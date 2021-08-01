Günlük burç yorumları - 1 Ağustos 2021

Astrolog Murat İpek'ten 1 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

01.08.2021 - 09:20 | Son Güncelleme : 01.08.2021 - 09:21

Günlük burç yorumları - 1 Ağustos 2021 - 1
Merkür, Güneş’in kalbinde.

Bugün 16:45'te Merkür tam olarak Güneş'in kalbinde yer alacak. Gökyüzü kendisinden beklenmeyecek kadar iyi. 16:45'te güzel dileklerde bulunun.


(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 1 Ağustos 2021 - 2

Koç

Bugün saat 16:45 de para ve bolluk dileyin. “aman yok canım!” demeyin siz dileyin isteyin gerisini hayatın matematiğine bırakın derim.

Günlük burç yorumları - 1 Ağustos 2021 - 3

Boğa

Merkür güneşin kalbindeyken kendiniz için güzel dilerler de bulunabilirsiniz. Veya eyleme geçebilirsiniz. Mesela başarı dileyin

Günlük burç yorumları - 1 Ağustos 2021 - 4

İkizler

Bugün Merkür tam güneşin tahtına oturduğu anda huzur ve mutluluk dileyin derim. Ve gözlerinizi kapatarak evrenle bütünleşin.

Günlük burç yorumları - 1 Ağustos 2021 - 5

Yengeç

Merkür bugün kendini güneşin kalbinde bulduğun da gözler önünde parladığınızı hayal edin ve daha çok insana ulaştığınızı düşleyin.

Günlük burç yorumları - 1 Ağustos 2021 - 6

Aslan

İş konusunda büyük başarılara imzalar attığınızı ve çevrenizde insanlarla gayet huzurlu bir iş ortamında çalıştığınızı hayal edin ve Merkür’den isteyin.

Günlük burç yorumları - 1 Ağustos 2021 - 7

Başak

Kendinizi, tam Merkür haylazı güneşin tahtındayken yurtdışında ve çok mutlu bir şekilde hayal edin veya akademik konularda olabilir.

Günlük burç yorumları - 1 Ağustos 2021 - 8

Terazi

Bugün Merkür, güneşle tam flört ettiği anda eşinizin çok zengin olduğunu veya size miras falan kaldığını hayal edin. Bunu yürekten dileyin.

Günlük burç yorumları - 1 Ağustos 2021 - 9

Akrep

Daha mutlu bir ortaklık, daha mutlu bir birliktelik dileyebilirsiniz bugün Merkür Güneş’in koltuğunda otururken. Yürekten isteyin ki olsun.  

Günlük burç yorumları - 1 Ağustos 2021 - 10

Yay

Bugün Merkür’den, güneşin tam elini tuttuğu anda sevdikleriniz ve kendiniz için sağlıklı günler dileyin. Ve herkesin neşeli anlarını hayal edin.

Günlük burç yorumları - 1 Ağustos 2021 - 11

Oğlak

Aşk, aşk, aşk… bugün Merkür güneşle öpüşürken sizde harika bir aşk dileyin. Sadık, varlıklı, anlayışlı, romantik bir eş dileyin ama çok abartmayın.

Günlük burç yorumları - 1 Ağustos 2021 - 12

Kova

Bugün Merkür’ün bu güzel kavuşumunda gayrimenkul ve bu konularda istediklerinizi bir bir sıralayın. Huzurlu bir bahçe veya teras sizin olsun!

 

Günlük burç yorumları - 1 Ağustos 2021 - 13

Balık

Bugün hadi hazır Merkür dağıtıyorken, siz de özellikle kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla çok daha huzurlu, zengin, sağlıklı günler dileyin.

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