Günlük burç yorumları (10 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 10 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 10.12.2021 - 00:00

Günlük burç yorumları (10 Aralık 2021) - 1

Gidişatı zorlamayın bugün.

Her şey olması gerektiği kadar oluyor. Evet daha iyisi için zorlayın kendinizi ama olmuyorsa da inatlaşmayın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (10 Aralık 2021) - 2

Koç

Tartışmak hiçbir şeyi çözmez. Bir durumu orantısız veya abartmak, olanlar için suçlanmanıza neden olabilir. Kahve falan için, sakin olun!

Günlük burç yorumları (10 Aralık 2021) - 3

Boğa

Olumlu hamleler yapmanız için size ilham verecek güç sizde yatıyor. Değişimle savaşmayın yoksa daha olumlu olanı rüyanızda görürsünüz.

Günlük burç yorumları (10 Aralık 2021) - 4

İkizler

Ne kadar çok konuşursanız, olanları tersine çevirmek o kadar zor olacak. Başkalarını değiştirmeye çalışmadan işinizi yürütün.

Günlük burç yorumları (10 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Yaşı sizden büyük biri yardım isteyebilir. Bu anlamda üstleneceğiniz yükün üstesinden nasıl gelebileceğinizi bir düşünün.

Günlük burç yorumları (10 Aralık 2021) - 6

Aslan

Aklınızdan geçenleri söyleyin, merak etmeyin kafa karışıklığını arkanızda bırakacaksınız. Ama bunu yaparken sesinizin tonuna dikkat edin.

Günlük burç yorumları (10 Aralık 2021) - 7

Başak

Bugün aileniz ve yakın arkadaşlarınızla iyi geçinmek için ne gerekiyorsa yapın. Manalı, manasız alınganlık göstermeyin derim.

Günlük burç yorumları (10 Aralık 2021) - 8

Terazi

Bugün becerilerinizi doğru şekilde kullanma kararlılığınız size maddi anlamda hoş gelişmeler getirebilir. Daha azimli olun.

Günlük burç yorumları (10 Aralık 2021) - 9

Akrep

Aklınıza koyarsanız ve zevkle ilerlerseniz ele aldığınız konuları, harika sonuçlara ulaşabilirsiniz bugün.

Günlük burç yorumları (10 Aralık 2021) - 10

Yay

Profesyonel hedeflerinize daha fazla ve kişisel hayatınıza daha az odaklanırsanız bugün, her iki alanda da daha başarılı olursunuz.

Günlük burç yorumları (10 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Karşılaştığınız herhangi bir sıkıntının temelinde bugün kıskançlık olması muhtemel. Çevrenizde yüzünüze gülerken arkadan iş çevirenlere dikkat!

Günlük burç yorumları (10 Aralık 2021) - 12

Kova

Geçmişte yaşayarak yapabileceklerinizi sınırlamayın. İleriyi düşünmenin en iyi seçeneğiniz olduğunu bugün idrak edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Aralık 2021) - 13

Balık

Tamam yorgun hissediyor olabilirsiniz kendinizi, ama öyle höt höt konuşmalarla da bir yere varamazsınız.

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