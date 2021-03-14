Günlük burç yorumları (14 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 14 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

14.03.2021 - 09:21 | Son Güncelleme : 14.03.2021 - 09:26

Günlük burç yorumları (14 Mart 2021) - 1

Romantik zamanlar başlıyor.

Bugün romantikleştiren Venüs ile kafası dumanlı Neptün birlikte hareket etmeye başladılar. Yani aşk aşk aşk…

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (14 Mart 2021) - 2

Koç

Bugün kendinizi farklı bir tazelenmiş farklı bir aydınlık hissetmeniz çok doğal. Merak etmeyin, evdekiler ya da arkadaşlarınız canınızı sıkacak bir konu mutlaka bulurlar.

Günlük burç yorumları (14 Mart 2021) - 3

Boğa

Sevgili boğalar bugün siz ne fal bakarsınız var ya! Ay tam da bu konuları anlatan evinizden geçmekten ve harika açılar yapıyor. Fincanını deviren bugün Boğa burcu tanıdığını taciz edebilir.

Günlük burç yorumları (14 Mart 2021) - 4

İkizler

Oy oy oyy! Sevgili ikizler bugün sizi kimse tutmasın sosyalleşmenin dibine vurabilirsiniz. 11 burcu tek tek arayıp şöyle kahve eşliğinde lak lak yapmak için ideal. Yaşasın gıybet!

Günlük burç yorumları (14 Mart 2021) - 5

Yengeç

Derhal şıkır şıkır olun ve bir sevgili bulun. Şen şakrak kahkahalarla adamı, kadını her ne seviyorsanız onu deli divane edin. Önümüzdeki günlerde iyi bir performans bekliyorum sizden.

Günlük burç yorumları (14 Mart 2021) - 6

Aslan

Yani aslanlar sizde gerçekten bir terslik var. Herkes aşık olur, ölür aşkından siz vergi dairesini, çek, senedi falan düşünürsünüz. Herkes ekonomik krizde kıvranır siz aşk! Ama yine de aşk yaşayın bugün.

Günlük burç yorumları (14 Mart 2021) - 7

Başak

Canımın içi başaklarım, gerçekten siz de terslikte Aslan burcuyla yarışırsınız. Bugün aşk, meşkten ziyade ortalığı toparlamak, buzdolabını indirip silmek için nasıl güzel bir gün. Yapın bari!

Günlük burç yorumları (14 Mart 2021) - 8

Terazi

Yaşadığınız ilişkide hoş bir gelişme olabilir bugün, özellikle bu uzun süreli bir ilişkiyse çok daha hoş gelişmeler sizi bekleyebilir. İlişkiniz yoksa bugün biraz sağınıza solunuza bakının.

Günlük burç yorumları (14 Mart 2021) - 9

Akrep

Sevgili akrepler, bugün sizin için tuhaf bir gün olabilir. Yoğunluk içinde günlük koşturmada kendinizi şanslı mı hissetseniz, şanssız mı belli değil.  Rahat olun.

Günlük burç yorumları (14 Mart 2021) - 10

Yay

Sevgili yaylar bugün varsa bir sevgiliniz onunla buluşun ve el ele güzel bir gün geçirin. Yoksa aşk filmi izleyin, o da yoksa yemek yapın, yapın işte bir şeyler.

Günlük burç yorumları (14 Mart 2021) - 11

Oğlak

Sevgili oğlaklar, bugün sizi tutkulu bir aşk hikayesi bekleyebilir. Sabahlar olmasın durumları neden olmasın? Olsun elbette. Şimdi güzel bir şey yapın ve sevgilinizi arayın. E, hadi ama!

Günlük burç yorumları (14 Mart 2021) - 12

Kova

Canım kovalarım, bugün ne yaparsanız yapın ama alışverişten uzak durun her şey gözünüze pek de güzel görünüp kredi kartı limitlerini patlatabilirsiniz. Yapmayın!

Günlük burç yorumları (14 Mart 2021) - 13

Balık

Ah balıklar ah! Zaten zaman zaman anlaşılmazdınız bu Venüs, Neptün kavuşumu sizi iyiden iyiye bambaşka bir planete atacak. Aile ve iş ile ilgili konulardan uzak kalın.

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