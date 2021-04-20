Günlük burç yorumları (20 Nisan 2021)

ntv.com.tr 20.04.2021 - 00:03
Ay Aslan burcunda, parlama zamanı
Bugün harcamalara dikkat edin. Ay, aslanda lüks tüketime ihtiyaç duyar. Varsa paranız savurun. İyi gelir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili Koçlar, bugün kariyer konularında yapacağınız görüşmelere lütfen özen gösterin, bununla birlikte sosyal çevreniz, kardeşleriniz ve yakın çevrenizle keyifli bir şeyler yapıp kafanızı dağıtabilirsiniz.
Boğa
Hey gidi Boğalar, biliyoruz ki sabır sizin işiniz, o nedenle bugün özellikle kariyer ve yakın çevrenizi ilgilendiren konularında sabrınızı kullanın derim, biraz baskı altında hissedebilirsiniz.
İkizler
Sevgili İkizler bugün gündeminizde finansal konular var, eşinizin yada ortağınızın kredi, vergi ödemeleri ile ilgili kafa yormak zorunda kalabilirsiniz, şaşırtıcı ama yalnız kalmaya ihtiyacınız olabilir, dinlenin.
Yengeç
Canım Yengeçler, bugün biraz kendinize vakit ayırın, sevimsiz para konuları ile uğraşmak durumunda kalabilirsiniz, aynı zamanda sinirinizi sosyal çevrenizden çıkarmak isteyebilirsiniz, dikkat derim.
Aslan
Sevgili Aslanlar, bakıyorum keyfiniz yerinde, ancak iş yerinde bugün içinde yapacağınız görüşmelerde lütfen dikkatli olun özellikle otoritelerle sorun yaşamaya açık bir gün.
Başak
Anlaşıldı, bugün biraz yalnız kalmaya ve kendinizle ilgilenmeye ihtiyacınız var ancak sevgiliniz ve çalışma arkadaşlarınız sizi pek de rahat bırakacağa benzemiyor, sıkmayın canınızı siz halledersiniz.
Terazi
Bu ara her şey üstünüze üstünüze mi geliyor? Sevgiliniz ve sosyal çevrenizden biraz bunalmış gibisiniz, unutmayın siz tatlılıkla her şeyi halledersiniz. Size zor gibi görünen her ne ise belki de iyi bir tecrübedir!
Akrep
Ah Akrep'im can Akrep'im, bugün gökyüzü azıcık karışmış durumda, iş ile ilgili konularda gerilip acısını ailenizden eşinizden dostunuzdan aman diyim çıkarmayın!
Yay
Sevgili Yaylar, adeta bakkala diye çıkıp ortadan kaybolmalı bir gün gibi geliyor olabilir, sakinliğinizi koruyun, yüzünüze gülümsemenizi takın ve kimseyle takışmayın!
Oğlak
Sevgili Oğlaklar, bugün eşinizle ortağınızla ilişkilerinize dikkat etmekte fayda var, birtakım gerilimler söz konusu olabilir, bunun yerine en iyi olduğunuz konu olan kariyer ve finansal konularınıza odaklanabilirsiniz.
Kova
Canım Kovalar, nedir bu kadar kafanızı yoran şey bilemiyorum, ama lütfen ruh halinizi bir an önce canlandırın ve sağlığınıza özen gösterin, hem bakın belki aşk kapıyı çalmak üzeredir.
Balık
Sevgili Balıklar, kendinizi sosyal çevreniz ve sevgiliniz arasında sıkışmış hissedebilirsiniz, her iki tarafında gönlünü yapayım derken kendinizi kaybetmeyin. Önce siz!