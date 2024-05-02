Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 2 Mayıs 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak,

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2024) - 1

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün sabah saatlerinde aktif olacak Ay-Uranüs ve Ay-Jüpiter dik açıları özgürleşme ihtiyacımızın çok yoğun hissedileceğini gösteriyor. Bağımsız hareket edebilmek ve tüm dogmalardan uzaklaşabilmek adına kendi doğrularımızla hareket etmek isteyebiliriz. Kazalara karşın dikkatli olunmalı. Plüton’un durağanlaştığı bugünlerde bilinç altımızdaki pek çok şeyin açığa çıkabilmesi adına çaba sarf etmemiz gerektiğini gösteriyor. Venüs ile Plüton arasındaki dik açısı devam ederken, ilişkilerde çözümlenmesi gereken konuları tekrar ele almamız gerekebilir. Bugün 12:28 ile 21:51 saatleri arasında Ay boşlukta olacak, bu durum yapacağımız işlerden sonuç almak noktasında bizi zorlayabilir. Duygusal boşlukları çok derin hissedebiliriz. 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2024) - 2

KOÇ

Sevgili Koç, bugün kalabalıklar içinde kendinizi duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınız ile bir araya gelmek ve aranızdaki bapı güçlendirmek isteyebilirsiniz. Finansal konularda alacağınız tavsiyelere dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2024) - 3

BOĞA

Sevgili Boğa, bugün mesleğiniz ve kariyerinizle ilgili konularla ilgilenecek, çalışma hayatınızla ilgili daha görünür olacaksınız. Sorumluluklarınız ve dış dünyaya geliştirdiğiniz bağımlılıklardan kurtulmak ve özgürkleşmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2024) - 4

İKİZLER

Sevgili İkizler, bugün eğitimler, hukuki konular ile ilgilenebilir veya yeni bir şeyler öğrenmek ve bilginin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. İnsanlardan uzaklaşmak ve kendi fikirlerinizin peşinden gitmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2024) - 5

YENGEÇ

Sevgili Yengeç, bugün duygusal olarak dengenizi bozacak gelişmeler meydana gelebilir. Gün boyu modunuzu toparlamak adına hareket edeceksiniz. Eş ve ortaklıklardan elde edilen gelirler ile ilgili kayıplar meydana gelebilir. Yeme-içme konularından ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2024) - 6

ASLAN

Sevgili Aslan, bugün hayatınızdaki insanların pervasızlığı karşısında çok şaşırabilirsiniz. Kariyer ve ortaklıklar konusundaki olayları kontrol etmeye çalışsanızda istediğiniz sonucu almakta güçlük çekebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2024) - 7

BAŞAK

Sevgili Başak, bugün sağlığınızla ilgili konular gündeminizde olacak. Çalışma hayatınızdaki insanların davranışları, tutumları güvensizlik hissetmenize neden olabilir.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2024) - 8

TERAZİ

Sevgili Terazi, bugün partnerinizden beklentilerinizi çok net olarak ortaya koyacaksınız. Beklentilerinizin karşılanmadığı flörtünüzle gerilimli tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Yatırımlar ve borsa konusunda dikkatli olmalsınız.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2024) - 9

AKREP

Sevgili Akrep, bugün iç dünyanıza dönecek, ruhsal ve duygusal konulara daha fazla önem göstereceksiniz. Evinizle ilgili tadilat gerektirecek işler gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2024) - 10

YAY

Sevgili Yay, iletişim konusunda yanlış anlaşılmalara neden olacak gelişmeler meydana gelebilir. Bazı anlaşmalar ve sözleşmeler ile ilgili sonlanma enerjileri mevcut. Yakın çevrenizdeki insanlar ile tartışmalara dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2024) - 11

OĞLAK

Sevgili Oğlak, bugün finansal açıdan size kayıp yaşatacak gelişmeler meydana gelebilir. Kazançlarınızı arttırabilmek adına daha fazla efor sarfetmeniz gerekse de bugün sonuç almak pek mümkün olamayabilir.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2024) - 12

KOVA

Sevgili Kova, bugün kendi fiziksel ve duygusal ihityaçlarınıza yönelik hareket edeceksiniz. Aile ve ev yaşamınızla ilgili çarpıcı değişiklikler meydana gelebilir. Sorumluluklarınızdan kurtulmak ve kaçma eğiliminde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2024) - 13

BALIK

Sevgili Balık, bugün iç dünyanıza dönecek ve ruhsal olarak bağımlılık geliştirdiğiniz konulara daha fazla önem vereceksiniz. Kendi iç dünyanıza dönmek ve duygusal olarak diğer insanlar ile bağınızı kesmek isteyebilirsiniz.

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