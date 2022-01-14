Günlük burç yorumları (14 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 14 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 14.01.2022 - 01:59

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2022) - 1

Ve haylaz Merkür Kova burcunda geriliyor.

Zaten bir ileri bir geri başımızı döndürdü. Yeni bir şeye başlamayın bu süreçte. Attığınız imzalara dikkat edin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2022) - 2

Koç

Başkalarına yardım etmek isteyebilirsiniz ama elbette enayi yerine konulmak da istemezsiniz. Bugün sizi istismar edecek tipler çevrenizde duruyor olabilir.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2022) - 3

Boğa

Fazla harcama yapan ve bunu yaparken de sizi sorumlu tutan yakınlarınıza bugün dikkat edin. Paranın daldan toplanmadığını anlatın en azından.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2022) - 4

İkizler

Bugün ilgi çekici hikayelerinizle çok belli dikkat çekeceksiniz. Ama hikayelerin gerçekliğine ilişkin soruları yanıtlamaya hazır olun. Yani çok sallamayın olur mu?

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Bugün disiplininiz ve hassas çalışma yeteneğiniz rekabette mesafe kazanmanıza yardımcı olacak gibi duruyor. Durmayın basın gaza.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2022) - 6

Aslan

Kendinizi daha olumlu bir yönde ilerletebilirsiniz. Belirsizliğin hayatınızda hâkim olmasına müsaade etmeyin. En azından bugün daha net olun.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2022) - 7

Başak

İş anlaşmaları, yatırımlar veya eski bir ortaklığın yenilenmesi yoluyla para kazanma durumu bugünlerde gündeminize oturabilir.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2022) - 8

Terazi

Ne yapıp ne yapmamanız gerektiği konusundaki duygusal hassasiyetiniz yanlış yöne gitmenize neden olabilir. Bunun olmasına izin vermeyin.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2022) - 9

Akrep

İlişkinizi tehlikeye atabilecek biriyle konuşma durumunda kalabilirsiniz. Bence o insanla aracı olmadan birebir iletişimde kalın.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2022) - 10

Yay

Bugün duygusal anlamda mutlu olmak istiyorsanız; konumunuz, niyetleriniz ve ilişki ciddiyeti konusunda dürüst olmanız önem kazanacak.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Bugün daha az konuşun ve daha fazla dinlemeye gayret edin. Konuşmalarınızın yanlış yorumlanması olası. Soğukkanlı olun.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2022) - 12

Kova

Duyguları atın bir köşeye bugün. Mantıklı olabilirseniz bugün mali sorununuzu çözebilirsiniz. Bugün borç almayın, borç vermeyin derim.

Günlük burç yorumları (14 Ocak 2022) - 13

Balık

Yükümlülüklerinizi erteleyerek veya ihmal ederek zaman kaybetmeyin. Bir an önce halledin işleri ki günün sonraki bölümünün tadını çıkarabilesiniz.

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