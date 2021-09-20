Günlük burç yorumları (20 Eylül 2021)

ntv.com.tr 20.09.2021 - 00:03
Merkür, Jüpiter aşkı dolu dizgin.
Gelecekten artık ümidiniz kaldıysa plan yapmak için ideal.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Karışık bir gün! Maddi manevi anlamda her şekilde hareketlilik içinde olabilirsiniz, o nedenle düzenli olun.
Boğa
Aşk meselesinde ayrılıklar söz konusu olabilir. Kendinize daha sakin ve sesiz bir ortamda bu konuda düşünmeye fırsat verin.
İkizler
İş konusunda ne yapacağınıza artık karar verip yolunuza devam etmeniz gereken bir günden geçiyorsunuz. Akılcı olun.
Yengeç
Eğitim ile ilgili konularda yapmanız gerekenler varsa bugün kendinizi hazırlamanız için pek güzel bir gün. Değerlendirin.
Aslan
Ortak gelirler ve özellikle eşinizin kazancıyla ilgili olarak olumlu gelişmeler olabilir, bunu değerlendirmenizde fayda var.
Başak
Bugün ikili ilişkilerde hem olumlu, hem de gerilimli bir günden geçecek olabilirsiniz. Mümkün mertebe sakin olun.
Terazi
Sağlık konusunda beslenmenize dikkat edin, bağırsak ve sindirim sistemi bugün zaaflı olabilir. İçtiklerinize dikkat!
Akrep
Aşk, meşk konusunda fazla ısrarcı olmamaya gayret edin. Bir şey olmuyorsa olmuyordur. İnatlaşmanın ne anlamı var ki?
Yay
Evde tadilat durumu varsa işler karışabilir veya gayrimenkul konusunda daha dikkatli olun derim.
Oğlak
Yakın çevrenizle iş yapacaksanız olumlu bir gün ama aile büyükleriyle işiniz varsa çok ısrarcı olmamaya bakın. Kafanız karışabilir.
Kova
Ödemeler ve para akışına dikkat etmeniz gereken bir gün. Çok fazla para konusunda hoyrat davranmamaya bakın.
Balık
Bugün şansınızı çok zorlamamaya gayret edin, çünkü işlerinizin tam olarak yolunda gitmesi için akılcı davranmanız gerek.