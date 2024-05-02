Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün sabah saatlerinde aktif olacak Ay-Uranüs ve Ay-Jüpiter dik açıları özgürleşme ihtiyacımızın çok yoğun hissedileceğini gösteriyor. Bağımsız hareket edebilmek ve tüm dogmalardan uzaklaşabilmek adına kendi doğrularımızla hareket etmek isteyebiliriz. Kazalara karşın dikkatli olunmalı. Plüton’un durağanlaştığı bugünlerde bilinç altımızdaki pek çok şeyin açığa çıkabilmesi adına çaba sarf etmemiz gerektiğini gösteriyor. Venüs ile Plüton arasındaki dik açısı devam ederken, ilişkilerde çözümlenmesi gereken konuları tekrar ele almamız gerekebilir. Bugün 12:28 ile 21:51 saatleri arasında Ay boşlukta olacak, bu durum yapacağımız işlerden sonuç almak noktasında bizi zorlayabilir. Duygusal boşlukları çok derin hissedebiliriz.