Günlük burç yorumları (13 Nisan 2021)

13.04.2021 - 00:51
Enerjik bomba bir gün!
Güneş, marsı güzel karşılıyor. Hareketli canlı bir gün geçirmemiz olası. Koşturalım bakalım.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar bugün gündeminizde para ve kazanç konuları var. Kariyerinizden elde ettiğiniz kazançlarla, üretim ve bütçeniz ile ilgili ani gelişmeler söz konusu olabilir.
Boğa
Sevgili boğalar, bugün gündeminizde kendiniz varsınız desek abartmış olmayız, belki de kendinizi dinlemeye biraz gündemden ve çevreden uzaklaşmaya ihtiyacınız vardır. Kim bilir belki kendinizle ilgili bazı değişimler yapmak istersiniz.
İkizler
Sevgili İkizler bugün bir yanınız kendinizle baş başa kalmak isterken bir yanınızdan sosyal çevreniz çekiştirecek olabilir, artık hangisi baskın gelirse. Yine bununla birlikte kariyerinizle ilgili mücadele ettiğiniz konularda gelişmeler gündeme gelebilir.
Yengeç
Sevgili yengeçler, bugünün gündemini sosyal çevreniz ve buna bağlı olarak iş ve kariyer konuları oluşturuyor, organizasyon konuları ile ilgili beklenmeyen değişiklikler olabilir, siz her şeyin altından kalkarsınız, içinizdeki güce güvenin
Aslan
Sevgili Aslanlar, bugün özellikle kariyerinizi, işinizi ilgilendiren konularda sakinliğinizi korumakta fayda var, baktınız geriliyorsunuz hemen bir hava almak için dışarı atın kendinizi, ortaklık ve anlaşmalarla ilgili konularda da gelişmeler yaşanabilir.
Başak
Sistemdeki en ufak bir hata bile sizden kaçmaz, bugün gündeminizde, satış pazarlama, yurtdışı ile ilgili konular, seyahat planları olabilir ancak bu konularla ilgili beklenmeyen değişikliklerde söz konusu olabilir, iyi haber şu ki iş çalışma koşullarınızda güzel gelişmelerin olması da mümkün.
Terazi
Sevgili Teraziler, uyum sağlamak dengeyi bulmak konusunda üzerinize yoktur, bugün gündeminizde eşinizin, ortağınızın parasal konuları olabilir sakin sakin güzellikle sorunların altından kalkarsınız siz. Ne de olsa tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
Akrep
Sevgili akrepler, eşiniz bir yandan aileniz bir yandan üzerinize mi geliyor dersiniz? Siz onlar arasında sıkışmış hissetmek yerine kariyerinizde gündeme gelmesi olası olan güzel gelişmelere, kuracağınız iyi ilişkilere odaklanın.
Yay
Sevgili yaylar gündeminizde iş çalışma koşulları, iş arkadaşlarınız var, bununla birlikte sol yanınızda aşk ilişkilerle ilgili gökyüzü size göz kırpıyor. Bir yanınız iş bir yanınız aşk derken sağlığınızı ihmal etmeyin.
Oğlak
Biliyoruz ki iş sizin için her şeyden önce gelir, ancak ilişkiler ve aşk konusu da bugün gündeminizde! Bu konularla ilgili yeni farkındalıklar ortaya çıkabilir.
Kova
Kabul, orijinal fikirlerinize diyecek yok. Bugün orijinal fikirlerinizi ailenizle paylaşabilir ailevi meseleleri konuşup çözüm üretebilirsiniz. Yine de otorite kurmaya çalışırken fazla baskıcı olmamakta fayda var.
Balık
Sevgili balıklar, biliyoruz ki yardım etmek söz konusu olunca bu konuda oldukça bonkör davranırsınız, gündeminizde yakın çevreniz ve kardeşleriniz olabilir. Manevi yönünüzün baskın olacağı bir gün sizi bekliyor.