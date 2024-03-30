Iğdır Belediye başkan adayları kimlerdir? Iğdır Belediyesi hangi partide? Iğdır Belediye başkanı kimdir?

IĞDIR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Iğdır Belediyesi Başkanı Ercan Turan Kimdir?

1979 tarihinde Niğde’de doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu yönetimi alanında tamamladı.2003-2004 yılları arasında Nevşehir Kaymakam Adaylığı,2004-2005 yılları arasında Niğde Altunhisar-Çiftlik Kaymakam Vekilliği,2006-2007 yılları arasında Adana Tufanbeyli Kaymakamı,2007-2010 yılları arasında Adıyaman Çelikhan Kaymakamı,2010-2014 yılları arasında Malatya Arapgir Kaymakamı,2014-2016 yılları arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekilliği, 2016-2018 yılları arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği,2018-2020 yılları arasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,2020-2022 yılları arasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı,2022-2023 yılları arasında İstanbul Zeytinburnu Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Iğdır Valisi olarak atanan Ercan Turan, evli ve iki çocuk babasıdır.