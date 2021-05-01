Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2021)

ntv.com.tr 01.05.2021 - 06:54
Mayısa gergin giriyoruz.
Güneş, Satürn ile zorlu bir açıda. Nereden baksanız sevimsiz. Ani büyük olaylar patlak verebilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kesinlikle bugün aile büyüklerinden uzak durun. Durduk yere cinlerinizi tepenize toplamasınlar. Çözümü kolay iletişimden uzak kalın. İşim var deyin ve ortamdan toz olun.
Boğa
Sevgili boğalar bugün öyle kısa veya uzun vadeli planlar yapmayın derim. Çünkü çok da yerini bulmayabilir. Hiç sevmediğim kelimelerle anlatayım” akışa bırakın kendinizi.”
İkizler
Tamam ikizlerim buraya kadar. Eğer iç sesinizi durduramazsanız biraz daha ya seri katil olacaksınız ya da dünyayı değiştirecek bir dahi. Keşke bu aralar aşk kapınızı çalsa!
Yengeç
Bugün ailenizle veya aile gibi gördüğünüz insanlarla bir arada olmaya gayret edin. Size iyi gelecektir. Keza enteresan haberler hoş gelişmeler yaşamanız da mümkün.
Aslan
Gerçekten hayretler içinde kalınılası bir durum, uzun süreden sonra ilk defa uzun süreli ilişkilerde doğru giden bir şeyler başlayabilir. O nedenle olabilecek gelişmeleri iyi takip edin.
Başak
Sevgili başaklar bu sefer yıldızlar gerçekten aşktan yana dönüyor sizin için gökyüzü hazır. Eh artık bundan sonrası sizin maharetinize kalmış. Sağınıza solunuza bakın az.
Terazi
Aman da sevgili teraziler bugün tam da büyükanne, büyükbaba yanında oturup patlamış mısır yeme havasında olabilirsiniz.
Akrep
Sevgili akrepler, özellikle evli barklı olanlar. Aman ha diyeyim bugün eşinizle takışmayın. Feci bir öfke patlaması yaşayabilirsiniz. O nedenle sakin sakin yolunuza devam edin.
Yay
Sevgili yaylar, bugün özellikle sosyalleşeyim, hadi biraz havam değişsin derken yapmanız gerekenleri yapmadığınız takdirde sıkıntı yaşamanız mümkün. Dikkatinizi toplamakta fayda var.
Oğlak
Evet her şey iyi güzel giderken sizde bugün ani parlamalar görülebilir. Özellikle bugün sizin haksızlığa pek gelebileceğiniz bir gün değil diyebiliriz. Bahar geldi artık sakinleşin.
Kova
Sevgili kovalar bugün biraz daha kendinizi içe dönük ve mahzun hissedebilirsiniz. Eğer üzerinize angarya işler düşecekse bence kaçın. Saklanın ve kendinize zaman ayırın.
Balık
Bugün kendinizle kalmadığınız sürece bir sorun yok sevgili balıklar. Özellikle arkadaş çevresiyle iletişim size iyi gelecektir. O nedenle eski, yeni kim varsa gözünüze kestirdiğiniz konuşun.