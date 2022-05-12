Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 12.05.2022 - 00:00
Ay Terazi burcuna geçti, ilişkilerde ve gözünüzün gördüğü her yerde estetik olgular arayabilirsiniz. Adalet ve hak arayışınız yoğun olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İş ve özel hayat arasındaki dengeyi kurmak günün ana başlığı. Bu esnada kendinizi ihmal etmemeye özen gösterin.
Boğa
Yüzünüzü güldürecek keyifli haberler alabilir, iş arkadaşlarınızla kutlama yapabilirsiniz.
İkizler
Ev-aile arasındaki köprünün kendinize bağlanmasıyla dengelendiğinizi hissedebilir, başarılı ilişkiler kurduğunuzu görebilirsiniz.
Yengeç
Aile büyüklerinizle telefonlaşabilir, onların tecrübelerinden yararlanmanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz.
Aslan
Gelirinizde dalgalanmalar olabilir, harcamalarınızı düzenlemekle meşgul olabilirsiniz.
Başak
Yaptığınız her şeyde iyi ve muntazam olma isteğiniz yoğun, kendinizi onurlandıracak başarılar elde edebilirsiniz.
Terazi
Uyum ve dengeyi sağlamak adına duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklama eğilimi içinde olabilirsiniz.
Akrep
Ailevi konularla ilgisi olan sohbetlere katılabilir, bir hedefe yönelik gruplarda bulunabilirsiniz.
Yay
Otorite figürlerinizle yakınlık kurma isteği duyabilirsiniz. Aile üyeleriniz ya da patron gibi kişilerle duygusal bağ geliştirebilirsiniz.
Oğlak
Tutucu, gezmeye ve araştırmaya meraklı olabilirsiniz. Yaşadığınız yerden geçici olarak uzaklaşma imkanları doğabilir.
Kova
Hesap kitap yapmanızı gerektiren harcamalar olabilir. İşler, düşündüğünüzden daha iyi gitme şansına sahip.
Balık
Evlilik ve diğer ortaklıklarınızda birtakım sorunları halletmek için gereken özveriyi gösterebilir, gidişatı umduğunuz gibi yoluna koyabilirsiniz.