Günlük burç yorumları - 11 Haziran 2021

11.06.2021 - 01:07
Mars, Aslan burcuna giriyor
Kendinizi parlatacağınız, ortaya koyacağınız bir gün. Bugün doğanlar bir yılı daha şanslı tamamlayacaklar gibi görünüyor.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Aile, eş, dost çevrenizle ilgili hem yanlış anlaşılmalara açık, hem de gayet olumlu bir günden geçecek olabilirsiniz. Olanlara şaşırmayın.
Boğa
Maddi konuda yanılmaya veya gerçeği görmeme riskinden geçeceğiniz bir gün. Yeni bir işe kalkışmaktansa var olanın üzerinde çalışın derim.
İkizler
Bugün doğanlar çok şanslı. Para konusunda biraz dertlide olsa, güzel gelişmelerin kapısının aralandığı bir gün yaşamaları çok mümkün.
Yengeç
Daha rahat, konforlu bir gün yaşamaya başlayacaksınız diyebiliriz. Ama iş ve patronlarla olan diyaloğunuza dikkat etmenizde çok fayda var.
Aslan
Sosyalleşmenin dibine vurulacağı bit gün olabilir. Telefon, mail trafiğiniz işleyecek gibi. İletişim kazalarına dikkat edin bu yeter.
Başak
İş ve ortaklık konularında kafa karışıklığı söz konusu olabilir. Bugün anlaşma sözleşme imzalamak adına doğru bir gün olmayabilir.
Terazi
İşinizi yaptığınız alanda gerginliklere açık bir zamandan geçiyor olabilirsiniz. Çalışma koşullarınızda iyileştirmeye gitmenizde fayda var.
Akrep
Öğrenci akrepler için veya öğretmen akrepler için pek de sevimli bir gün olacakmış gibi görünmüyor. Dikkat gerektiren işlerde daha özenli olun.
Yay
Bugün özellikle sağlığınıza, uykunuza dikkat etmeniz gereken bir gün. Ruhsal anlamda gergin hissedebilirsiniz kendinizi. Sağlığınıza dikkat!
Oğlak
Eş ve ortaklık mevzularında hem çözüm, hem de çözümsüzlüğü bir arada yaşadığınız bir günden geçecek olabilirsiniz. Akıllı davranmanız sizin için olur.
Kova
Bugün kendinizi biraz gergin hissedebilirsiniz, özellikle çocuklarınız varsa tahammül noktanızı geçebilir yaşadıklarınız. Paraya dikkat!
Balık
Kafanızda artık yaşadığınız özellikle aile ilgili konulara bugün çözüm üretmeniz pek mümkün. Kendinizi olabildiğince tarafsız bir yerde tutun.