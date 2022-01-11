Günlük burç yorumları (11 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 11.01.2022 - 00:04
Aldatabilirsiniz, aldanabilirsiniz.
Unutkanlık, dikkatsizlik bugün çok etkili olabilir o nedenle uyanık olmakta fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Tartışmalardan korkmayın ve ne olursa olsun bugün kararlı olmanız ve “hayır” diyebilmeniz sizi özellikle iş ortamında ciddiye aldırtabilir.
Boğa
Başkalarının sizden ne yapmanızı istediğine kulak verin ama yine de inançlarınıza bağlı kalmalı ve kendi yolunuzu izlemelisiniz.
İkizler
Ertelemek veya bir sözü yerine getirememek elinizi ayağınızı birbirine sokabilir bugün. Birileri sizden bir şey bekliyorsa, onu teslim ettiğinizden emin olun.
Yengeç
Yapamayacağınız şeyler yerine yapabileceklerinize odaklanırsanız güzel paralar kazanabilirsiniz. Hayaller bugün karın doyurmuyor.
Aslan
Düzgün ilerlemediğinizi düşünüyorsanız, büyümenize ve gelişmenize izin verecek bir hamle yapmanın zamanı gelmiş olabilir.
Başak
Sizi duygusal olarak geride tutan her şeyi bırakın gitsin. Şimdi doğru kararı vermek için geçmişte yaşadıklarınızı bir düşünün.
Terazi
Yeteneklerinizi sonuna kadar kullandığınızdan emin olun. Evinizi onarmak veya yaratıcı bir fikir geliştirmek için iyi bir gün.
Akrep
Gerçekten seni ilgilendirmeyen bir şeye karışmak garip ve savunmasız bir durumda bırakabilir. Dikkatli konuşun ve akıl yürütün.
Yay
Görüşlerinizi paylaşan ve sizin kadar yenilikçi ve hayal gücü kuvvetli birileriyle bugün bir arada olmanız size çok iyi gelecektir.
Oğlak
Gizli bir gündeminiz olacak ya da art niyeti olan biriyle uğraşacaksınız. Durum ne olursa olsun kontrollü bir biçimde olayların üstüne gidin.
Kova
Gerçek potansiyelinizi keşfetmenize yardımcı olacak bir değişikliğe ihtiyacınız olduğunu bugün daha çok hissedebilirsiniz. Hareket alın!
Balık
Aşk yükselişte ama standartlarınızı düşürmeyin. Keza aynı fikirde olmadığınız şeyleri ortaya koyarken karşınızdakinin düşüncelerine karışmayın.