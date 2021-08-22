Günlük burç yorumları - 22 Ağustos 2021

22.08.2021 - 09:28 | Son Güncelleme : 22.08.2021 - 09:31
Koç
Kendinizi bugün biraz hüzünlü hissedebilirsiniz. Olayları, durumları anlamaya gayret edin. Her şeyden önemlisi kendinize haksızlık etmeyin.
Boğa
Kendinizi yeniden yapılandırmak adına gereksiz adımlar atma riski taşıyor olabilirsiniz. O nedenle çevrenizdekilerden fikir almaya bakın.
İkizler
Aşk kapınızı bugün çalacak olabilir, kendinize biraz daha özen gösterin, güzel tanışmalar için hazır olun derim. Kendinize bugün güvenin.
Yengeç
Ailenizle ilgili olan konularda güzel gelişmelere şahit olabilirsiniz. Bir arada olduğunuz dönemde olumlu gelecek planları yapmanızda fayda var.
Aslan
Eşiniz ile ilgili bazı sürtüşmeler ve konuşmalar olabilir. Eski konuları çok fazla açmamaya gayret edin. Akıllı davranın, gerilime gerek yok.
Başak
Aile büyüklerinizden gerekli desteği aldığınız takdirde para konusunda olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz; yardım istemekten çekinmeyin.
Terazi
Yakın çevrenize ve kardeşlerinize biraz daha fazla zaman ayırmanız hem onlar için hem de sizin için çok iyi olacaktır. Çevrenizi az mutlu edin.
Akrep
Bugün ne yaparsanız yapın çevrenizde bulunan insanlarla hararetli tartışmalar içine girmeyin; mutsuz olan siz olursunuz. Akıllı durun biraz.
Yay
Dedikoduların tam ortasından geçecek olabilirsiniz. O nedenle duyduklarınız karşısında dudaklarınızı mühürleyin. Yoksa durum kötü.
Oğlak
Hayal kurmak için doğru bir gündesiniz diyebilirim, ama yine de sizi gerçeklere çekecek çevrenizdeki kişilerden bugünlük kurtulun.
Kova
Bugün özellikle internet üzerinden yapacağınız alışverişlerde dolandırılmamaya ve gereksiz harcama yapmamaya çalışın. Dikkat!
Balık
Bırakın bugün biraz Çevreniz sizin için çalışsın. Özellikle hayatınızdaki özel insanın sizin için bir şeyler yapmasına müsaade edin.