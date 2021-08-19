Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2021)

ntv.com.tr 19.08.2021 - 00:00
Ciddi yüzlü bir gün. Çalışalım bari.
Bugün çalışma ve parayla oynamanın günü. Dikkatinizi toparlarsanız kazanan siz olursunuz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün ani sivri davranışlar çevrenizde oluşabilir. Bu konuda çıkarlarınızı olabildiğince korumaya gayret edin. Zararlı çıkma olasılığınız var, dikkat!
Boğa
Uzak yerlerden bugün haberler gelebilir, çıkarlarınızı destekleyecek unsurları ön planı almanız iyi olur. Hakkınızı yedirmeyin. Paraya dikkat!
İkizler
Krizler konusunda bugün elinizden geleni ardınıza koymamanızda fayda var. Ödemelerle ilgili bazı karışıklıklar söz konusu olabilir.
Yengeç
Eşiniz ya da sevgilinizle maddi konularda gerilim söz konusu olabilir, bugün bu konulara girmezseniz kazanan siz olursunuz.
Aslan
Sağlığınızla ilgili olarak özellikle dişler ve diş eti ile ilgili sorunlarınız varsa bunu önemsemelisiniz, sağlık için bir doktora görünün derim.
Başak
Çocuklarla ilgili konularda çok fazla söz sahibi olamadığınızı hissedebilirsiniz. Çocuğunuz yoksa aşk konusunda çok ısrarcı olmayın.
Terazi
Aileniz ile çözülmemiş bazı sorunlar varsa bu konuları gündeme alıp çözmeniz için bugün gökyüzü çok ideal durmakta, bunu kaçırmayın derim.
Akrep
Arkadaşlarınızla çok daha iyi vakit geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Eğlenin zaman geçirin ama para ile ilgili işlere bugün pek bakmayın derim.
Yay
Bugün özellikle çek senet kredi kartı gibi konularda yazılı ve imzalı işleriniz varsa halletmeniz için ideal bir gökyüzü durmakta; başvuru yapabilirsiniz.
Oğlak
Kendiniz için vereceğiniz her karar bugün yerini bulabilir. Özellikle kendinizi geliştirmek için adımlar atarsanız ileride çok faydasını görebilirsiniz.
Kova
Kendinize dolduruşa getirip sağa sola laf yetiştirme dediğiniz sürece bugün gayet güzel geçebilir. Söyleyeceklerinizi yer yer kendinize saklayın derim.
Balık
Bugün insanların manalı, manasız fikirleri ile kafanızın yoğun bir biçimde meşgul olduğunu görebilirsiniz. Önemli kararlar için iyi bir gün değil.