Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 17 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 17.08.2022 - 00:20

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2022) - 1

Ay, Boğa burcuna geçti. Duygusal güvenlik ihtiyacıyla hareket edebilir, kalıcı işlere imza atabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2022) - 2

Koç

Maddi güvence arayışı, kalıcı ilişkiler kurma isteği sizi garantici davranmaya itebilir.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2022) - 3

Boğa

Tam da olmak istediğiniz gibi olduğunuzu düşünebilirsiniz, ben demekten hoşnut olacağınız durumlar olası.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2022) - 4

İkizler

İçsel bir kararlılıkla hareket edebilirsiniz ancak dışa duyulan olumsuz duyguları kendinize çevirmemenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2022) - 5

Yengeç

Uzun vade ve devamlı çalışma gerektiren konular gündeme gelebilir, arkadaş çevreniz ve çeşitli gruplardan destek görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2022) - 6

Aslan

İş hayatında kontrollü olmanın dozunu ayarlamanız gerek, çalışma arkadaşlarınızla yeni planlar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2022) - 7

Başak

Uzun süredir hayal edilen şeylere ulaşma fırsatı yakalayabilirsiniz, fırsatları kaçırmayın derim.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2022) - 8

Terazi


Finansal konular üzerine çalışmanız gerekebilir, sürpriz giderler söz konusu. O nedenle daha temkinli olun.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2022) - 9

Akrep

Eş ve ortaklarınıza karşı ben yerine biz deme arzunuz oldukça yoğun, aradığınız güveni diğer insanlarda bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2022) - 10

Yay

İş hayatında garantici olmak yerine riskleri hesap ederek ilerlemenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2022) - 11

Oğlak

Rutin haline gelen aktivitelerden keyif alabilir ev ve aile yaşamını dekorasyonla renklendirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2022) - 12

Kova

Ailenizi ilgilendiren finansal yapılandırmalar çeşitli gayrimenkuller söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2022) - 13

Balık

Dediğim dedik davranışlar sergilemekten çekinmeyebilir, bildiğinizi okumakta ısrarcı olabilirsiniz.

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