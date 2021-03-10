Günlük burç yorumları (10 Mart 2021)

10.03.2021 - 00:01
Ay, Uranüs ile kavgada
Bugün ani gelişmeler ve duygusal dalgalanmalara maruz kalabiliriz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili Koçlarım, yöneticiniz ikizlerde hareketli, eh siz zaten reaktifsiniz. Sözü fazla uzatmayacağım, bugün kafa göz olaya dalıp, kapı pencere yıkmayın. Uyumlu olun.
Boğa
Benim canım boğalarım bugün siz patronu veya herhangi bir yöneticiyi pencereden sallandırmadığınız sürece bilin ki sorunsuz bir gün yaşadınız. Maddi fırsatlarda olsun gözünüz.
İkizler
Bugün sizin için hayata dair bir ayma daha yaşayacağınız bir gün. “Vay be bunu da gördük ya…” diyebilirsiniz durup durup. Demeyin, siz ikizlersiniz şu hayatta sizi şaşırtacak ne kaldı ki?
Yengeç
Sevgili yengeçler, bugün cinsellik konusuna dikkat edin. Tuhaf hareketlerde bulunmayın üzülen siz olursunuz. Ayrıca internette de dolanıp manasız harcamalar yapmayın derim.
Aslan
Aslanlarım, bu Satürn sizin ortaklık ve evlilik konularında biliyorum yılın ilk günlerinden beri can acıtıyor. Bugün Ay size bu konuda pek yardımcı olmayacak temkinli olun yeter.
Başak
Ah, güzeller güzeli başaklarım, hani bazen kıyı köşe evi tertemiz yapar sonra da koca bir zeytinyağı şişesini düşürüp kırarsınız ya! Hah, işte bugünün özeti. Sağa sola dikkat edin az.
Terazi
Boğa burcundakiler yöneticilerini, sizler de sevgilinizi, çoluğunuzu çocuğunuzu pencereden sallandırmadığınız sürece iyi bir gün geçireceğinizi söylememiz çok mümkün.
Akrep
Sevgili akrepler, bugün para konusunda enteresan gelişmeler olabilir gerginlikten uzak kalın. Ve bir de aile mevzularına dalıp konuşurken incinme olasılığınız büyük.
Yay
Sevgili yaylar bugün gergin bir gün yaşamanız olası, özellikle iletişim, yakın çevreniz, arkadaşlarınız ve komşularınızla iyi geçinin durduk yerde manasız bir gerginlik yaşamayın.
Oğlak
Ay bugün para konusunda sizi rahatsız edebilir, ani gelişmeler ve kapışmalara açık bir gün ve üstüne aşk konusunda da bugün ağzımdan bal damlamıyor. Gerginlik yaratmayın.
Kova
Sevgili kovalar bugün aşk ilişkiler konusunda hoş gelişmeler kararlar olurken diğer yandan alınganlığınız tutabilir ve abuk bir konuda hemen rotanızı döndürebilirsiniz. Yapmayın!
Balık
Canım balıklarım, bugün suskun kalıp, “vay efendim sen bana zamanında şunu söylemiştin…” gibilerinden için için konuşup kendinizi manasızca dolduruşa getirebilirsiniz. Bu iyi değil.