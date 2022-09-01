2022 Eylül aylık burç yorumları

Haberler - ntv.com.tr 01.09.2022 - 09:11 | Son Güncelleme : 01.09.2022 - 09:14
AYLIK GENEL YORUM
Çok sevgili astrolojiseverler; sonbahara merhaba demeye başladığımız Eylül ayının ilk haftasına; hareket prensibini anlatan Mars ve benliğimizi, otoriter yanımızı ve hayata dair duruşumuzu anlatan Güneş arasında sert bir görünümle girmekteyiz. Bu durum özellikle güç savaşlarını tetiklerken, ufak tefek kazalara da açık bir konum yaratmakta, o nedenle gereksiz münakaşalardan ve hareketlerden uzak durmamızda fayda var.
Keza dedikoducu Merkür ile her eline değeni büyüten Jüpiter arasındaki karşı karşıya duruşta yukarıda ifade ettiğim münakaşa durumlarının altını bir kere daha çizebilir ve bir anda kendimizi karşımızdaki insanla gereksiz konuşmalar, akıl oyunları içinde bulabiliriz.
Ayın 10’unda Balık burcunda yaşayacağımız dolunay ise hayaller gezegeni Neptün ile el ele olacağı için bizi duygusal anlamda çok daha olumlu bir biçimde etkileyecek gibi görünüyor. Dolunayın yaşanacağı ikinci haftada ise eril disiplini, mücadeleyi anlatan Mars ile dişil prensibin göstergesi Venüs arasındaki zorlu tutum diğer yandan ilişkiler konusunda bizi çok daha istikrarlı olmaya davet edecek. Bu dolunay, duygusal anlamda bitişleri de beraberinde getirecek diyebiliriz.
Eylül ayının üçüncü haftasında ise bereket ve güzellik tanrıçası Venüs’ün rahat etmediği bir yer olan Başak burcundan kadersel etkileri anlatan güney ve kuzey ay düğümlerine yapacağı olumlu görünüm ve güç delisi Plüton un ise Güneş’e vereceği destek elimizi rahatlatıp, daha çok çalışarak, ileri doğru planlar yaparak ilerlemeye olanak sağlayacak dersem yanlış olmayacaktır.
Ayın son haftasında ise Terazi burcunda yaşanacak olan yeniayın şans ve talih gezegeni Jüpiter karşıtlığında gerçekleşeceği için, çok doğal olarak bizi yeni ilişkilere doğru yelken açma olasılığımızı artırırken diğer yandan da gerçekçi ve bir ilişki modellemesi de sunacak diyebiliriz.
Bu yeniayın etkisiyle pireyi deve, deveyi de pireymiş gibi görme olasılığımız hayli fazla. Ama ne olursa olsun özellikle yıpranmış evlilik, ortaklık, mahkemeler gibi nazik ilişkileri de diğer yandan toparlamak için bu yeniay bizi destekleyecek gibi görünmekte.
Ayın geneline baktığımızda; mevsim geçişine gökyüzünün hazırlanması gibi bizi de biraz ne yapacağımız konusunda düşündürebilir. O nedenle aklımızı başımıza toplayıp plan yapmak için harika zamanları da bu Ay içinde barındırıyor.
Keza yazmadan edemeyeceğim; ayın bütününde görülen Satürn-Uranüs etkileşimi ise her zaman uyardığım gibi yine maddi konularda ve doğa olayları hakkında bizi biraz ürkütebilir.
Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı bir ocak ayı geçirmenizi dilerim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
EYLÜLDE AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR
02.09.2022 Cuma saat 20:21’den itibaren 03.09.2022 Cmt. saat 01:39’a kadar
05.09.2022 Pzt. saat 04:50’den itibaren 05.09.2022 Pzt. saat 05:02’ye kadar
07.09.2022 Çarş. saat 00:42’den itibaren 07.09.2022 Çarş. saat 06:41’e kadar
08.09.2022 Perş. saat 15:33’dan itibaren 09.09.2022 Cuma saat 07:42’ye kadar
11.09.2022 Pazar saat 03:28’den itibaren 11.09.2022 Pazar saat 09:47’ye kadar
13.09.2022 Salı saat 07:52’den itibaren 13.09.2022 Salı saat 14:39’a kadar
15.09.2022 Perş. saat 15:58’den itibaren 15.09.2022 Perş. saat 23:16’ya kadar
18.09.2022 Pazar saat 00:51’den itibaren 18.09.2022 Pazar saat 10:59’e kadar
20.09.2022 Salı saat 18:56’dan itibaren 20.09.2022 Salı saat 23:37’ye kadar
22.09.2022 Perş. saat 14:06’dan itibaren 23.09.2022 Cuma saat 10:53’e kadar
25.09.2022 Pazar saat 15:49’dan itibaren 25.09.2022 Pazar saat 19:42’ye kadar
27.09.2022 Salı saat 19:20’den itibaren 28.09.2022 Çarş. saat 02:14’e kadar
30.09.2022 Cuma saat 00:19’dan itibaren 30.09.2022 Cuma saat 07:03’e kadar
Koç
Bu ayın hayatınızdaki ana başlığı duygusal dünyanız ve uzun süreli ilişkiler olduğunu söylemek mümkün. Ayın ikinci yarısında ise mahkeme ve özellikle uzun süreli ilişkiler gündeminizde yer alabilir. O nedenle bu ay iletişim dilinize dikkat etmenizi ve aklınızdan geçeni hemen dile getirmeden bir kere daha düşünmenizi tavsiye ederim.
