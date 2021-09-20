Günlük burç yorumları (20 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 20 Eylül 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 20.09.2021 - 00:03

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2021) - 1

Merkür, Jüpiter aşkı dolu dizgin.

Gelecekten artık ümidiniz kaldıysa plan yapmak için ideal.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2021) - 2

Koç

Karışık bir gün! Maddi manevi anlamda her şekilde hareketlilik içinde olabilirsiniz, o nedenle düzenli olun.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2021) - 3

Boğa

Aşk meselesinde ayrılıklar söz konusu olabilir. Kendinize daha sakin ve sesiz bir ortamda bu konuda düşünmeye fırsat verin.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2021) - 4

İkizler

İş konusunda ne yapacağınıza artık karar verip yolunuza devam etmeniz gereken bir günden geçiyorsunuz. Akılcı olun.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Eğitim ile ilgili konularda yapmanız gerekenler varsa bugün kendinizi hazırlamanız için pek güzel bir gün. Değerlendirin.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2021) - 6

Aslan

Ortak gelirler ve özellikle eşinizin kazancıyla ilgili olarak olumlu gelişmeler olabilir, bunu değerlendirmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2021) - 7

Başak

Bugün ikili ilişkilerde hem olumlu, hem de gerilimli bir günden geçecek olabilirsiniz. Mümkün mertebe sakin olun.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2021) - 8

Terazi

Sağlık konusunda beslenmenize dikkat edin, bağırsak ve sindirim sistemi bugün zaaflı olabilir. İçtiklerinize dikkat!

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2021) - 9

Akrep

Aşk, meşk konusunda fazla ısrarcı olmamaya gayret edin. Bir şey olmuyorsa olmuyordur. İnatlaşmanın ne anlamı var ki?

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2021) - 10

Yay

Evde tadilat durumu varsa işler karışabilir veya gayrimenkul konusunda daha dikkatli olun derim.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Yakın çevrenizle iş yapacaksanız olumlu bir gün ama aile büyükleriyle işiniz varsa çok ısrarcı olmamaya bakın. Kafanız karışabilir.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2021) - 12

Kova

Ödemeler ve para akışına dikkat etmeniz gereken bir gün. Çok fazla para konusunda hoyrat davranmamaya bakın.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2021) - 13

Balık

Bugün şansınızı çok zorlamamaya gayret edin, çünkü işlerinizin tam olarak yolunda gitmesi için akılcı davranmanız gerek.

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