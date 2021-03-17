Günlük burç yorumları (17 Mart 2021)

17.03.2021 - 06:59
Bugün pis boğaz olmayalım
Ay Boğa burcunda ve bize yan gel yat ve cips ye, kola iç, hamburgere yumul gibi şeyler diyor dinlemeyin siz onu.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Beklenmedik bir harcama söz konusu olabilir. Gelir - gider hesabı ve bütçe planlaması yapmak için bu birkaç günü değerlendirebilirsiniz. Sevgili koçlar hadi çalışın.
Boğa
Bugün ani kararlar almamaya özen gösterin. Aile içinde huzursuzluklar söz konusu olabilir. Kişisel bakımınızla ilgilenmek için bu birkaç günü değerlendirebilirsiniz.
İkizler
Sevgili İkizler, bugünlerde kendinizi biraz içe kapanık ve huzursuz hissedebilirsiniz. Meditasyon yapabilir kendinize az, biraz soluk aldırabilirsiniz.
Yengeç
Canım yengeçlerim, Arkadaşlarınızla duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşmak iyi gelecektir. Mümkünse bir şeyler yiyin, için birlikte. Finansal konularda sürpriz gelişmelere açık bir gün olacaktır.
Aslan
İş hayatınızda “Yetti, yandım!” diyebilirsiniz. Size daha fazla alan sağlayacak işlerin arayışına girebilirsiniz. Önemli konularda plansız ve ani kararlar almamaya çalışın.
Başak
Ekonomik anlamda enteresan bir gün olacak. Uzak akrabalarınızdan veya uzun süredir görmediğiniz dostlarınızdan bu konuyla ilgili sürpriz haberler alabilirsiniz.
Terazi
Kredi ve borç arayışına girebilir, gelir - gider hesabı yapmak ve bütçenizi planlamak için koşturmanız olası. Finansal hayatınız beklenmedik gelişmelerden dolaylı sizi etkileyebilir.
Akrep
İş hayatınızı ilgilendiren konularda ani kararlar almamalı, iş ortaklarınızla yaşanabilecek gerginliklerden uzak durmalısınız. Partnerinizden alacağınız haberler sizi şaşırtabilir.
Yay
Çalışma hayatınızda stresiniz artabilir, kaldırabileceğinizden fazla sorumluluk almamaya çalışın. İş arkadaşlarınıza iyi davranın. Sonra somurtup kalırsınız ortada.
Oğlak
Aman da oğlaklar aman, romantik ve keyif odaklı bir ruh haline bürüneceksiniz gibi görünüyor. Yaratıcılığınızın artacağı bir gün olabilir. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler neden olmasın?
Kova
Bugün çok sıkıcısınız kovalar, yine aile konuları önem kazanıyor. Bari evinizin tadilat ve tesisat işleriyle ilgilenebilir, boya badana yapabilirsiniz. Hadi üşenmeyin kalkın.
Balık
Canım balıklarım, kardeşlerinizle ve yakın çevrenizle kurduğunuz ilişkiler önemli bugün. Aslında kısa süreli sürpriz seyahatler gündeme gelse ne güzel olur.