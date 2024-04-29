Haftalık burç yorumları (29 Nisan-5 Mayıs 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 29 Nisan-5 Mayıs 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (29 Nisan-5 Mayıs 2024) - 1

Sevgili astroloji severler yeni bir haftadan hepinize merhabalar,

Bu hafta yaptığımız işleri tamamlamaya yönelik olacak. İş bitirebilmek ve harekete geçebilmek adına haftanın ilk günleri plan yapmak ve işe koyulmak noktasında kendimizle ilgili eksikleri, tamamlamamız gereken işlere odaklanabiliriz. Olaylar karşısındaki tutumumuz gerilimli olabilir.

Venüs pazartesi günü değer ve güven temalarını ön plana çıkardığı Boğa burcuna geçiş yapıyor. Kendimizle, diğerleriyle ve parayla olan ilişkimiz önem kazanmaya başlıyor. Bu hafta ile maddi konular çok daha fazla konuşulmaya ve önem verilmeye başlayacak. Ancak haftanın ilk günü Venüs’ün anaretik derecede olduğunu ve ilişkilerde yaşanan tecrübesizliğin zarar verici etkilerinin ortadan kaldırılabilmesi adına krizler yaşatabileceğini atlamamak gerekir. Venüs Boğa burcunda gerek ilişkilerde gerekse maddesel konularda köklenmek ister. Kendini sağlama almaya yönelik hareket eder. 

Bir diğer kişisel gezegenimiz Mars’ın da balık burcunun son derecelerine geldiği haftanın ilk günleri, skandalların meydana gelebileceğini bize hatırlatıyor. Haftaya başlarken Mars-Neptün kavuşumu devam ediyor olacak. Sinsi planlar, arkadan dönen işler ve ihanete yönelik davranışların hâkim olacağı pazartesi ve salı günleri yaşanacak hayal kırıklıkları karşısında harekete geçmekte zorluklar yaşatabilir. 30 Nisan Salı günü Mars koç döngüsü başlıyor. Girişimcilik ve harekete geçme enerjisinin hâkim olduğu bu günlerde, harekete geçenleri güçleneceği, hareketsiz kalanların haksızlığa uğrayabileceğini gösteriyor. Salı günü gerçekleşecek Venüs-Plüton dik açısı ilişkilerde manipülasyonların çok fazla ön plana çıkacağının göstergesi. Aynı zamanda paranın değer görmesi açısından manipülatif yaklaşımlar görülebilir. Özellikle borsa ile ilgili dikkatli olunması gereken bir hafta olacak. 

Merkür ve Mars’ın Koç enerjisi ile hareket ettiği bu hafta hızlı düşünüp, hızlı kararlar alınması gereken durumların meydana geleceğini gösteriyor. Ancak Güneş ve Venüs’ün Boğa burcundaki güvenlik öncelikleri ve bu duruma olan takıntıları hareketsizliğin getirdiği başarısızlık ile sonuçlanabilir. Sistem her daim gelişim ister, hareket enerjisini destekleyen bu hafta, gelişim sürecine adaptasyon sağlayabilenlerin ve girişimci yönlerini çalıştırabilenlerin başarılı olacağının göstergesi olacak. 

Bu hafta anaretik derecelerin haftası, Venüs, Mars ve Neptün’ün 29 derece geçişlerinin yaşanacağı bu hafta kimilerine çok büyük çıkış fırsatları verirken kimilerine kayıplar yaşatacak etkilere sahip olacak. Özellikle Mars ve Neptün’ün 29 derece Balık burcundaki seyahati eylemler ve harekete geçme konusunda atılan doğru adımları desteklerken, hastane ve operasyon konularını, ruh ve beden sağlığı ile ilgili rahatsızlıkları gündeme getirebilir. Hastaneler, hapishaneler ile ilgili haberler, denizlerde yaşanabilecek kazalar, insanların deniz ve sıvılar ile imtihan olacağı bir hafta olabilir. İlaçlar ve kimyasal maddeler ile ilgili sorunlar meydana gelebilir. Şiddetli yağışların oluşturabileceği can ve mal kayıpları yaşanabilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (29 Nisan-5 Mayıs 2024) - 2

