Günlük burç yorumları - 19 Mayıs 2021

19.05.2021 - 00:18
Ay, güneşle kavgada
Durum ve şartların nazik olduğu bir gün. O nedenle ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerekiyor.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlarım, Ay bugün tam da sevgili, aşk mevzularının bulunduğu konumda. Sizin için hoş bir gelişme olması olası. Bence kendinize biraz çeki düzen verin ve çevrenize bakın.
Boğa
Sevgili boğalar bugün kapitalizmle mücadele etme günü değil. Otorite figürleri ile para ve erk kavgasına girmeyin derim. Kaybeden siz olursunuz. O nedenle sakin olun sakin kalın.
İkizler
Benim hep genç kalan ikizlerim. Ruhunuz, siz 90 yaşınızda da olsanız hala 19… O nedenle Gençlik Spor Bayramınızı kutlarım. Bugün ruhunuzu yaşlandıracaklardan uzak kalın.
Yengeç
Sevgili yengeçler, bugün çok da sosyal konulara ve para mevzularına atlamamanızı tavsiye edeceğim. Zaten yeterince gergin bir gün bir de siz kendinizi germeyin bari.
Aslan
Sevgili aslanlar, bugün özellikle cinsellik başta olmak üzere özel hayatınızla ilgili konuşmalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Olur olmadık mevzular, tuhaf noktalara çekilebilir.
Başak
Canım başaklarım, mümkün olduğunca bugün kendinizle kalın ve çevrenizde yaşanılanlara kulağınızı biraz kapamayı deneyin. Yoksa siz bugünü bitirmekte zorlanacaksınız.
Terazi
Bugün biraz kararsız, biraz sıkkın bir gün geçirmeniz olası. O nedenle “internette takılayım biraz” diyerek tuhaf tuhaf insanların o manasız kayıtlarını dinlemeyin, izlemeyin derim.
Akrep
Sevgili akreplerim, hele çocuk sahibi olanlar bugün bence salın her şeyi çocuklarla mücadele etmek yerine onların suyuna gidin derim. Yoksa ciddi yorulacaksınız gibi görünüyor.
Yay
Sevgili yaylar, durduk yerde aile büyükleriyle takışmamaya gayret edin derim. Hem sizin hem de onların canlarını sıkmaktan öteye gitmeyecektir bu durum. Kendinize zaman ayırın.
Oğlak
Sevgili oğlaklar, bugün güzeller haberler almanız olası özellikle maddi konularda iyi konuşmalar kulağınıza gelebilir. Ama gönül ilişkilerinden uzak durmanız daha iyi.
Kova
Bugün ikili ilişkilerde hem güzel haberler alabilir ama diğer yandan da olumsuz gelişmelerde olabilir. O nedenle gündeminizde duygusal ilişkiler gelip gidebilir. Kendinizi hemen kaptırmayın derim.
Balık
Yakın çevrenizle gerginliklere açık bir gün ama diğer yanda da ekonomik konularda sevimli gelişmelere daha doğrusu çözüm odaklı konuşmalarda yapabilirsiniz.