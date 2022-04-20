Günlük burç yorumları (20 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 20 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 20.04.2022 - 00:04

Günlük burç yorumları (20 Nisan 2022) - 1

Ay transitine Yay burcunda devam ediyor. Genel anlamda olumlu haberler alabilir, yasal iş ve yükümlülüklerinizi halledebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (20 Nisan 2022) - 2

Koç

Eğitim, daha fazla gelişim ve sınırsız bilgi arayışı içinde olabilirsiniz. Resmi daireler ve evrak işlerinde kolaylıklara erişebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Nisan 2022) - 3

Boğa

Halihazırda eşinizle olan sorunlarınızı kendi içinizde halletmek isteyebilirsiniz fakat paylaşmakta yarar var, pratik çözümler bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Nisan 2022) - 4

İkizler

Partnerinizle daha yakın olmak, ilişkinizi ilerletmek isteyebilirsiniz. Romantik ve hoşnut edici sürprizler olabilir.

Günlük burç yorumları (20 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Çalışma ortamınızda rahatlatıcı gelişmeler olabilir. Detay gerektiren başlıklarda iş birliği yapmanızı tavsiye ederim.

Günlük burç yorumları (20 Nisan 2022) - 6

Aslan

Keyfî harcamalara, estetik düzenlemelere ve hoş yemeklere zaman ayırabilirsiniz. Ev yaşamı ve dekorasyonla ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Nisan 2022) - 7

Başak

Evinizi güzelleştirmek, daha huzurlu bir yuva haline getirmek için vakit harcayabilirsiniz. Ailenizle meşgul olmak iyi hissettirebilir.

Günlük burç yorumları (20 Nisan 2022) - 8

Terazi

Duygusal yakınlık kurma isteğiniz artabilir, sevdiklerinizle olmak için telefon görüşmeleri yapabilir ve kısa seyahatlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Nisan 2022) - 9

Akrep

Kendinizi iyi hissettirecek ve hoşnut edecek eşyalar alabilirsiniz. Çok istediğiniz fırsatlar önünüze gelebilir.

Günlük burç yorumları (20 Nisan 2022) - 10

Yay

Hayatınızdaki kadın figürlerin desteğini alabilir ve olduğunuz kişi ile daha barışık bir hale gelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Olayların ortasında olmak yerine arka planda kalmayı tercih edebilirsiniz. İletişim ağınızın aktif olması işinizi kolaylaştırabilir.

Günlük burç yorumları (20 Nisan 2022) - 12

Kova

Kaynaklarınızı finanse edebilmenize yardımcı toplantılarda bulunabilir, görüşmeler yapabilirsiniz. Önceliğiniz hitap ettiğiniz arkadaşlarınız olabilir.

Günlük burç yorumları (20 Nisan 2022) - 13

Balık

Kariyerinizi etkileyen kararlar alabilir, bu kararları ebeveyn ve otoritelerinizin onaylar nitelikte olması sizin için önem teşkil edebilir.

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