KOÇ

Sevgili Koç, bu hafta finansal konularda yaşanan krizleri çözmek adına harekete geçmeniz gerekebilir. Kariyer hayatınızla ilgili planlarınızı gerçekleştirmek üzerinizde bir baskıya gerilime neden olabilir. Bu hafta katılmanız gereken davetler, iş toplantıları yoğun olacak. Bazı arkadaşlarınız ile aranızda krizler meydana gelebilir. Özellikle borç isteme veya ödeme konularında sizi zorlayacak durumlar oluşabilir. Bir süredir yaşadığınız melankoli durumu bu hafta daha abartılı bir hale gelebilir. Ancak hafta ortasından itibaren kendi neşenizi, gücünü bulabileceksiniz. Artık sevdiğiniz şeyler ve sizi iyi hissettiren şeylerin peşinden gitmeye başlayacak, zarar veren bağımlılıklarınız ile aranıza bir mesafe koyacaksınız.

Haftalık burç yorumları (29 Nisan-5 Mayıs 2024) - 3

BOĞA

Sevgili Boğa, bu hafta eşiniz ile uzun süre önce planlanan bir seyahate çıkabilirsiniz. Hukuki konularda bir görüş almak veya mevcut durumunuzla ilgili dışarıdan bir destek alma çabasına girebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün boğa burcuna geçişi fiziksel anlamda daha iyi hissetmenize ve bu dönemde krizler yaşansa bile kendinizi iyi hissedeceğinize işaret ediyor. Haftanın ilk günlerinde oluşacak Venüs-Plüton dik açısı sebebiyle size güvensizlik yaşatabilecek olaylar meydana gelebilir. Bu krizlerin üstesinden gelebilirseniz kazançlı çıkabileceğiniz bir etki mevcut olacak. Ancak yaşanan krizlere kapılırsanız ve yönetsel becerilerinizi ortaya koyamazsanız krizler büyüyebilir.

Haftalık burç yorumları (29 Nisan-5 Mayıs 2024) - 4

İKİZLER

Sevgili İkizler, bu hafta hizmet aldığınız kurumlar ve çalışanlarınızla ilgili konularda plan ve düzenleme yapma zamanı. Kendi değerinizi hissedebilmeniz için bir başkasına ihtiyacınız olmadığını fark edebilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili uzmanlaştığınız konularda artık harekete geçmeniz gerekebilir. Sosyal çevrenizde yeni insanların varlığı ve hareketliliği, yaptığınız işin neticesinde etrafınızdaki kalabalıkların arttığı bir hafta olacak. Yeni insanlar ile tanışmak ve seyahat konularında plan yapmak gündeminizde olabilir. Kariyer hayatınızda artık bağımlılık derecesine ulaşan fikirlerinizi tamamen değiştirmeniz gerekebilir.  Ticaret hayatınızla ilgili anlaşmalarda daha dikkatli olmalısınız yapacağınız sözleşme ve anlaşmaların sizi zorlayabileceği maddeleri olabilir.

Haftalık burç yorumları (29 Nisan-5 Mayıs 2024) - 5

YENGEÇ

Sevgili Yengeç, bu hafta partneriniz, eşiniz ile ilgili konular gündeminizde olacak. Çocuklar ve ilişkiniz konusunda alınması gereken sorumluluklar, görev dağılımları ile ilgili meseleler gündeme gelebilir. Çalışma hayatınızla ilgili hızlı bir sürece geçiyorsunuz, kariyer hayatınızda yapacağınız yeni girişimler konusunda sonuç alma hızınız oldukça yüksek olacak. Arkadaşlıklar ve dostluklar konusunda etrafınızda güvenebileceğiniz insanların varlığı size iyi hissettirecek. Ancak bazı arkadaşlarınızla vedalaşmanız gerekebilir. Bu hafta çevrenizdeki insanların sağlık sorunları, operasyon konuları gündeme gelebilir.

