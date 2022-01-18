Günlük burç yorumları (18 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 18 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 18.01.2022 - 01:44

Günlük burç yorumları (18 Ocak 2022) - 1

Yengeç burcunda yılın ilk dolunayı.

Ev, yuva, ebeveynler ile ilgili temalar hareketlenirken diğer yandan iletişimle ilgili sorunlar yaşayabiliriz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (18 Ocak 2022) - 2

Koç

Kısa planlar yapmaya kalkacaksanız bugün enine boyuna bir düşüp tartmanızda ciddi fayda var. Aceleye gerek yok.

Günlük burç yorumları (18 Ocak 2022) - 3

Boğa

Ailenize yeterli zaman ayırmanız ve bu konuda doğru düzgün bir iletişime ihtiyaç duyabilirsiniz, daha duyarlı olmaya çalışın.

Günlük burç yorumları (18 Ocak 2022) - 4

İkizler

Bu yılın teması olan para ve parayla ilgili konularda olabildiğince dikkatli olmanız gerektiğini anlatan günlerden geçiyorsunuz. Önleminizi alın.

Günlük burç yorumları (18 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Kendinizle ilgili alacağınız kararlarda tam olarak ne yapıp ne yapmayacağınızı doğru tartmalısınız ki sonra pişmanlık yaşamayın.

Günlük burç yorumları (18 Ocak 2022) - 6

Aslan

“Bugün kafam resmen durdu.” cümlesi tam da sizin için kurulmuş gibi durmakta. Kendinize bir şekilde zaman ayırın derim.

Günlük burç yorumları (18 Ocak 2022) - 7

Başak

Bugün dikkatinizi toplamakta biraz zorlanmanız söz konusu olabilir. Önemli işleriniz varsa ertelemeniz sizin hayrınıza görünmekte.

Günlük burç yorumları (18 Ocak 2022) - 8

Terazi

İş çalışma hayatınızla ilgili olur olmadık bazı laflar duyabilirsiniz. Çok önemsememeye bakın derim. Canınızı sıkmaya değmez.

Günlük burç yorumları (18 Ocak 2022) - 9

Akrep

Bugün kendinizi iletişimde biraz gergin ama totalde öyle ya da böyle düşüncelerini net ve temiz bir biçimde aktarabilirsiniz. Olumlu bir gün.

Günlük burç yorumları (18 Ocak 2022) - 10

Yay

Maddi anlamda kaosun tam ortasındayım deseniz de bugün, öyle ya da böyle bazı çıkış kapıları önünüzde açılacak diyebiliriz.

Günlük burç yorumları (18 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Özellikle ikili ilişkilerde kendinizi bir dönemeçte hissediyorsanız, işte bugün direksiyonu doğru tutmanız gereken gündür. Sözlere dikkat!

Günlük burç yorumları (18 Ocak 2022) - 12

Kova

Sağlık konusu bugünlerde önünüze tekrar gelecek olabilir. O nedenle mümkün mertebe eksik gedik ne varsa bu konuda yapmanız iyi olur.

Günlük burç yorumları (18 Ocak 2022) - 13

Balık

Aşk ilişkileri konusunda aklınız biraz karışabilir ama bunun kötü bir karışıklık olduğunu söylemek zor. Bırakın biraz kendinizi.

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