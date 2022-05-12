Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 12 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 12.05.2022 - 00:00

Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2022) - 1

Ay Terazi burcuna geçti, ilişkilerde ve gözünüzün gördüğü her yerde estetik olgular arayabilirsiniz. Adalet ve hak arayışınız yoğun olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2022) - 2

Koç

İş ve özel hayat arasındaki dengeyi kurmak günün ana başlığı. Bu esnada kendinizi ihmal etmemeye özen gösterin.

Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Yüzünüzü güldürecek keyifli haberler alabilir, iş arkadaşlarınızla kutlama yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Ev-aile arasındaki köprünün kendinize bağlanmasıyla dengelendiğinizi hissedebilir, başarılı ilişkiler kurduğunuzu görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Aile büyüklerinizle telefonlaşabilir, onların tecrübelerinden yararlanmanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Gelirinizde dalgalanmalar olabilir, harcamalarınızı düzenlemekle meşgul olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2022) - 7

Başak

Yaptığınız her şeyde iyi ve muntazam olma isteğiniz yoğun, kendinizi onurlandıracak başarılar elde edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Uyum ve dengeyi sağlamak adına duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklama eğilimi içinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Ailevi konularla ilgisi olan sohbetlere katılabilir, bir hedefe yönelik gruplarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2022) - 10

Yay

Otorite figürlerinizle yakınlık kurma isteği duyabilirsiniz. Aile üyeleriniz ya da patron gibi kişilerle duygusal bağ geliştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Tutucu, gezmeye ve araştırmaya meraklı olabilirsiniz. Yaşadığınız yerden geçici olarak uzaklaşma imkanları doğabilir.

Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2022) - 12

Kova

Hesap kitap yapmanızı gerektiren harcamalar olabilir. İşler, düşündüğünüzden daha iyi gitme şansına sahip.

Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2022) - 13

Balık

Evlilik ve diğer ortaklıklarınızda birtakım sorunları halletmek için gereken özveriyi gösterebilir, gidişatı umduğunuz gibi yoluna koyabilirsiniz.

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