Günlük burç yorumları (17 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 17 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

17.03.2021 - 06:59

Günlük burç yorumları (17 Mart 2021) - 1

 Bugün pis boğaz olmayalım

Ay Boğa burcunda ve bize yan gel yat ve cips ye, kola iç, hamburgere yumul gibi şeyler diyor dinlemeyin siz onu.

 (MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (17 Mart 2021) - 2

Koç

Beklenmedik bir harcama söz konusu olabilir. Gelir - gider hesabı ve bütçe planlaması yapmak için bu birkaç günü değerlendirebilirsiniz. Sevgili koçlar hadi çalışın.

 

Günlük burç yorumları (17 Mart 2021) - 3

Boğa

Bugün ani kararlar almamaya özen gösterin. Aile içinde huzursuzluklar söz konusu olabilir. Kişisel bakımınızla ilgilenmek için bu birkaç günü değerlendirebilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (17 Mart 2021) - 4

İkizler

 Sevgili İkizler, bugünlerde kendinizi biraz içe kapanık ve huzursuz hissedebilirsiniz. Meditasyon yapabilir kendinize az, biraz soluk aldırabilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (17 Mart 2021) - 5

Yengeç

Canım yengeçlerim, Arkadaşlarınızla duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşmak iyi gelecektir. Mümkünse bir şeyler yiyin, için birlikte. Finansal konularda sürpriz gelişmelere açık bir gün olacaktır.

 

Günlük burç yorumları (17 Mart 2021) - 6

Aslan

 İş hayatınızda “Yetti, yandım!” diyebilirsiniz. Size daha fazla alan sağlayacak işlerin arayışına girebilirsiniz. Önemli konularda plansız ve ani kararlar almamaya çalışın.

 

Günlük burç yorumları (17 Mart 2021) - 7

Başak

Ekonomik anlamda enteresan bir gün olacak. Uzak akrabalarınızdan veya uzun süredir görmediğiniz dostlarınızdan bu konuyla ilgili sürpriz haberler alabilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (17 Mart 2021) - 8

Terazi

Kredi ve borç arayışına girebilir, gelir - gider hesabı yapmak ve bütçenizi planlamak için koşturmanız olası. Finansal hayatınız beklenmedik gelişmelerden dolaylı sizi etkileyebilir.

 

Günlük burç yorumları (17 Mart 2021) - 9

Akrep

İş hayatınızı ilgilendiren konularda ani kararlar almamalı, iş ortaklarınızla yaşanabilecek gerginliklerden uzak durmalısınız. Partnerinizden alacağınız haberler sizi şaşırtabilir.

 

Günlük burç yorumları (17 Mart 2021) - 10

Yay

Çalışma hayatınızda stresiniz artabilir, kaldırabileceğinizden fazla sorumluluk almamaya çalışın. İş arkadaşlarınıza iyi davranın. Sonra somurtup kalırsınız ortada.

 

Günlük burç yorumları (17 Mart 2021) - 11

Oğlak

Aman da oğlaklar aman, romantik ve keyif odaklı bir ruh haline bürüneceksiniz gibi görünüyor. Yaratıcılığınızın artacağı bir gün olabilir. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler neden olmasın?

 

Günlük burç yorumları (17 Mart 2021) - 12

Kova

 Bugün çok sıkıcısınız kovalar, yine aile konuları önem kazanıyor. Bari evinizin tadilat ve tesisat işleriyle ilgilenebilir, boya badana yapabilirsiniz. Hadi üşenmeyin kalkın.

 

Günlük burç yorumları (17 Mart 2021) - 13

Balık

Canım balıklarım, kardeşlerinizle ve yakın çevrenizle kurduğunuz ilişkiler önemli bugün. Aslında kısa süreli sürpriz seyahatler gündeme gelse ne güzel olur.

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