Boğa
Eylül ayının ilk döneminde daha çok sosyal alanında ilişkilerinizde belirsizlikler yaşamanız söz konusu olabilir, tanımadığınız veya yeni olduğunuz ortamlarda beklentinizi yüksek tutarak işlere kalkışmamanızda fayda var. Ayın kalanında ise sağlık ve çalışma hayatınız sizi çok daha fazla oyalayacak da diyebiliriz. Kararlarınızda daha dikkatli olmaya bakın.
İkizler
Kariyer ve çalışma hayatınızla ilgili olarak bazı değişim ve dönüşümleri ayın ilk yarısında yaşamanız mümkün duruyor. Ayın ikinci yarısında ise aşk ve duygusal ilişkiler daha çok hayatınızda yer etmeye başlayacak. Bu süreçte ilişkimizi korumak adına daha sakin bir tutum geliştirmenizde fayda var.
Yengeç
Ayın ilk sürecinde uzun vadeli plan projeler için gayet olumlu durmakta. Elbette bu planlamayı yaparken doğru kararlar verdiğinize emin olun. Ayın ikinci yarısı ise gayrimenkul, taşınma veya aile büyüklerinizle ilgili konular daha çok dikkatinizi çekecek olabilir. Sağlık konusuna biraz daha dikkat edin derim.
Aslan
Eylül ayının ilk haftası genelde sizin için resmi işlerle ilgili olarak ilerleyebilir. Bu süreçte borçlanma ve kredi konularında biraz daha temkinli olun derim. Ayın ikinci yarısında kısa vadeli planlar konusunda zamanınızı alacak gelişmeler olabilir. Aynı zamanda yakın çevrenizle ilgili olarak gelişmeleri de takip edebilirsiniz.
Başak
Eylül ayının il yarısında yaşanacak olan dolunay sizin evlilik ve ortaklıklar ve mahkemeler alanında hareket kazanmanıza neden olabilir. Bu anlamda eliniz her ne kadar güçlü de olsa durum ve koşullar sizi değişime götürebilir. Ayın ikinci yarısında ise maddi konularda bazı değişiklikler kendini gösterebilir. Özellikle borç alıp vermede dikkatli olun.
Terazi
Çalışma hayatınızla ilgili bazı kararlar almanız söz konusu olabilir. Aynı zamanda ayın ilk döneminde iş ve iş arkadaşlarınızla olan ilişkinize de dikkat etmenizde fayda var. Ayın ikinci yarısından sonra daha çok hayata karşı duruşunuzla ilgili bazı durum değişiklikleri kendini gösterebilir. Kendiniz için en doğru kararı vermeden önce tarafsızlığınızı gözetin.
Akrep
Aşk konusunda eylül ayı size hoş sürprizler getirebilir. Bu sürprizleri daha olumlu ve güçlü kılmak için hayal kırıklıklarına neden olacak durumlara düşmemeye gayret edin. Ayın ikinci yarısı ile sonuna kadar olan süreçte ise daha çok arkanızdan çevrilen işlere, dedikodulara dikkat etmenizde fayda var. Bu ay dostunuzu düşmanınızı bilin derim.
Yay
Eylül ayı size ilk etapta gayri menkul konularında enteresan gelişmeler getirebilir. Ev alabilir, satabilir veya kiralama ile ilgili mevzulara balıklama dalabilirsiniz. Ayın ikinci yarısında ise kendinizi daha çok dışa dönük hissedebilir ve yeni arkadaşlıklar, dostluklar, ilişkiler kurabilirsiniz. Dengeli bir üslup kullanın derim.
Oğlak
Bu ayın ilk yarısı sizin eşiniz, dostunuz ve kardeşlerinizle olan ilişkilerinizi organize etmek için güzel fırsatlar çıkabilir. Ayın ikinci yarısında ise Terazi burcundaki yeniay sizi özellikle kariyer mevzularında hareketlendirerek yeni başarılara yelken açtırabilir. Bir iş değişikliği yapacaksanız doğru bir planlamadan geçmenizde fayda var.
Kova
Eylül ayının ilk haftalarında maddi konularda hem hayal kırıklığına açık olabilirsiniz hem de sevinçler yaşamanız olası. Bu anlamda çıkarlarınızı gözeterek kararlar vermeye gayret edin. Ayın ikinci yarısında yaşayacağınız Terazi burcundaki yeniay ise size akademik konular başta olmak üzere yurt dışı meselelerinde de değişim getirebilir.
Balık
Eylül ayının girişiyle birlikte hakkınızda bireysel kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Yolunda gitmeyen veya artık sırtınızda yük olmuş meselelere bir an önce son vermek isteyebilirsiniz ama acele etmeyin derim. Ayın ikinci yarısını ise daha çok devlet daireleri ve resmi işlere ayırmanızda fayda var diyebilirim. Pratik olmaya bakın.