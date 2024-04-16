Günlük burç yorumları (16 Nisan 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün güne Ay-Plüton karşıtlığı ile başlıyoruz. Elde edemediğimiz veya ulaşamadığımız gücü nasıl yönetiriz konusu gündemde olacak. Duygularımızı kontrol etmek, karşılaştığımız olaylar karşısında soğukkanlılığımızı korumak zor olabilir. Hayat bugün karşınıza bir engel çıkarıyorsa dönüştürmeniz gereken bir duygu vardır. Bu duygu ise tamamen insan olmaktan geçiyor. Arzuların toplumsal normlar ile zıt tabanda olması yapılan seçimler ve yönelimlerin yıkıcı sonuçlar getirebileceğini gösteriyor. Bugün retro hareketine devam eden Merkür hem tutulma derecesine geliyor hem de chiron ile kavuşuyor. Bu durum 8 nisan güneş tutulması sonrasında konuşulan, dile getirilen pek çok konunun acı vereceği gerçeğini gözler önüne seriyor. Dünyadaki savaş döngüsünün ticari kalıplar ile ilgili bazı sorunları ortaya çıkaracağının göstergesi. Eğitim konusunda toplumun tepki göstereceği bazı olaylar meydana gelebilir. Daha önce yürürlüğe giren müfredat ile ilgili öğrencilerin olumsuz etkilendiği konular gündeme gelebilir. Çocukların, gençlerin sağlığı ile ilgili konular gündeme gelebilir.