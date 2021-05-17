Günlük burç yorumları - 17 Mayıs 2021

17.05.2021 - 00:14
Değişim kaçınılmaz
Daha ihtiraslı, kararlı ve aç gözlü tavırlara maruz kalabileceğimiz bir gün yaşamamız olası.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar, Ay bu haftaya sizin aile ilişkileriniz ve toprak, gayrimenkul konularında başlıyor. O nedenle bu hafta özellikle bu konular başta olmak üzere hakkınızı adam akıllı korumaya dikkat edin.
Boğa
Sevgili boğar, haftaya sert bir Ay hareketiyle başlıyorsunuz. Bu nedenle bugün özellikle kısa vadeli plan projelerde biraz daha dikkatli olmanızda kesinlikle fayda var her lafa kanmayın.
İkizler
Canım ikizlerim, burçdaşlarım. Aman diyeyim bugün birilerinin aklına uyup para konusunda hareket falan almayın. Zaten Mars para konusunda sizi abuk sabuk koşturturken, bir de para kaybı yaşamayın.
Yengeç
Sevgili yengeçler bugün kendinizi sinirli ve agresif hissetmeniz çok doğal. Çevrenize sarmayın ve sosyal hayatınızla ilgili olarak tuhaf konuşmalar olaylar olabilir. İşinize bakın siz!
Aslan
Sevgili aslanlar bugün kendi kendinize durduk yerde kavga etmeniz, iç sesinizle mücadele etmeniz olası. Kafanızın içi pazaryeri gibi olsa da siz ne yaparsanız yapın sakin kalın, kontrollü olun.
Başak
Günlük koşturmalarınızda nispeten rahat bir gün yaşayacaksınız gibi görünmekte. Ayrıca bugün sosyal çevrenizin dikkatinizi dağıtma potansiyeli de hayli fazla. Zaman değerli!
Terazi
Sevgili terazilerim. Hafta başı diyerek “hadi ben şu devlet baba ile olan işleri bir halledeyim.” diyerek bugün bir şeylere kalkışmamanız sizin için hayırlı durmakta. Bugünü erteleyin.
Akrep
Canım akreplerim siz bugün işinize gücünüze bakın. Eşiniz, sevgiliniz, aşk, meşk ile ilgili konulara kesinlikle elleşmeyin derim. Bugün ne yaparsanız yapın yaranamazsınız.
Yay
Sevgili yaylar bu haftanın ilk gününde muhtemel biraz yorgun başlayacaksınız. O nedenle çok da fazla işlere bir anda girişmeyin gün bitmeden siz bitersiniz. Günü programlı götürün.
Oğlak
Sevgili oğlaklar, ay bugün sizin evlilik evinizde dolanmakta ve Plüton denilen garibede de karşıt bir halde. O nedenle bugün eşinize dostunuza fazla elleşmeyin derim.
Kova
Canım kovalarım, bugün iş-güç koşturmanız baş döndürücü bir seviyede olabilir. Ve ne olursa olsun sağlığa dikkat! Ve tabi mümkünse parayla oynamayın bugün.
Balık
Sevgili balıklar, bugün arkadaş çevrenizden münasebetsiz laflar duymanız mümkün. Çevrenizle daha olumlu bir haftaya adım atın derim. Negatif olmadığınız sürece bugün iyi geçer.