Günlük burç yorumları (11 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 11 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 11.01.2022 - 00:04

Günlük burç yorumları (11 Ocak 2022) - 1

Aldatabilirsiniz, aldanabilirsiniz.

Unutkanlık, dikkatsizlik bugün çok etkili olabilir o nedenle uyanık olmakta fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (11 Ocak 2022) - 2

Koç

Tartışmalardan korkmayın ve ne olursa olsun bugün kararlı olmanız ve “hayır” diyebilmeniz sizi özellikle iş ortamında ciddiye aldırtabilir.

Günlük burç yorumları (11 Ocak 2022) - 3

Boğa

Başkalarının sizden ne yapmanızı istediğine kulak verin ama yine de inançlarınıza bağlı kalmalı ve kendi yolunuzu izlemelisiniz.

Günlük burç yorumları (11 Ocak 2022) - 4

İkizler

Ertelemek veya bir sözü yerine getirememek elinizi ayağınızı birbirine sokabilir bugün. Birileri sizden bir şey bekliyorsa, onu teslim ettiğinizden emin olun.

Günlük burç yorumları (11 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Yapamayacağınız şeyler yerine yapabileceklerinize odaklanırsanız güzel paralar kazanabilirsiniz. Hayaller bugün karın doyurmuyor.

Günlük burç yorumları (11 Ocak 2022) - 6

Aslan

Düzgün ilerlemediğinizi düşünüyorsanız, büyümenize ve gelişmenize izin verecek bir hamle yapmanın zamanı gelmiş olabilir.

Günlük burç yorumları (11 Ocak 2022) - 7

Başak

Sizi duygusal olarak geride tutan her şeyi bırakın gitsin. Şimdi doğru kararı vermek için geçmişte yaşadıklarınızı bir düşünün.

Günlük burç yorumları (11 Ocak 2022) - 8

Terazi

Yeteneklerinizi sonuna kadar kullandığınızdan emin olun. Evinizi onarmak veya yaratıcı bir fikir geliştirmek için iyi bir gün.

Günlük burç yorumları (11 Ocak 2022) - 9

Akrep

Gerçekten seni ilgilendirmeyen bir şeye karışmak garip ve savunmasız bir durumda bırakabilir. Dikkatli konuşun ve akıl yürütün.

Günlük burç yorumları (11 Ocak 2022) - 10

Yay

Görüşlerinizi paylaşan ve sizin kadar yenilikçi ve hayal gücü kuvvetli birileriyle bugün bir arada olmanız size çok iyi gelecektir.

Günlük burç yorumları (11 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Gizli bir gündeminiz olacak ya da art niyeti olan biriyle uğraşacaksınız. Durum ne olursa olsun kontrollü bir biçimde olayların üstüne gidin.

Günlük burç yorumları (11 Ocak 2022) - 12

Kova

Gerçek potansiyelinizi keşfetmenize yardımcı olacak bir değişikliğe ihtiyacınız olduğunu bugün daha çok hissedebilirsiniz. Hareket alın!

Günlük burç yorumları (11 Ocak 2022) - 13

Balık

Aşk yükselişte ama standartlarınızı düşürmeyin. Keza aynı fikirde olmadığınız şeyleri ortaya koyarken karşınızdakinin düşüncelerine karışmayın.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER