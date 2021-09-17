Günlük burç yorumları (17 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 17 Eylül 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 17.09.2021 - 06:57

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2021) - 1

Sıkıntı çözmek için akıl alınılası bir gün.

Sorunların altından kalkmak için bol bol akıl almanızda fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2021) - 2

Koç

Kendinizi uzun süreli bir ilişkiye hazır hissedebilirsiniz tamam çok güzel ama yaşadıklarınızı abartmamanızda fayda var. Yani evlenmeye kalkmayın hemen.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2021) - 3

Boğa

Son dakika golü yiyerek bir yığın angarya işin içine düşmeniz pek mümkün. Olabildiğince kendinizi fazla ortaya dökmediğiniz sürece sorun olmaz.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2021) - 4

İkizler

Sonunda uzun süredir halledilmemiş olan işlerinizin hallolduğunu fark edeceksiniz. En azından bu konularda yeşil ışık yanacak gibi duruyor.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Bugün  bir arada yapacağınız işler varsa halletmeniz için iyi bir gün. Ne yapın edin bence bu anlamda önünüzü açacak adımlar atın derim.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2021) - 6

Aslan

Gizli saklı ya da aleni duran düşmanlarınıza bugün dikkat edin, zaten bir şekilde size varlıklarını belli edeceklerdir. Kendinizi hazırlıklı tutun.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2021) - 7

Başak

İş ve sağlık konusunda hiç de fena bir gün değil. Kendinizi biraz daha toparlayarak ve sakince bu iki konuda yapmanız gerekenleri yapın.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2021) - 8

Terazi

Havada aşk kokusu var dersem çok abartmamış olurum. Ne olur ne olmaz, hayat bu nerede, kiminle karşılaşacağınız hiç belli olmaz.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2021) - 9

Akrep

Bu yıl bu aile mevzularından ne çok çektiniz. Bugün de bu konuda az dişinizi sıkmanız gerekebilir. Sinirlerinize hakim olun bence.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2021) - 10

Yay

Dedikodular ve arkadan iş çevirmeler bugünden başlayarak bütün hafta sonunuzu işgal edebilir. En iyisi umursamamanız.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Para konusunda kadınlarla ilgili sorun yaşamanız çok muhtemel, durduk yerde manalı manasız masraf kapıları açılabilir.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2021) - 12

Kova

Bugün abartılı tutumlar içinde olabilirsiniz. Kendinizi tuhaf konuşmalar içinde bulabilirsiniz. Bence hiç elleşmeyin sağınıza solunuza.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2021) - 13

Balık

Kafanız ayrı, duygularınız ayrı bir yerden çalabilir. En iyisi işinize verin kendinizi. Yapmanız gerekenleri bugün tam olarak yapın, yeter de artar.

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