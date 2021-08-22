Günlük burç yorumları - 22 Ağustos 2021

Astrolog Murat İpek'ten 22 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

22.08.2021 - 09:28 | Son Güncelleme : 22.08.2021 - 09:31

Günlük burç yorumları - 22 Ağustos 2021 - 1
29 derece Kova Burcunda dolunay

Hayli sevimsiz bir dolunay yaşanacak gibi duruyor. Maddi, manevi her konuda değişim yaşayabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 22 Ağustos 2021 - 2

Koç

Kendinizi bugün biraz hüzünlü hissedebilirsiniz.  Olayları, durumları anlamaya gayret edin. Her şeyden önemlisi kendinize haksızlık etmeyin.

Günlük burç yorumları - 22 Ağustos 2021 - 3

Boğa

Kendinizi yeniden yapılandırmak adına gereksiz adımlar atma riski taşıyor olabilirsiniz. O nedenle çevrenizdekilerden fikir almaya bakın.

Günlük burç yorumları - 22 Ağustos 2021 - 4

İkizler

Aşk kapınızı bugün çalacak olabilir, kendinize biraz daha özen gösterin, güzel tanışmalar için hazır olun derim. Kendinize bugün güvenin.

Günlük burç yorumları - 22 Ağustos 2021 - 5

Yengeç

Ailenizle ilgili olan konularda güzel gelişmelere şahit olabilirsiniz. Bir arada olduğunuz dönemde olumlu gelecek planları yapmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 22 Ağustos 2021 - 6

Aslan

Eşiniz ile ilgili bazı sürtüşmeler ve konuşmalar olabilir.  Eski konuları çok fazla açmamaya gayret edin. Akıllı davranın, gerilime gerek yok.

Günlük burç yorumları - 22 Ağustos 2021 - 7

Başak

Aile büyüklerinizden gerekli desteği aldığınız takdirde para konusunda olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz; yardım istemekten çekinmeyin.

Günlük burç yorumları - 22 Ağustos 2021 - 8

Terazi

Yakın çevrenize ve kardeşlerinize biraz daha fazla zaman ayırmanız hem onlar için hem de sizin için çok iyi olacaktır. Çevrenizi az mutlu edin.

Günlük burç yorumları - 22 Ağustos 2021 - 9

Akrep

Bugün ne yaparsanız yapın çevrenizde bulunan insanlarla hararetli tartışmalar içine girmeyin; mutsuz olan siz olursunuz. Akıllı durun biraz.

Günlük burç yorumları - 22 Ağustos 2021 - 10

Yay

Dedikoduların tam ortasından geçecek olabilirsiniz. O nedenle duyduklarınız karşısında dudaklarınızı mühürleyin. Yoksa durum kötü.

Günlük burç yorumları - 22 Ağustos 2021 - 11

Oğlak

Hayal kurmak için doğru bir gündesiniz diyebilirim, ama yine de sizi gerçeklere çekecek çevrenizdeki kişilerden bugünlük kurtulun.

Günlük burç yorumları - 22 Ağustos 2021 - 12

Kova

Bugün özellikle internet üzerinden yapacağınız alışverişlerde dolandırılmamaya ve gereksiz harcama yapmamaya çalışın. Dikkat!

Günlük burç yorumları - 22 Ağustos 2021 - 13

Balık

Bırakın bugün biraz Çevreniz sizin için çalışsın.  Özellikle hayatınızdaki özel insanın sizin için bir şeyler yapmasına müsaade edin.

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