Günlük burç yorumları - 1 Ağustos 2021

01.08.2021 - 09:20 | Son Güncelleme : 01.08.2021 - 09:21
Koç
Bugün saat 16:45 de para ve bolluk dileyin. “aman yok canım!” demeyin siz dileyin isteyin gerisini hayatın matematiğine bırakın derim.
Boğa
Merkür güneşin kalbindeyken kendiniz için güzel dilerler de bulunabilirsiniz. Veya eyleme geçebilirsiniz. Mesela başarı dileyin
İkizler
Bugün Merkür tam güneşin tahtına oturduğu anda huzur ve mutluluk dileyin derim. Ve gözlerinizi kapatarak evrenle bütünleşin.
Yengeç
Merkür bugün kendini güneşin kalbinde bulduğun da gözler önünde parladığınızı hayal edin ve daha çok insana ulaştığınızı düşleyin.
Aslan
İş konusunda büyük başarılara imzalar attığınızı ve çevrenizde insanlarla gayet huzurlu bir iş ortamında çalıştığınızı hayal edin ve Merkür’den isteyin.
Başak
Kendinizi, tam Merkür haylazı güneşin tahtındayken yurtdışında ve çok mutlu bir şekilde hayal edin veya akademik konularda olabilir.
Terazi
Bugün Merkür, güneşle tam flört ettiği anda eşinizin çok zengin olduğunu veya size miras falan kaldığını hayal edin. Bunu yürekten dileyin.
Akrep
Daha mutlu bir ortaklık, daha mutlu bir birliktelik dileyebilirsiniz bugün Merkür Güneş’in koltuğunda otururken. Yürekten isteyin ki olsun.
Yay
Bugün Merkür’den, güneşin tam elini tuttuğu anda sevdikleriniz ve kendiniz için sağlıklı günler dileyin. Ve herkesin neşeli anlarını hayal edin.
Oğlak
Aşk, aşk, aşk… bugün Merkür güneşle öpüşürken sizde harika bir aşk dileyin. Sadık, varlıklı, anlayışlı, romantik bir eş dileyin ama çok abartmayın.
Kova
Bugün Merkür’ün bu güzel kavuşumunda gayrimenkul ve bu konularda istediklerinizi bir bir sıralayın. Huzurlu bir bahçe veya teras sizin olsun!
Balık
Bugün hadi hazır Merkür dağıtıyorken, siz de özellikle kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla çok daha huzurlu, zengin, sağlıklı günler dileyin.