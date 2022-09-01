2022 Eylül aylık burç yorumları

AYLIK GENEL YORUM

Çok sevgili astrolojiseverler; sonbahara merhaba demeye başladığımız Eylül ayının ilk haftasına; hareket prensibini anlatan Mars ve benliğimizi, otoriter yanımızı ve hayata dair duruşumuzu anlatan Güneş arasında sert bir görünümle girmekteyiz. Bu durum özellikle güç savaşlarını tetiklerken, ufak tefek kazalara da açık bir konum yaratmakta, o nedenle gereksiz münakaşalardan ve hareketlerden uzak durmamızda fayda var.

Keza dedikoducu Merkür ile her eline değeni büyüten Jüpiter arasındaki karşı karşıya duruşta yukarıda ifade ettiğim münakaşa durumlarının altını bir kere daha çizebilir ve bir anda kendimizi karşımızdaki insanla gereksiz konuşmalar, akıl oyunları içinde bulabiliriz.

Ayın 10’unda Balık burcunda yaşayacağımız dolunay ise hayaller gezegeni Neptün ile el ele olacağı için bizi duygusal anlamda çok daha olumlu bir biçimde etkileyecek gibi görünüyor. Dolunayın yaşanacağı ikinci haftada ise eril disiplini, mücadeleyi anlatan Mars ile dişil prensibin göstergesi Venüs arasındaki zorlu tutum diğer yandan ilişkiler konusunda bizi çok daha istikrarlı olmaya davet edecek. Bu dolunay, duygusal anlamda bitişleri de beraberinde getirecek diyebiliriz.

Eylül ayının üçüncü haftasında ise bereket ve güzellik tanrıçası Venüs’ün rahat etmediği bir yer olan Başak burcundan kadersel etkileri anlatan güney ve kuzey ay düğümlerine yapacağı olumlu görünüm ve güç delisi Plüton un ise Güneş’e vereceği destek elimizi rahatlatıp, daha çok çalışarak, ileri doğru planlar yaparak ilerlemeye olanak sağlayacak dersem yanlış olmayacaktır.

Ayın son haftasında ise Terazi burcunda yaşanacak olan yeniayın şans ve talih gezegeni Jüpiter karşıtlığında gerçekleşeceği için, çok doğal olarak bizi yeni ilişkilere doğru yelken açma olasılığımızı artırırken diğer yandan da gerçekçi ve bir ilişki modellemesi de sunacak diyebiliriz.

Bu yeniayın etkisiyle pireyi deve, deveyi de pireymiş gibi görme olasılığımız hayli fazla. Ama ne olursa olsun özellikle yıpranmış evlilik, ortaklık, mahkemeler gibi nazik ilişkileri de diğer yandan toparlamak için bu yeniay bizi destekleyecek gibi görünmekte.

Ayın geneline baktığımızda; mevsim geçişine gökyüzünün hazırlanması gibi bizi de biraz ne yapacağımız konusunda düşündürebilir. O nedenle aklımızı başımıza toplayıp plan yapmak için harika zamanları da bu Ay içinde barındırıyor.

Keza yazmadan edemeyeceğim; ayın bütününde görülen Satürn-Uranüs etkileşimi ise her zaman uyardığım gibi yine maddi konularda ve doğa olayları hakkında bizi biraz ürkütebilir.

Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı bir ocak ayı geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

EYLÜLDE AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

02.09.2022 Cuma saat 20:21’den itibaren 03.09.2022 Cmt. saat 01:39’a kadar

05.09.2022 Pzt. saat 04:50’den itibaren 05.09.2022 Pzt. saat 05:02’ye kadar

07.09.2022 Çarş. saat 00:42’den itibaren 07.09.2022 Çarş. saat 06:41’e kadar

08.09.2022 Perş. saat 15:33’dan itibaren 09.09.2022 Cuma saat 07:42’ye kadar

11.09.2022 Pazar saat 03:28’den itibaren 11.09.2022 Pazar saat 09:47’ye kadar

13.09.2022 Salı saat 07:52’den itibaren 13.09.2022 Salı saat 14:39’a kadar

15.09.2022 Perş. saat 15:58’den itibaren 15.09.2022 Perş. saat 23:16’ya kadar

18.09.2022 Pazar saat 00:51’den itibaren 18.09.2022 Pazar saat 10:59’e kadar

20.09.2022 Salı saat 18:56’dan itibaren 20.09.2022 Salı saat 23:37’ye kadar

22.09.2022 Perş. saat 14:06’dan itibaren 23.09.2022 Cuma saat 10:53’e kadar

25.09.2022 Pazar saat 15:49’dan itibaren 25.09.2022 Pazar saat 19:42’ye kadar

27.09.2022 Salı saat 19:20’den itibaren 28.09.2022 Çarş. saat 02:14’e kadar

30.09.2022 Cuma saat 00:19’dan itibaren 30.09.2022 Cuma saat 07:03’e kadar