Haftalık burç yorumları (29 Nisan-5 Mayıs 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir haftadan hepinize merhabalar,

Bu hafta yaptığımız işleri tamamlamaya yönelik olacak. İş bitirebilmek ve harekete geçebilmek adına haftanın ilk günleri plan yapmak ve işe koyulmak noktasında kendimizle ilgili eksikleri, tamamlamamız gereken işlere odaklanabiliriz. Olaylar karşısındaki tutumumuz gerilimli olabilir.

Venüs pazartesi günü değer ve güven temalarını ön plana çıkardığı Boğa burcuna geçiş yapıyor. Kendimizle, diğerleriyle ve parayla olan ilişkimiz önem kazanmaya başlıyor. Bu hafta ile maddi konular çok daha fazla konuşulmaya ve önem verilmeye başlayacak. Ancak haftanın ilk günü Venüs’ün anaretik derecede olduğunu ve ilişkilerde yaşanan tecrübesizliğin zarar verici etkilerinin ortadan kaldırılabilmesi adına krizler yaşatabileceğini atlamamak gerekir. Venüs Boğa burcunda gerek ilişkilerde gerekse maddesel konularda köklenmek ister. Kendini sağlama almaya yönelik hareket eder.

Bir diğer kişisel gezegenimiz Mars’ın da balık burcunun son derecelerine geldiği haftanın ilk günleri, skandalların meydana gelebileceğini bize hatırlatıyor. Haftaya başlarken Mars-Neptün kavuşumu devam ediyor olacak. Sinsi planlar, arkadan dönen işler ve ihanete yönelik davranışların hâkim olacağı pazartesi ve salı günleri yaşanacak hayal kırıklıkları karşısında harekete geçmekte zorluklar yaşatabilir. 30 Nisan Salı günü Mars koç döngüsü başlıyor. Girişimcilik ve harekete geçme enerjisinin hâkim olduğu bu günlerde, harekete geçenleri güçleneceği, hareketsiz kalanların haksızlığa uğrayabileceğini gösteriyor. Salı günü gerçekleşecek Venüs-Plüton dik açısı ilişkilerde manipülasyonların çok fazla ön plana çıkacağının göstergesi. Aynı zamanda paranın değer görmesi açısından manipülatif yaklaşımlar görülebilir. Özellikle borsa ile ilgili dikkatli olunması gereken bir hafta olacak.

Merkür ve Mars’ın Koç enerjisi ile hareket ettiği bu hafta hızlı düşünüp, hızlı kararlar alınması gereken durumların meydana geleceğini gösteriyor. Ancak Güneş ve Venüs’ün Boğa burcundaki güvenlik öncelikleri ve bu duruma olan takıntıları hareketsizliğin getirdiği başarısızlık ile sonuçlanabilir. Sistem her daim gelişim ister, hareket enerjisini destekleyen bu hafta, gelişim sürecine adaptasyon sağlayabilenlerin ve girişimci yönlerini çalıştırabilenlerin başarılı olacağının göstergesi olacak.

Bu hafta anaretik derecelerin haftası, Venüs, Mars ve Neptün’ün 29 derece geçişlerinin yaşanacağı bu hafta kimilerine çok büyük çıkış fırsatları verirken kimilerine kayıplar yaşatacak etkilere sahip olacak. Özellikle Mars ve Neptün’ün 29 derece Balık burcundaki seyahati eylemler ve harekete geçme konusunda atılan doğru adımları desteklerken, hastane ve operasyon konularını, ruh ve beden sağlığı ile ilgili rahatsızlıkları gündeme getirebilir. Hastaneler, hapishaneler ile ilgili haberler, denizlerde yaşanabilecek kazalar, insanların deniz ve sıvılar ile imtihan olacağı bir hafta olabilir. İlaçlar ve kimyasal maddeler ile ilgili sorunlar meydana gelebilir. Şiddetli yağışların oluşturabileceği can ve mal kayıpları yaşanabilir.