından yönetiliyordu. 2019 seçimlerinde CHP, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 51 oy oranıyla Küçükçekmece'yi kazandı. Kemal Çebi, Küçükçekmece'nin yeni belediye başkanı oldu.

3 İstanbul'un kalabalık ilçesi Esenyurt yaklaşık 557 bin seçmene sahip. Esenyurt da AK Parti'den CHP'ye geçti. İlçe, iki dönemdir AK Parti tarafından yönetiliyordu. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP Esenyurt'ta oy oranını neredeyse yüzde 17 arttırdı. Deniz Bozkurt Esenyurt'un yeni belediye başkanı oldu.

4 Hem Esenyurt hem de Küçükçekmece'de seçim sonuçlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri HDP olarak görülüyor. HDP iki ilçede de aday göstermedi. HDP 2014 yılındaki belediye seçimlerinde Esenyurt'ta yüzde 9.9, Küçükçekmece'de, yüzde 6.75 oranında oy almıştı.

5 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı iki ilçeyi CHP'den aldı.

6 Çatalca'da Cumhur İttifakı adayı Mesut Üner kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti yüzde 51, CHP yüzde 46 oranında oy aldı. 2014 seçimlerinde CHP yüzde 44 oyla kazanmış, AK Parti yüzde 35, MHP yüzde 16 oranında oy almıştı.

7 İstanbul'daki 39 ilçeden biri de MHP yönetimine geçti. CHP belediyesinin yönettiği Silivri'de oyların çoğunlunu MHP aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Volkan Yılmaz İstanbul'un tek MHP'li belediye başkanı oldu.

8 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal başkan adayı olduğu Büyükçekmece'de kaybetti. Büyükçekmece'de kazanan CHP oldu.

Hasan Akgün, 1994 yılından bu yana Büyükçekmece'de üst üste 6'ncı kez belediye başkanı seçildi.

9 Seçim sonuçları en çok merak edilen ilçelerden biri de Şişli'ydi.

10 CHP'nin eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül aday gösterilmeyince DSP'den aday olmuştu. Yoğun seçim kampanyalarıyla dikkat çeken Mustafa Sarıgül oy oranında yüzde 29'da kaldı.

11 Şişli'de CHP bir kez daha kazandı, Muammer Keskin yüzde 48 oy oranıyla yeni belediye başkanı oldu.

12 Sancaktepe'de ise yüzde 49.92 oy alan AK Partili Şeyma Döğücü, istanbul'un tek kadın ilçe belediye başkanı oldu.

13 Seçimlerin çekişmeli geçmesi beklenen ilçelerden biri de Avcılar'dı. Mevcut Başkan Handan Toprak Benli CHP aday göstermeyince DSP'den adaylığını koymuştu. CHP ise engelli aday Avukat Turan Hançerli'yle yarışa girdi. Seçim sonuçlarına bakıldığında ise Handan Toprak Benli yüzde 1'e bile ulaşamadı. Seçim yarışı AK Parti ve CHP arasında geçti.oylar sayıldığında Avukat Turan Hançerli Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı oldu.