Haftalık burç yorumları (29 Nisan-5 Mayıs 2024) - 6

ASLAN

Sevgili Aslan, bu hafta aile ve ev yaşamınızla ilgili rutinlerinizi belirlemek ve bir düzen yapmak adına harekete geçebilirsiniz. Partneriniz ile aranızda güveninizi zedeleyecek konular gündeme gelebilir. Bu hafta hayatınıza girecek olan insanlar bir kriz yaratabilir. Kariyer ve çalışma hayatınızla ilgili görev teslimleri, yetiştirilmeye çalışılan işler konusu gündeminizde olacak. Ancak ortaya çıkardığınız işlerin beğenilmesi ve takdir toplaması yorulmanıza ve stresli olmanıza değecek nitelikte. Hafta sonu yapacağınız harcamalara veya finansal olarak kaybedeceğiniz şeylere dikkat etmelisiniz. 

Haftalık burç yorumları (29 Nisan-5 Mayıs 2024) - 7

BAŞAK

Sevgili Başak, bu hafta yakın çevrenizdeki insanlar ile bir araya gelmek ve duygularınızı, düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Partneriniz veya iş ortaklarınızla ilgili konularda sizi hayal kırıklığına uğratacak meseleler gündeme gelebilir. İlişkiler konusunda karar almanız gereken durumlar olabilir. Güvensizlik yaşadığınız insanlar ile aranıza bir süre mesafe koymak isteyebilirsiniz. Bu hafta eğitimler ve seyahatler konusundaki şansınız yükseliyor. Eşiniz veya ortaklarınızın sağlık konuları gündeminizde olacak. Çalışmak konusunda enerjinizi sonuna kadar kullanmak ve ortaya bir şeyler çıkartmak konusunda takıntılı duygular içine girebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konuları aksatmamalısınız.

Haftalık burç yorumları (29 Nisan-5 Mayıs 2024) - 8

TERAZİ

Sevgili Terazi, bu hafta finansal konular ile ilgili aile meclisinde bazı planlar oluşturabilirsiniz. Ev ve aile yaşamınızla ilgili planlamalar, sorumlulukların paylaşılması ile ilgili gerilimler ortaya çıkabilir. Sağlığınızla ilgili konular önem kazanıyor, ayaklarınızla ilgili sakatlanmalara dikkat etmelisiniz. Kazançlarınızın artması ortaklıklar ve eşinizin başlayacağı iş neticesinde hane gelirinizle ilgili artışlar meydana gelebilir. Eşinizin sizden bağımsız hareket etme isteği ilişkiniz konusunda sizi zorlayabilir. Ortak enerji oluşturmak adına gösterdiğiniz çabanın karşılığını almakta güçlük çekebilirsiniz. Çalışanlarınız ve hizmet aldığınız kurum ve kişiler ile ilgili gerilimler meydana gelebilir. Bazı beraberlikleri sonlandırma kararı alabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (29 Nisan-5 Mayıs 2024) - 9

AKREP

Sevgili Akrep, bu hafta fikirlerinizi, duygularınızı ifade etmek ve yakın çevrenizle ilgili meselelere odaklanmak isteyebilirsiniz. Aileniz ve akrabalarınızla ilgili meseleler sizi oldukça meşgul edecek durumda. Çalışma hayatınızla ilgili hız gerektiren yeni görevler alabilirsiniz. Eşiniz, partnerinizle ilgili bir süredir aklınız kurcalayan konularda ortaya çıkan durumlar sizi şaşırtabilir. Hizmet aldığınız kurumlar veya ortaklı yapılardan uzaklaşma kararı alabilirsiniz. Bir süredir bitmiş ancak adı konulmamış beraberliklerin tamamen sonlanma etkisinin olduğu bir hafta ile karşı karşıyasınız. Size gerçekten değer veren insanların kim olduğunu daha net bir şekilde gözlemleme şansı yakalayacaksınız. 

