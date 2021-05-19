Günlük burç yorumları - 19 Mayıs 2021

Astrolog Murat İpek'ten 19 Mayıs 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

19.05.2021 - 00:18

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs 2021 - 1

Ay, güneşle kavgada

Durum ve şartların nazik olduğu bir gün. O nedenle ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerekiyor.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs 2021 - 2

Koç

Sevgili koçlarım, Ay bugün tam da sevgili, aşk mevzularının bulunduğu konumda. Sizin için hoş bir gelişme olması olası. Bence kendinize biraz çeki düzen verin ve çevrenize bakın.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs 2021 - 3

Boğa

Sevgili boğalar bugün kapitalizmle mücadele etme günü değil. Otorite figürleri ile para ve erk kavgasına girmeyin derim. Kaybeden siz olursunuz. O nedenle sakin olun sakin kalın.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs 2021 - 4

İkizler

Benim hep genç kalan ikizlerim. Ruhunuz, siz 90 yaşınızda da olsanız hala 19… O nedenle Gençlik Spor Bayramınızı kutlarım. Bugün ruhunuzu yaşlandıracaklardan uzak kalın.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs 2021 - 5

Yengeç

Sevgili yengeçler, bugün çok da sosyal konulara ve para mevzularına atlamamanızı tavsiye edeceğim. Zaten yeterince gergin bir gün bir de siz kendinizi germeyin bari.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs 2021 - 6

Aslan

Sevgili aslanlar, bugün özellikle cinsellik başta olmak üzere özel hayatınızla ilgili konuşmalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Olur olmadık mevzular, tuhaf noktalara çekilebilir.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs 2021 - 7

Başak

Canım başaklarım, mümkün olduğunca bugün kendinizle kalın ve çevrenizde yaşanılanlara kulağınızı biraz kapamayı deneyin. Yoksa siz bugünü bitirmekte zorlanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs 2021 - 8

Terazi

Bugün biraz kararsız, biraz sıkkın bir gün geçirmeniz olası. O nedenle “internette takılayım biraz” diyerek tuhaf tuhaf insanların o manasız kayıtlarını dinlemeyin, izlemeyin derim.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs 2021 - 9

Akrep

Sevgili akreplerim, hele çocuk sahibi olanlar bugün bence salın her şeyi çocuklarla mücadele etmek yerine onların suyuna gidin derim. Yoksa ciddi yorulacaksınız gibi görünüyor.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs 2021 - 10

Yay

Sevgili yaylar, durduk yerde aile büyükleriyle takışmamaya gayret edin derim. Hem sizin hem de onların canlarını sıkmaktan öteye gitmeyecektir bu durum. Kendinize zaman ayırın.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs 2021 - 11

Oğlak

Sevgili oğlaklar, bugün güzeller haberler almanız olası özellikle maddi konularda iyi konuşmalar kulağınıza gelebilir. Ama gönül ilişkilerinden uzak durmanız daha iyi.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs 2021 - 12

Kova

Bugün ikili ilişkilerde hem güzel haberler alabilir ama diğer yandan da olumsuz gelişmelerde olabilir. O nedenle gündeminizde duygusal ilişkiler gelip gidebilir. Kendinizi hemen kaptırmayın derim.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs 2021 - 13

Balık

Yakın çevrenizle gerginliklere açık bir gün ama diğer yanda da ekonomik konularda sevimli gelişmelere daha doğrusu çözüm odaklı konuşmalarda yapabilirsiniz.

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