Günlük burç yorumları (14 Nisan 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 14 Nisan 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün Ay yengeç burcundaki seyahatini sürdürürken önceliklerimiz güvendiğimiz insanlar ve güvende hissettiğimiz alanlara çekilmek olacak. Gün içinde mide ve sindirim sorunları ile ilgili konular gündemde olabilir. Öğleden sonra ilişkilerde kıskançlık ve paylaşılamama duygusu ön plana çıkıyor. Para harcama konusunda biraz temkinli olabiliriz, bir şeylere ödeme yapmak canımızı sıkabilir. Merkür tutulma derecesine doğru geri gidiyor ve Chiron ile kavuşum etkisi bugün başlıyor. Iletişim konusunda yara veren, kalp kıran ifadeler olabilir. Sevdiğiniz insanlara karşı daha nazik olmaya özen göstermelisiniz.