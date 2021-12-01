Günlük burç yorumları (1 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 01.12.2021 - 00:23

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2021) - 1

Nihayet Neptün retrosu da bitiyor.

Artık şifalanmak, kolektif bilinç üzerinde çok daha hızlı ilerlemek için tam hız ilerleyebiliriz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2021) - 2

Koç

Koşturmaya alışmış olabilirsiniz ama bugün biraz daha yavaşlamalı, yaptıklarınıza ve söylediklerinize biraz daha zaman ve dikkat vermelisiniz. Kaş yapayım derken göz çıkarmayın.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2021) - 3

Boğa

Lider olun ve kontrolü ele alın. Meslektaşlarınızla iyi geçinmek, ihtiyacınız olan desteği almanızı sağlayacaktır.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2021) - 4

İkizler

Yapılması ve imzalanması gereken sözleşmeler çıkabilir karşınıza.  Dikkatli okuyun imzalamadan önce.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Sosyal bir etkinlik planlayın veya ilgi alanlarınızı paylaşan arkadaşlarınızla bir araya gelin. Rahatlamaya ihtiyacınız var.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2021) - 6

Aslan

Bir arkadaşınızdan duyduklarınız hoşunuza gitmediyse şaşırdığınızı veya üzüldüğünüzü belli etmeyin.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2021) - 7

Başak

Yapıcı değişime yol açan gerçekten iyi konuşmalar yapabilirsiniz. Ancak kafanız karışıksa onaylamama ve eleştiri ile de karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2021) - 8

Terazi

Biri size zor anlar yaşatıyor diye depresyona girmeyin. Bir arkadaşınız, akrabanız veya komşunuz için yine de güzel bir şey yapın. Bunun karşılığını ilerde fazlasıyla alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2021) - 9

Akrep

Arkadaşlarınızla birlikte olmayı planlayın veya evinizi meslektaşlarınız için bir buluşma yeri olarak sunun.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2021) - 10

Yay

Duygularınızı zapt etmek zor olacak gibi duruyor bugün. Özellikle de birileri size engel oluyorsa veya sizinle duygusal oyunlar oynuyorsa.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Beklenmedik durumlara hazırlanın. Yanlış gidebilecek her şeye aşırı tepki verme eğiliminde olan birileriyle bugün kesinlikle muhatap olmayın.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2021) - 12

Kova

Yeni bir şey üzerinde çalışmaya başlayabilir ve ihtiyacı olan birine yardım eli uzatabilirsiniz, ancak kendinizi bu anlamda çok kaptırmayın. Aynı zamanda yapmanız gerekenleri de düşünün.

Günlük burç yorumları (1 Aralık 2021) - 13

Balık

Güvendiğiniz biriyle duygusal hayatınızı konuşmayı deneyin. Değişimden korkmayın artık! Gerekeni ilişkinizde yapabilmelisiniz.

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