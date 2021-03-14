Günlük burç yorumları (14 Mart 2021)

14.03.2021 - 09:21 | Son Güncelleme : 14.03.2021 - 09:26
Romantik zamanlar başlıyor.
Bugün romantikleştiren Venüs ile kafası dumanlı Neptün birlikte hareket etmeye başladılar. Yani aşk aşk aşk…
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün kendinizi farklı bir tazelenmiş farklı bir aydınlık hissetmeniz çok doğal. Merak etmeyin, evdekiler ya da arkadaşlarınız canınızı sıkacak bir konu mutlaka bulurlar.
Boğa
Sevgili boğalar bugün siz ne fal bakarsınız var ya! Ay tam da bu konuları anlatan evinizden geçmekten ve harika açılar yapıyor. Fincanını deviren bugün Boğa burcu tanıdığını taciz edebilir.
İkizler
Oy oy oyy! Sevgili ikizler bugün sizi kimse tutmasın sosyalleşmenin dibine vurabilirsiniz. 11 burcu tek tek arayıp şöyle kahve eşliğinde lak lak yapmak için ideal. Yaşasın gıybet!
Yengeç
Derhal şıkır şıkır olun ve bir sevgili bulun. Şen şakrak kahkahalarla adamı, kadını her ne seviyorsanız onu deli divane edin. Önümüzdeki günlerde iyi bir performans bekliyorum sizden.
Aslan
Yani aslanlar sizde gerçekten bir terslik var. Herkes aşık olur, ölür aşkından siz vergi dairesini, çek, senedi falan düşünürsünüz. Herkes ekonomik krizde kıvranır siz aşk! Ama yine de aşk yaşayın bugün.
Başak
Canımın içi başaklarım, gerçekten siz de terslikte Aslan burcuyla yarışırsınız. Bugün aşk, meşkten ziyade ortalığı toparlamak, buzdolabını indirip silmek için nasıl güzel bir gün. Yapın bari!
Terazi
Yaşadığınız ilişkide hoş bir gelişme olabilir bugün, özellikle bu uzun süreli bir ilişkiyse çok daha hoş gelişmeler sizi bekleyebilir. İlişkiniz yoksa bugün biraz sağınıza solunuza bakının.
Akrep
Sevgili akrepler, bugün sizin için tuhaf bir gün olabilir. Yoğunluk içinde günlük koşturmada kendinizi şanslı mı hissetseniz, şanssız mı belli değil. Rahat olun.
Yay
Sevgili yaylar bugün varsa bir sevgiliniz onunla buluşun ve el ele güzel bir gün geçirin. Yoksa aşk filmi izleyin, o da yoksa yemek yapın, yapın işte bir şeyler.
Oğlak
Sevgili oğlaklar, bugün sizi tutkulu bir aşk hikayesi bekleyebilir. Sabahlar olmasın durumları neden olmasın? Olsun elbette. Şimdi güzel bir şey yapın ve sevgilinizi arayın. E, hadi ama!
Kova
Canım kovalarım, bugün ne yaparsanız yapın ama alışverişten uzak durun her şey gözünüze pek de güzel görünüp kredi kartı limitlerini patlatabilirsiniz. Yapmayın!
Balık
Ah balıklar ah! Zaten zaman zaman anlaşılmazdınız bu Venüs, Neptün kavuşumu sizi iyiden iyiye bambaşka bir planete atacak. Aile ve iş ile ilgili konulardan uzak kalın.