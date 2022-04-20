Günlük burç yorumları (20 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 20.04.2022 - 00:04
Ay transitine Yay burcunda devam ediyor. Genel anlamda olumlu haberler alabilir, yasal iş ve yükümlülüklerinizi halledebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Eğitim, daha fazla gelişim ve sınırsız bilgi arayışı içinde olabilirsiniz. Resmi daireler ve evrak işlerinde kolaylıklara erişebilirsiniz.
Boğa
Halihazırda eşinizle olan sorunlarınızı kendi içinizde halletmek isteyebilirsiniz fakat paylaşmakta yarar var, pratik çözümler bulabilirsiniz.
İkizler
Partnerinizle daha yakın olmak, ilişkinizi ilerletmek isteyebilirsiniz. Romantik ve hoşnut edici sürprizler olabilir.
Yengeç
Çalışma ortamınızda rahatlatıcı gelişmeler olabilir. Detay gerektiren başlıklarda iş birliği yapmanızı tavsiye ederim.
Aslan
Keyfî harcamalara, estetik düzenlemelere ve hoş yemeklere zaman ayırabilirsiniz. Ev yaşamı ve dekorasyonla ilgilenebilirsiniz.
Başak
Evinizi güzelleştirmek, daha huzurlu bir yuva haline getirmek için vakit harcayabilirsiniz. Ailenizle meşgul olmak iyi hissettirebilir.
Terazi
Duygusal yakınlık kurma isteğiniz artabilir, sevdiklerinizle olmak için telefon görüşmeleri yapabilir ve kısa seyahatlerde bulunabilirsiniz.
Akrep
Kendinizi iyi hissettirecek ve hoşnut edecek eşyalar alabilirsiniz. Çok istediğiniz fırsatlar önünüze gelebilir.
Yay
Hayatınızdaki kadın figürlerin desteğini alabilir ve olduğunuz kişi ile daha barışık bir hale gelebilirsiniz.
Oğlak
Olayların ortasında olmak yerine arka planda kalmayı tercih edebilirsiniz. İletişim ağınızın aktif olması işinizi kolaylaştırabilir.
Kova
Kaynaklarınızı finanse edebilmenize yardımcı toplantılarda bulunabilir, görüşmeler yapabilirsiniz. Önceliğiniz hitap ettiğiniz arkadaşlarınız olabilir.
Balık
Kariyerinizi etkileyen kararlar alabilir, bu kararları ebeveyn ve otoritelerinizin onaylar nitelikte olması sizin için önem teşkil edebilir.