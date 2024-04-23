Günlük burç yorumları (23 Nisan 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yılı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Güne Ay Terazi burcundayken başlayıp, gün batımından hemen önce Akrep burcuna geçişini deneyimleyeceğiz. Sabah saatlerinde Ay, Venüs ile karşıtlık pozisyonda olacak. Kadınlar ile ilgili konuların gündeme gelişini bir süre daha gözlemlemeye devam edeceğiz. Dolunay öncesinde ilişkiler açısında gergin bir gün geçirilebilir.