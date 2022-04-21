Günlük burç yorumları (21 Nisan 2022) Koç, Akrep, İkizler, Terazi, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçların günlük yorumları

Ay Oğlak burcuna geçti. Sorumluluklarınızla daha meşgul olabilir, hayata iş gözüyle bakabilirsiniz. Karamsar bakış açısı en kötüsünü düşünmeye teşvik etse bile öyle olmadığını görebilmenin en sağlam yolu.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)