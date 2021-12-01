Günlük burç yorumları (1 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 01.12.2021 - 00:23
Nihayet Neptün retrosu da bitiyor.
Artık şifalanmak, kolektif bilinç üzerinde çok daha hızlı ilerlemek için tam hız ilerleyebiliriz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Koşturmaya alışmış olabilirsiniz ama bugün biraz daha yavaşlamalı, yaptıklarınıza ve söylediklerinize biraz daha zaman ve dikkat vermelisiniz. Kaş yapayım derken göz çıkarmayın.
Boğa
Lider olun ve kontrolü ele alın. Meslektaşlarınızla iyi geçinmek, ihtiyacınız olan desteği almanızı sağlayacaktır.
İkizler
Yapılması ve imzalanması gereken sözleşmeler çıkabilir karşınıza. Dikkatli okuyun imzalamadan önce.
Yengeç
Sosyal bir etkinlik planlayın veya ilgi alanlarınızı paylaşan arkadaşlarınızla bir araya gelin. Rahatlamaya ihtiyacınız var.
Aslan
Bir arkadaşınızdan duyduklarınız hoşunuza gitmediyse şaşırdığınızı veya üzüldüğünüzü belli etmeyin.
Başak
Yapıcı değişime yol açan gerçekten iyi konuşmalar yapabilirsiniz. Ancak kafanız karışıksa onaylamama ve eleştiri ile de karşılaşabilirsiniz.
Terazi
Biri size zor anlar yaşatıyor diye depresyona girmeyin. Bir arkadaşınız, akrabanız veya komşunuz için yine de güzel bir şey yapın. Bunun karşılığını ilerde fazlasıyla alabilirsiniz.
Akrep
Arkadaşlarınızla birlikte olmayı planlayın veya evinizi meslektaşlarınız için bir buluşma yeri olarak sunun.
Yay
Duygularınızı zapt etmek zor olacak gibi duruyor bugün. Özellikle de birileri size engel oluyorsa veya sizinle duygusal oyunlar oynuyorsa.
Oğlak
Beklenmedik durumlara hazırlanın. Yanlış gidebilecek her şeye aşırı tepki verme eğiliminde olan birileriyle bugün kesinlikle muhatap olmayın.
Kova
Yeni bir şey üzerinde çalışmaya başlayabilir ve ihtiyacı olan birine yardım eli uzatabilirsiniz, ancak kendinizi bu anlamda çok kaptırmayın. Aynı zamanda yapmanız gerekenleri de düşünün.
Balık
Güvendiğiniz biriyle duygusal hayatınızı konuşmayı deneyin. Değişimden korkmayın artık! Gerekeni ilişkinizde yapabilmelisiniz.