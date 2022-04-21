Günlük burç yorumları (21 Nisan 2022) Koç, Akrep, İkizler, Terazi, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçların günlük yorumları

Haberler - ntv.com.tr 21.04.2022 - 00:01
Ay Oğlak burcuna geçti. Sorumluluklarınızla daha meşgul olabilir, hayata iş gözüyle bakabilirsiniz. Karamsar bakış açısı en kötüsünü düşünmeye teşvik etse bile öyle olmadığını görebilmenin en sağlam yolu.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Beceri ve hünerleriniz ile üstlerinizin takdirini kazanabilir, aile büyüklerinizi gururlandırabilirsiniz. Yeni hedefler belirleme zamanı.
Değer yargılarınızı dönüştürecek deneyimler yaşayabilir, planlarınızı daha anlamlı yolculuklar için yapabilirsiniz.
Maddi güvenceye dair kaygılarınız yoğun olabilir. Düşünceli halleriniz sizi içe kapanmaya itebilir.
İkili ilişkilerinizde soğuk rüzgarlar esebilir. Kendinizi olmadığınız biri gibi davranırken bulabilirsiniz.
Kendinizi iş hayatınızda yetersiz bulduğunuz konularda geliştirebilir, mesleki imajınıza katkıda bulunabilirsiniz.
Başkalarına hizmet edip yardımda bulunurken duyduğunuz mutluluğu, yardıma ihtiyaç duyan taraf siz olduğunuzda da sergilemeyi öğrenmelisiniz.
Aile üyeleriniz ile daha sıkı ilişkiler kurma isteği duyabilirsiniz. Böyle gelmiş böyle gider bakış açısından kurtulma zamanı.
Ketumluğu bir kenara bıraktıracak olaylar söz konusu. Yakınlarınız ve çevreniz ile olumlu ve tatmin edici gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Başkalarına gösterdiğiniz merhameti kendinize de göstermeniz gerekiyor. Duygu dünyanızı bastıran mantıksal yaklaşımın etkisi altında olabilirsiniz.
Soğuk, düşünceli ve hedef odaklı olabilirsiniz. Bir robot kadar mükemmel bir şekilde ortaya koyduğunuz çalışmalar ile ön planda olabilirsiniz.
Yok saydığınız sorunların zihninizde yer kaplıyor olması ile bulunduğunuz ruh hali sizi yalnızlığa itebilir. Fikirsel anlamda değişimler olası.
Kalıcı odak noktaları belirlemek için bugün oldukça uygun. Yeni idealler ve yeni hevesler peşine düşebilirsiniz.