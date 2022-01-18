Günlük burç yorumları (18 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 18.01.2022 - 01:44
Yengeç burcunda yılın ilk dolunayı.
Ev, yuva, ebeveynler ile ilgili temalar hareketlenirken diğer yandan iletişimle ilgili sorunlar yaşayabiliriz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kısa planlar yapmaya kalkacaksanız bugün enine boyuna bir düşüp tartmanızda ciddi fayda var. Aceleye gerek yok.
Boğa
Ailenize yeterli zaman ayırmanız ve bu konuda doğru düzgün bir iletişime ihtiyaç duyabilirsiniz, daha duyarlı olmaya çalışın.
İkizler
Bu yılın teması olan para ve parayla ilgili konularda olabildiğince dikkatli olmanız gerektiğini anlatan günlerden geçiyorsunuz. Önleminizi alın.
Yengeç
Kendinizle ilgili alacağınız kararlarda tam olarak ne yapıp ne yapmayacağınızı doğru tartmalısınız ki sonra pişmanlık yaşamayın.
Aslan
“Bugün kafam resmen durdu.” cümlesi tam da sizin için kurulmuş gibi durmakta. Kendinize bir şekilde zaman ayırın derim.
Başak
Bugün dikkatinizi toplamakta biraz zorlanmanız söz konusu olabilir. Önemli işleriniz varsa ertelemeniz sizin hayrınıza görünmekte.
Terazi
İş çalışma hayatınızla ilgili olur olmadık bazı laflar duyabilirsiniz. Çok önemsememeye bakın derim. Canınızı sıkmaya değmez.
Akrep
Bugün kendinizi iletişimde biraz gergin ama totalde öyle ya da böyle düşüncelerini net ve temiz bir biçimde aktarabilirsiniz. Olumlu bir gün.
Yay
Maddi anlamda kaosun tam ortasındayım deseniz de bugün, öyle ya da böyle bazı çıkış kapıları önünüzde açılacak diyebiliriz.
Oğlak
Özellikle ikili ilişkilerde kendinizi bir dönemeçte hissediyorsanız, işte bugün direksiyonu doğru tutmanız gereken gündür. Sözlere dikkat!
Kova
Sağlık konusu bugünlerde önünüze tekrar gelecek olabilir. O nedenle mümkün mertebe eksik gedik ne varsa bu konuda yapmanız iyi olur.
Balık
Aşk ilişkileri konusunda aklınız biraz karışabilir ama bunun kötü bir karışıklık olduğunu söylemek zor. Bırakın biraz kendinizi.