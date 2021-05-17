Günlük burç yorumları - 17 Mayıs 2021

Astrolog Murat İpek'ten 17 Mayıs 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

17.05.2021 - 00:14

Günlük burç yorumları - 17 Mayıs 2021 - 1

Değişim kaçınılmaz

Daha ihtiraslı, kararlı ve aç gözlü tavırlara maruz kalabileceğimiz bir gün yaşamamız olası.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 17 Mayıs 2021 - 2

Koç

Sevgili koçlar, Ay bu haftaya sizin aile ilişkileriniz ve toprak, gayrimenkul konularında başlıyor. O nedenle bu hafta özellikle bu konular başta olmak üzere hakkınızı adam akıllı korumaya dikkat edin.

Günlük burç yorumları - 17 Mayıs 2021 - 3

Boğa

Sevgili boğar, haftaya sert bir Ay hareketiyle başlıyorsunuz. Bu nedenle bugün özellikle kısa vadeli plan projelerde biraz daha dikkatli olmanızda kesinlikle fayda var her lafa kanmayın.

Günlük burç yorumları - 17 Mayıs 2021 - 4

İkizler

Canım ikizlerim, burçdaşlarım. Aman diyeyim bugün birilerinin aklına uyup para konusunda hareket falan almayın. Zaten Mars para konusunda sizi abuk sabuk koşturturken, bir de para kaybı yaşamayın.

Günlük burç yorumları - 17 Mayıs 2021 - 5

Yengeç

Sevgili yengeçler bugün kendinizi sinirli ve agresif hissetmeniz çok doğal. Çevrenize sarmayın ve sosyal hayatınızla ilgili olarak tuhaf konuşmalar olaylar olabilir. İşinize bakın siz!

Günlük burç yorumları - 17 Mayıs 2021 - 6

Aslan

Sevgili aslanlar bugün kendi kendinize durduk yerde kavga etmeniz, iç sesinizle mücadele etmeniz olası. Kafanızın içi pazaryeri gibi olsa da siz ne yaparsanız yapın sakin kalın, kontrollü olun.

Günlük burç yorumları - 17 Mayıs 2021 - 7

Başak

Günlük koşturmalarınızda nispeten rahat bir gün yaşayacaksınız gibi görünmekte. Ayrıca bugün sosyal çevrenizin dikkatinizi dağıtma potansiyeli de hayli fazla. Zaman değerli!

Günlük burç yorumları - 17 Mayıs 2021 - 8

Terazi

Sevgili terazilerim. Hafta başı diyerek “hadi ben şu devlet baba ile olan işleri bir halledeyim.” diyerek bugün bir şeylere kalkışmamanız sizin için hayırlı durmakta. Bugünü erteleyin.

Günlük burç yorumları - 17 Mayıs 2021 - 9

Akrep

Canım akreplerim siz bugün işinize gücünüze bakın. Eşiniz, sevgiliniz, aşk, meşk ile ilgili konulara kesinlikle elleşmeyin derim. Bugün ne yaparsanız yapın yaranamazsınız.  

Günlük burç yorumları - 17 Mayıs 2021 - 10

Yay

Sevgili yaylar bu haftanın ilk gününde muhtemel biraz yorgun başlayacaksınız. O nedenle çok da fazla işlere bir anda girişmeyin gün bitmeden siz bitersiniz. Günü programlı götürün.

Günlük burç yorumları - 17 Mayıs 2021 - 11

Oğlak

Sevgili oğlaklar, ay bugün sizin evlilik evinizde dolanmakta ve Plüton denilen garibede de karşıt bir halde. O nedenle bugün eşinize dostunuza fazla elleşmeyin derim.

Günlük burç yorumları - 17 Mayıs 2021 - 12

Kova

Canım kovalarım, bugün iş-güç koşturmanız baş döndürücü bir seviyede olabilir. Ve ne olursa olsun sağlığa dikkat! Ve tabi mümkünse parayla oynamayın bugün.

Günlük burç yorumları - 17 Mayıs 2021 - 13

Balık

Sevgili balıklar, bugün arkadaş çevrenizden münasebetsiz laflar duymanız mümkün. Çevrenizle daha olumlu bir haftaya adım atın derim. Negatif olmadığınız sürece bugün iyi geçer.

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