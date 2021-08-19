Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 19 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 19.08.2021 - 00:00

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2021) - 1

Ciddi yüzlü bir gün. Çalışalım bari.

Bugün çalışma ve parayla oynamanın günü. Dikkatinizi toparlarsanız kazanan siz olursunuz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2021) - 2

Koç

Bugün ani sivri davranışlar çevrenizde oluşabilir. Bu konuda çıkarlarınızı olabildiğince korumaya gayret edin. Zararlı çıkma olasılığınız var, dikkat!

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2021) - 3

Boğa

Uzak yerlerden bugün haberler gelebilir, çıkarlarınızı destekleyecek unsurları ön planı almanız iyi olur. Hakkınızı yedirmeyin. Paraya dikkat!

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2021) - 4

İkizler

Krizler konusunda bugün elinizden geleni ardınıza koymamanızda fayda var. Ödemelerle ilgili bazı karışıklıklar söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2021) - 5

Yengeç

Eşiniz ya da sevgilinizle maddi konularda gerilim söz konusu olabilir, bugün bu konulara girmezseniz kazanan siz olursunuz.

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2021) - 6

Aslan

Sağlığınızla ilgili olarak özellikle dişler ve diş eti ile ilgili sorunlarınız varsa bunu önemsemelisiniz, sağlık için bir doktora görünün derim.

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2021) - 7

Başak

Çocuklarla ilgili konularda çok fazla söz sahibi olamadığınızı hissedebilirsiniz. Çocuğunuz yoksa aşk konusunda çok ısrarcı olmayın.

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2021) - 8

Terazi

Aileniz ile çözülmemiş bazı sorunlar varsa bu konuları gündeme alıp çözmeniz için bugün gökyüzü çok ideal durmakta, bunu kaçırmayın derim.

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2021) - 9

Akrep

Arkadaşlarınızla çok daha iyi vakit geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Eğlenin zaman geçirin ama para ile ilgili işlere bugün pek bakmayın derim.

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2021) - 10

Yay

Bugün özellikle çek senet kredi kartı gibi konularda yazılı ve imzalı işleriniz varsa halletmeniz için ideal bir gökyüzü durmakta; başvuru yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2021) - 11

Oğlak

Kendiniz için vereceğiniz her karar bugün yerini bulabilir. Özellikle kendinizi geliştirmek için adımlar atarsanız ileride çok faydasını görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2021) - 12

Kova

Kendinize dolduruşa getirip sağa sola laf yetiştirme dediğiniz sürece bugün gayet güzel geçebilir. Söyleyeceklerinizi yer yer kendinize saklayın derim.

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2021) - 13

Balık

Bugün insanların manalı, manasız fikirleri ile kafanızın yoğun bir biçimde meşgul olduğunu görebilirsiniz. Önemli kararlar için iyi bir gün değil.

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