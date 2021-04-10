Günlük burç yorumları - 10 Nisan 2021

10.04.2021 - 07:10
Aşk aşk aşk… Venüs Jüpiter arasında harika bir açı var
Bugün kalbinizi yakışıklı veya hoş güzel bir kadına kaptırma riskiniz var. Kesinlikle kaptırın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar bugün size tavsiyem sessiz sakin bir yere kaçın ve kendinizle zaman geçirin. Zaten zor bir haftadan çıktınız bir de üstüne çevrenizdekilerin hır gürünü çekmeyin derim.
Boğa
Sevgili boğalar kelimenin tam anlamıyla bilinç altınız Pazar yeri gibi. Tuhaf rüyalar görmeniz ve paralel evrenlerde dolanmanız söz konusu olabilir. Biraz kendinizi dinleyin bugün.
İkizler
Canım ikizlerim, bugün kendinizi sosyal medyaya atıp film izleyebilir veya internette takılabilirsiniz. Bugün dijital dünyanın nimetlerini sonuna kadar kullanabilirsiniz.
Yengeç
Şimdi tatlı tatlı cumartesi tatil havası yaşamak varken siz tam tersi bugün çalışmaya zorlanabilirsiniz bu da sizi belli ki bugün sıkabilir. Bunaltabilir. O nedenle bir bahane bulun işten kaçın.
Aslan
Sevgili aslanlarım, bir yolculuk hele uzun yola çıkmakla ilgili bir plan, projeniz varsa bunu tekrar düşünmenizde fayda var çünkü gökyüzü bunu biraz riskli vermekte.
Başak
Uykunuza kesinlikle dikkat etmelisiniz. Bir süredir bu konuda şikayetiniz varsa ve yorgun uyanıyorsanız bu hafta sonu kendinize bir mola verin ve uzaklaşın her şeyden.
Terazi
Mutluluk ve kriz bugün yanyana, özellikle ikili ilişkilerinizde vur patlasın çal oynasın haller söz konusu olabilir. O nedenle mümkün olduğunca kendinizi uzak tutun ilişkide bulunduğunuz insanlardan.
Akrep
Sevgili akreplerim, kas ve eklem ağrılarına falan dikkat edin öncelikle. Spor yapacaksanız da kendinizi riske atacak şeylerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Bu aralar dikkat!
Yay
Bugün kafanız karışmış ve dalgın olabilir. O nedenle önemli konulara girmemeye bakın. Varsa sevgilinizin yanında olun. ve tabi mümkünse açık havada yürüyün.
Oğlak
Sevgili oğlaklar, tamam biraz kendinize gelmek için arkadaşlarınızla kardeşlerinizle yanyana olmak isteyebilirsiniz ama ne olursa olsun sınırları doğru çekin ilişkinizde.
Kova
İşte yine para ve parayla ilgili konulara asla girmemeniz gereken bir gün daha. Eğer bir flörtünüz varsa bol bol gezin ve eğlenin. Ama gereksiz konuşmalara girmeden yapın bunu.
Balık
Bugün kendinizi duygusal anlamda güçlü ve tamamlanmış hissetmeniz olası. Ama bu sizde bir özgüven patlaması yaratıp da sonunda hayal kırıklıklarına da neden olabilir.