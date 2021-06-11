Günlük burç yorumları - 11 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 11 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

11.06.2021 - 01:07

Günlük burç yorumları - 11 Haziran 2021 - 1

Mars, Aslan burcuna giriyor

Kendinizi parlatacağınız, ortaya koyacağınız bir gün. Bugün doğanlar bir yılı daha şanslı tamamlayacaklar gibi görünüyor.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 11 Haziran 2021 - 2

Koç

Aile, eş, dost çevrenizle ilgili hem yanlış anlaşılmalara açık, hem de gayet olumlu bir günden geçecek olabilirsiniz. Olanlara şaşırmayın.

Günlük burç yorumları - 11 Haziran 2021 - 3

Boğa

Maddi konuda yanılmaya veya gerçeği görmeme riskinden geçeceğiniz bir gün. Yeni bir işe kalkışmaktansa var olanın üzerinde çalışın derim.

Günlük burç yorumları - 11 Haziran 2021 - 4

İkizler

Bugün doğanlar çok şanslı. Para konusunda biraz dertlide olsa, güzel gelişmelerin kapısının aralandığı bir gün yaşamaları çok mümkün.

Günlük burç yorumları - 11 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Daha rahat, konforlu bir gün yaşamaya başlayacaksınız diyebiliriz. Ama iş ve patronlarla olan diyaloğunuza dikkat etmenizde çok fayda var.

Günlük burç yorumları - 11 Haziran 2021 - 6

Aslan

Sosyalleşmenin dibine vurulacağı bit gün olabilir. Telefon, mail trafiğiniz işleyecek gibi. İletişim kazalarına dikkat edin bu yeter.

Günlük burç yorumları - 11 Haziran 2021 - 7

Başak

İş ve ortaklık konularında kafa karışıklığı söz konusu olabilir. Bugün anlaşma sözleşme imzalamak adına doğru bir gün olmayabilir.

Günlük burç yorumları - 11 Haziran 2021 - 8

Terazi

İşinizi yaptığınız alanda gerginliklere açık bir zamandan geçiyor olabilirsiniz. Çalışma koşullarınızda iyileştirmeye gitmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları - 11 Haziran 2021 - 9

Akrep

Öğrenci akrepler için veya öğretmen akrepler için pek de sevimli bir gün olacakmış gibi görünmüyor. Dikkat gerektiren işlerde daha özenli olun.

Günlük burç yorumları - 11 Haziran 2021 - 10

Yay

Bugün özellikle sağlığınıza, uykunuza dikkat etmeniz gereken bir gün. Ruhsal anlamda gergin hissedebilirsiniz kendinizi. Sağlığınıza dikkat!

Günlük burç yorumları - 11 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Eş ve ortaklık mevzularında hem çözüm, hem de çözümsüzlüğü bir arada yaşadığınız bir günden geçecek olabilirsiniz. Akıllı davranmanız sizin için olur.

Günlük burç yorumları - 11 Haziran 2021 - 12

Kova

Bugün kendinizi biraz gergin hissedebilirsiniz, özellikle çocuklarınız varsa tahammül noktanızı geçebilir yaşadıklarınız. Paraya dikkat!

Günlük burç yorumları - 11 Haziran 2021 - 13

Balık

Kafanızda artık yaşadığınız özellikle aile ilgili konulara bugün çözüm üretmeniz pek mümkün. Kendinizi olabildiğince tarafsız bir yerde tutun.

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