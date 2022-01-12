Günlük burç yorumları (12 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 12.01.2022 - 09:25
Yemek yerken abartmayın
Hamur işlerinden ve sağlıksız abur cuburdan uzak durmanız gereken bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bir şey mantıklı gelmiyorsa bugün hangi konuda olursa olsun nazikçe reddedin. Bazen fazla nezaket başa gerçekten bela açabilir.
Boğa
Bugün aşk, para ve dostluk konularında öğrendiğiniz ders sizi gelecekteki daha mutlu günlere hazırlayacaktır. Daha sabırlı olmaya gayret edin.
İkizler
İhtiyacınız olan bir kursa katılın veya yeni bir beceri hakkında araştırma yapın. Kendinizi değiştirecek gücünüz varken neden kullanmıyorsunuz?
Yengeç
Farklı geçmişlere sahip insanlarla etkileşimde bulunmaktan, düşüncelerinizi ve görüşlerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız bir gün yaşayabilirsiniz.
Aslan
Aşk ön plana çıkabilir bugün, tek yapman gereken değer verdiğin kişiyle sadece hoş bir zaman dilimini paylaşman. Bunu istersen olur.
Başak
Yakın olduğunuz birinin duygusal bir konuyu ortaya dökmesi ve sizi uzlaşmacı bir pozisyonda bırakması bugün muhtemel. İki kişi arasında kalmamaya bakın.
Terazi
Bugün düşüncelerinizi, duygularınızı ve niyetlerinizi yürekten paylaşırsanız karşınızdakini olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Bu bir aşk ilişkisi getirebilir.
Akrep
Duygularınızın kredi kartlarınızı yönetmesine izin vermeyin. Sevdiğiniz birinin bir şey istemesi, koşup satın almanız gerektiği anlamına gelmez.
Yay
Mesleğinizle ilgili bir kursa veya seminere kaydolursanız bu aralar bilgi ve uzmanlık kazanabilirsiniz. Hazırlık, başarınızın anahtarı olacaktır.
Oğlak
Düşünmeniz gereken başka sorumluluklarınız var, bu yüzden bugünü biraz stresli geçirmeniz olası. Probleminizin kökenine inmeye bakın.
Kova
Bugün belli ki alışılmadık şeyler sizi cezbedecek ve maceraya, yeni hedeflere yöneleceksiniz. Bunu gerçekten istediğinize emin olun.
Balık
Neler sunabileceğiniz ve karşılığında ne istediğiniz konusunda dürüst olun. Çok çalışırsanız ve elinizden gelenin en iyisini yaparsanız parayı cepte bilin.