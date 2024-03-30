Iğdır Belediye başkan adayları kimlerdir? Iğdır Belediyesi hangi partide? Iğdır Belediye başkanı kimdir?
Iğdır Belediyesi hangi partide? Iğdır Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Iğdır Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Iğdır Belediyesini hangi parti kazandı ve Iğdır Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Iğdır yerel seçim sonuçları..
IĞDIR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Iğdır Belediyesini 22.227 alınan oy ve %50.10
oy oranı ile HDP adayı Yaşar Akkuş kazanmıştır. Akkuş'un görevden alınması nedeniyle Iğdır Belediye başkanlığını Ercan Turan üstleniyor.
Iğdır Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- Saadet Partisi 1
- AK Parti 1
- MHP 1
- HDP 1