Günlük burç yorumları (15 Nisan 2024)

Sevgili astroloji severler haftanın ilk gününden hepinize merhabalar, bugün tüm gün ay yengeç burcunda olacak. Verimlilik konusunda oldukça güzel bir gün ancak duygusal beklentilerimiz rasyonel yönümüzü baskılayabilir. Diğer insanların fikir ve düşüncelerinin bizi desteklemesi oldukça önemli olacak. Duygusal ve iletişimsel olarak bir taraf tutma ihtiyacı içine girebiliriz. Bugün girişim yapacağınız konularda bir imza atmak iyi sonuçlar vermeyebilir ancak geleceğe yönelik planları oluşturmak adına verimli bir gün geçirilebilir. Sabah saatlerinde Ay-Satürn, Ay Mars arasında oluşacak güzel açılar harekete geçme konusunda duygusal motivasyonumuzu yükseltiyor. Ancak Ay ile Merkür arasında oluşacak gerilimli açı ve Chiron’un da bu açıya dahil olması duygularımızın düşüncelerimize zarar verebileceğini gösteriyor. Mantık ve sezgi arasında kararsızlıklar ve iletişimde kırıcı sözler meydana gelebilir.