Günlük burç yorumları (10 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 10.12.2021 - 00:00
Gidişatı zorlamayın bugün.
Her şey olması gerektiği kadar oluyor. Evet daha iyisi için zorlayın kendinizi ama olmuyorsa da inatlaşmayın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Tartışmak hiçbir şeyi çözmez. Bir durumu orantısız veya abartmak, olanlar için suçlanmanıza neden olabilir. Kahve falan için, sakin olun!
Boğa
Olumlu hamleler yapmanız için size ilham verecek güç sizde yatıyor. Değişimle savaşmayın yoksa daha olumlu olanı rüyanızda görürsünüz.
İkizler
Ne kadar çok konuşursanız, olanları tersine çevirmek o kadar zor olacak. Başkalarını değiştirmeye çalışmadan işinizi yürütün.
Yengeç
Yaşı sizden büyük biri yardım isteyebilir. Bu anlamda üstleneceğiniz yükün üstesinden nasıl gelebileceğinizi bir düşünün.
Aslan
Aklınızdan geçenleri söyleyin, merak etmeyin kafa karışıklığını arkanızda bırakacaksınız. Ama bunu yaparken sesinizin tonuna dikkat edin.
Başak
Bugün aileniz ve yakın arkadaşlarınızla iyi geçinmek için ne gerekiyorsa yapın. Manalı, manasız alınganlık göstermeyin derim.
Terazi
Bugün becerilerinizi doğru şekilde kullanma kararlılığınız size maddi anlamda hoş gelişmeler getirebilir. Daha azimli olun.
Akrep
Aklınıza koyarsanız ve zevkle ilerlerseniz ele aldığınız konuları, harika sonuçlara ulaşabilirsiniz bugün.
Yay
Profesyonel hedeflerinize daha fazla ve kişisel hayatınıza daha az odaklanırsanız bugün, her iki alanda da daha başarılı olursunuz.
Oğlak
Karşılaştığınız herhangi bir sıkıntının temelinde bugün kıskançlık olması muhtemel. Çevrenizde yüzünüze gülerken arkadan iş çevirenlere dikkat!
Kova
Geçmişte yaşayarak yapabileceklerinizi sınırlamayın. İleriyi düşünmenin en iyi seçeneğiniz olduğunu bugün idrak edebilirsiniz.
Balık
Tamam yorgun hissediyor olabilirsiniz kendinizi, ama öyle höt höt konuşmalarla da bir yere varamazsınız.