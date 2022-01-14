Günlük burç yorumları (14 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 14.01.2022 - 01:59
Ve haylaz Merkür Kova burcunda geriliyor.
Zaten bir ileri bir geri başımızı döndürdü. Yeni bir şeye başlamayın bu süreçte. Attığınız imzalara dikkat edin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Başkalarına yardım etmek isteyebilirsiniz ama elbette enayi yerine konulmak da istemezsiniz. Bugün sizi istismar edecek tipler çevrenizde duruyor olabilir.
Boğa
Fazla harcama yapan ve bunu yaparken de sizi sorumlu tutan yakınlarınıza bugün dikkat edin. Paranın daldan toplanmadığını anlatın en azından.
İkizler
Bugün ilgi çekici hikayelerinizle çok belli dikkat çekeceksiniz. Ama hikayelerin gerçekliğine ilişkin soruları yanıtlamaya hazır olun. Yani çok sallamayın olur mu?
Yengeç
Bugün disiplininiz ve hassas çalışma yeteneğiniz rekabette mesafe kazanmanıza yardımcı olacak gibi duruyor. Durmayın basın gaza.
Aslan
Kendinizi daha olumlu bir yönde ilerletebilirsiniz. Belirsizliğin hayatınızda hâkim olmasına müsaade etmeyin. En azından bugün daha net olun.
Başak
İş anlaşmaları, yatırımlar veya eski bir ortaklığın yenilenmesi yoluyla para kazanma durumu bugünlerde gündeminize oturabilir.
Terazi
Ne yapıp ne yapmamanız gerektiği konusundaki duygusal hassasiyetiniz yanlış yöne gitmenize neden olabilir. Bunun olmasına izin vermeyin.
Akrep
İlişkinizi tehlikeye atabilecek biriyle konuşma durumunda kalabilirsiniz. Bence o insanla aracı olmadan birebir iletişimde kalın.
Yay
Bugün duygusal anlamda mutlu olmak istiyorsanız; konumunuz, niyetleriniz ve ilişki ciddiyeti konusunda dürüst olmanız önem kazanacak.
Oğlak
Bugün daha az konuşun ve daha fazla dinlemeye gayret edin. Konuşmalarınızın yanlış yorumlanması olası. Soğukkanlı olun.
Kova
Duyguları atın bir köşeye bugün. Mantıklı olabilirseniz bugün mali sorununuzu çözebilirsiniz. Bugün borç almayın, borç vermeyin derim.
Balık
Yükümlülüklerinizi erteleyerek veya ihmal ederek zaman kaybetmeyin. Bir an önce halledin işleri ki günün sonraki bölümünün tadını çıkarabilesiniz.