Haftalık burç yorumları (29 Nisan-5 Mayıs 2024) - 10

YAY

Sevgili Yay, bir süredir devam eden içsel hesaplaşmanızda size gerçekten değer veren insanları ayrıştıracağınız bir hafta karşınızda olacak. Uzun süredir harekete geçmenize engel olan o enerji düzelmeye başlıyor, diyet beslenme sorunları ile ilgili yeni kararlar alabilir hayatınızla ilgili maddi veya manevi anlamda düzeltmeler yapabilirsiniz. Ev ve yaşam alanlarınızdaki o ağır enerji uzaklaşmaya başlıyor ancak su ve sıvılar ile ilgili konular bu hafta ev hayatınızda sizi zorlayabilir. Çocuklar ve aşk hayatınız için hareketli bir hafta, enerjinizi toparlayıp harekete geçebilirsiniz. Beraber çalıştığınız insanların desteğini alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlar ile güvene dayalı sorunlar meydana gelebilir. Özellikle iş bağlantısı bulunan insanlar ile ilgili takıntı yapabileceğiniz durumlar oluşabilir. Üst solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik reaksiyonlar konusunda dikkatli olmalısınız.

Haftalık burç yorumları (29 Nisan-5 Mayıs 2024) - 11

OĞLAK

Sevgili Oğlak, bu hafta sosyal çevreniz ve aşk hayatınızla ilgili sorunları çözebilmek adına hareket edeceksiniz. Kendi bakımınız ve kişisel gelişiminiz ile ilgili konular gündeminizi yoğunlaştırırken, ev ve aile yaşamınızla ilgili size ihtiyacı olan insanlara yönelebilirsiniz. Aşk hayatınızla ve çocuklarınızla ilgili yeni bir dönem başlıyor. Hayatınızda kriz yaratan insanları uzaklaştırarak size sadece huzur veren insanlar ile devam etme kararı alabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler konusunda oldukça hareketli bir hafta sizi bekliyor olacak.

Haftalık burç yorumları (29 Nisan-5 Mayıs 2024) - 12

KOVA

Sevgili Kova, kariyer hayatınızla ilgili sona eren görevleriniz ve projeleriniz ardından yeni planlar oluşturmak ve geleceğe yönelik önlemler almak isteyebilirsiniz. Ev ve yaşam alanlarınızla ilgili konular gündeminizde olacak. Ev ortamında sizi huzursuz ve güvensiz hissettiren duyguları çözmeye yönelik hareket edebilirsiniz. Doğduğunuz evin veya uzun yıllar yaşadığınız evin yıkılışı veya dönüşümü ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Finansal konularda bir süredir sizi zorlayan koşulları yapacağınız yeni anlaşmalar ile çözümleye gidebilirsiniz. Ancak finans konusunda hizmet aldığınız kurum ve kişilere dikkat etmeniz gerekebilir. Sizin haberiniz olmadan yapılan işler ve arkanızdan yapılan işlerin ortaya çıkışı güvensiz hissetmenize neden olabilir. Haftanın ilk günlerinde yaşadığınız soğuk kanlılık hafta ortasında deliliğe giden bir noktaya ulaşabilir. Bugüne kadar inşa ettiğiniz her şeyin sonlanması ve olayların kontrolden çıkması tepkilerinizi yönetmeniz konusunda sizi zorlayabilir.

Haftalık burç yorumları (29 Nisan-5 Mayıs 2024) - 13

BALIK

Sevgili Balık, bu hafta bağımsızlaşmaya çalıştığınız fikirler ve düşüncelerden arınarak hayatınız ve geleceğiniz hakkında yeni planlar oluşturabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta yaşadığınız güven ve hayal kırıklığının daha farklı bir şekilde yeniden tezahür edecek. Etrafınızda gerçekten güvenebileceğiniz insanların olmasına gayret gösterip, bazı insanların hayatınızdan uzaklaşmasına izin verebilirsiniz. Finansal konularda harekete geçmeniz gereken konular olabilir. Yapacağınız yeni anlaşma ve sözleşmelerden kısa sürede gelir elde edebilirsiniz. Ancak dolandırıcılara ve arkanızdan çevrilecek işlere dikkat etmeniz gerekli. Ticaret konusunda yeni girişimler, başlangıçlar olabilir.

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