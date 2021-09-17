Günlük burç yorumları (17 Eylül 2021)

ntv.com.tr 17.09.2021 - 06:57
Sıkıntı çözmek için akıl alınılası bir gün.
Sorunların altından kalkmak için bol bol akıl almanızda fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kendinizi uzun süreli bir ilişkiye hazır hissedebilirsiniz tamam çok güzel ama yaşadıklarınızı abartmamanızda fayda var. Yani evlenmeye kalkmayın hemen.
Boğa
Son dakika golü yiyerek bir yığın angarya işin içine düşmeniz pek mümkün. Olabildiğince kendinizi fazla ortaya dökmediğiniz sürece sorun olmaz.
İkizler
Sonunda uzun süredir halledilmemiş olan işlerinizin hallolduğunu fark edeceksiniz. En azından bu konularda yeşil ışık yanacak gibi duruyor.
Yengeç
Bugün bir arada yapacağınız işler varsa halletmeniz için iyi bir gün. Ne yapın edin bence bu anlamda önünüzü açacak adımlar atın derim.
Aslan
Gizli saklı ya da aleni duran düşmanlarınıza bugün dikkat edin, zaten bir şekilde size varlıklarını belli edeceklerdir. Kendinizi hazırlıklı tutun.
Başak
İş ve sağlık konusunda hiç de fena bir gün değil. Kendinizi biraz daha toparlayarak ve sakince bu iki konuda yapmanız gerekenleri yapın.
Terazi
Havada aşk kokusu var dersem çok abartmamış olurum. Ne olur ne olmaz, hayat bu nerede, kiminle karşılaşacağınız hiç belli olmaz.
Akrep
Bu yıl bu aile mevzularından ne çok çektiniz. Bugün de bu konuda az dişinizi sıkmanız gerekebilir. Sinirlerinize hakim olun bence.
Yay
Dedikodular ve arkadan iş çevirmeler bugünden başlayarak bütün hafta sonunuzu işgal edebilir. En iyisi umursamamanız.
Oğlak
Para konusunda kadınlarla ilgili sorun yaşamanız çok muhtemel, durduk yerde manalı manasız masraf kapıları açılabilir.
Kova
Bugün abartılı tutumlar içinde olabilirsiniz. Kendinizi tuhaf konuşmalar içinde bulabilirsiniz. Bence hiç elleşmeyin sağınıza solunuza.
Balık
Kafanız ayrı, duygularınız ayrı bir yerden çalabilir. En iyisi işinize verin kendinizi. Yapmanız gerekenleri bugün tam olarak yapın, yeter de artar.