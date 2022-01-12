Günlük burç yorumları (12 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 12 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 12.01.2022 - 09:25

Günlük burç yorumları (12 Ocak 2022) - 1

Yemek yerken abartmayın

Hamur işlerinden ve sağlıksız abur cuburdan uzak durmanız gereken bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (12 Ocak 2022) - 2

Koç

Bir şey mantıklı gelmiyorsa bugün hangi konuda olursa olsun nazikçe reddedin. Bazen fazla nezaket başa gerçekten bela açabilir.

Günlük burç yorumları (12 Ocak 2022) - 3

Boğa

Bugün aşk, para ve dostluk konularında öğrendiğiniz ders sizi gelecekteki daha mutlu günlere hazırlayacaktır. Daha sabırlı olmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (12 Ocak 2022) - 4

İkizler

İhtiyacınız olan bir kursa katılın veya yeni bir beceri hakkında araştırma yapın. Kendinizi değiştirecek gücünüz varken neden kullanmıyorsunuz?

Günlük burç yorumları (12 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Farklı geçmişlere sahip insanlarla etkileşimde bulunmaktan, düşüncelerinizi ve görüşlerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız bir gün yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (12 Ocak 2022) - 6

Aslan

Aşk ön plana çıkabilir bugün, tek yapman gereken değer verdiğin kişiyle sadece hoş bir zaman dilimini paylaşman. Bunu istersen olur.

Günlük burç yorumları (12 Ocak 2022) - 7

Başak

Yakın olduğunuz birinin duygusal bir konuyu ortaya dökmesi ve sizi uzlaşmacı bir pozisyonda bırakması bugün muhtemel. İki kişi arasında kalmamaya bakın.

Günlük burç yorumları (12 Ocak 2022) - 8

Terazi

Bugün düşüncelerinizi, duygularınızı ve niyetlerinizi yürekten paylaşırsanız karşınızdakini olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Bu bir aşk ilişkisi getirebilir.

Günlük burç yorumları (12 Ocak 2022) - 9

Akrep

Duygularınızın kredi kartlarınızı yönetmesine izin vermeyin. Sevdiğiniz birinin bir şey istemesi, koşup satın almanız gerektiği anlamına gelmez.

Günlük burç yorumları (12 Ocak 2022) - 10

Yay

Mesleğinizle ilgili bir kursa veya seminere kaydolursanız bu aralar bilgi ve uzmanlık kazanabilirsiniz. Hazırlık, başarınızın anahtarı olacaktır.

Günlük burç yorumları (12 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Düşünmeniz gereken başka sorumluluklarınız var, bu yüzden bugünü biraz stresli geçirmeniz olası. Probleminizin kökenine inmeye bakın.

Günlük burç yorumları (12 Ocak 2022) - 12

Kova

Bugün belli ki alışılmadık şeyler sizi cezbedecek ve maceraya, yeni hedeflere yöneleceksiniz. Bunu gerçekten istediğinize emin olun.

Günlük burç yorumları (12 Ocak 2022) - 13

Balık

Neler sunabileceğiniz ve karşılığında ne istediğiniz konusunda dürüst olun. Çok çalışırsanız ve elinizden gelenin en iyisini yaparsanız parayı cepte bilin.

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