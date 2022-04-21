Günlük burç yorumları (21 Nisan 2022) Koç, Akrep, İkizler, Terazi, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçların günlük yorumları

Astrolog Murat İpek'ten 21 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 21.04.2022 - 00:01

Günlük burç yorumları (21 Nisan 2022) Koç, Akrep, İkizler, Terazi, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçların günlük yorumları - 1

Ay Oğlak burcuna geçti. Sorumluluklarınızla daha meşgul olabilir, hayata iş gözüyle bakabilirsiniz. Karamsar bakış açısı en kötüsünü düşünmeye teşvik etse bile öyle olmadığını görebilmenin en sağlam yolu.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (21 Nisan 2022) Koç, Akrep, İkizler, Terazi, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçların günlük yorumları - 2

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMU

Beceri ve hünerleriniz ile üstlerinizin takdirini kazanabilir, aile büyüklerinizi gururlandırabilirsiniz. Yeni hedefler belirleme zamanı.

Günlük burç yorumları (21 Nisan 2022) Koç, Akrep, İkizler, Terazi, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçların günlük yorumları - 3

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMU

Değer yargılarınızı dönüştürecek deneyimler yaşayabilir, planlarınızı daha anlamlı yolculuklar için yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Nisan 2022) Koç, Akrep, İkizler, Terazi, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçların günlük yorumları - 4

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMU

Maddi güvenceye dair kaygılarınız yoğun olabilir. Düşünceli halleriniz sizi içe kapanmaya itebilir.

Günlük burç yorumları (21 Nisan 2022) Koç, Akrep, İkizler, Terazi, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçların günlük yorumları - 5

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMU

İkili ilişkilerinizde soğuk rüzgarlar esebilir. Kendinizi olmadığınız biri gibi davranırken bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Nisan 2022) Koç, Akrep, İkizler, Terazi, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçların günlük yorumları - 6

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMU

Kendinizi iş hayatınızda yetersiz bulduğunuz konularda geliştirebilir, mesleki imajınıza katkıda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Nisan 2022) Koç, Akrep, İkizler, Terazi, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçların günlük yorumları - 7

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMU

Başkalarına hizmet edip yardımda bulunurken duyduğunuz mutluluğu, yardıma ihtiyaç duyan taraf siz olduğunuzda da sergilemeyi öğrenmelisiniz.

Günlük burç yorumları (21 Nisan 2022) Koç, Akrep, İkizler, Terazi, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçların günlük yorumları - 8

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMU

Aile üyeleriniz ile daha sıkı ilişkiler kurma isteği duyabilirsiniz. Böyle gelmiş böyle gider bakış açısından kurtulma zamanı.

Günlük burç yorumları (21 Nisan 2022) Koç, Akrep, İkizler, Terazi, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçların günlük yorumları - 9

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMU

Ketumluğu bir kenara bıraktıracak olaylar söz konusu. Yakınlarınız ve çevreniz ile olumlu ve tatmin edici gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Nisan 2022) Koç, Akrep, İkizler, Terazi, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçların günlük yorumları - 10

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMU

Başkalarına gösterdiğiniz merhameti kendinize de göstermeniz gerekiyor. Duygu dünyanızı bastıran mantıksal yaklaşımın etkisi altında olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Nisan 2022) Koç, Akrep, İkizler, Terazi, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçların günlük yorumları - 11

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMU

Soğuk, düşünceli ve hedef odaklı olabilirsiniz. Bir robot kadar mükemmel bir şekilde ortaya koyduğunuz çalışmalar ile ön planda olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Nisan 2022) Koç, Akrep, İkizler, Terazi, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçların günlük yorumları - 12

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMU

Yok saydığınız sorunların zihninizde yer kaplıyor olması ile bulunduğunuz ruh hali sizi yalnızlığa itebilir. Fikirsel anlamda değişimler olası.

Günlük burç yorumları (21 Nisan 2022) Koç, Akrep, İkizler, Terazi, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçların günlük yorumları - 13

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMU

Kalıcı odak noktaları belirlemek için bugün oldukça uygun. Yeni idealler ve yeni hevesler peşine düşebilirsiniz.

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