Günlük burç yorumları (29 Nisan 2024)

Sevgili astroloji severler haftanın ilk gününden hepinize merhabalar, bugün bir işimizi bitirmek, hayatımızı düzene koyabilmek adına olumlu etkiler barındırıyor. Maddi yaratım sağlayabilmek adına emek vermenin ve çalışmanın önemi yüksek olacak. Öğleden sonra ticari ilişkiler, iletişim konularında kopukluklar meydana gelebilir. Venüs bugün Koç burcunu terk ediyor ve yönettiği Boğa burcuna geçiyor. Ilişkilerde güven arayışımız ön plana çıkacak, bunun öncesinde belki de bitmesi gereken ilişkiler bitebilir. Mars-Neptün kavuşumu devam ederken kazalara karşı dikkatli olmak ve bağımlılık geliştirilebilecek şeylerden uzaklaşmak gerekir. Araçlar ile ilgili akaryakıt sorunları, yangınlara karşı dikkatli olmalısınız.