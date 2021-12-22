Günlük burç yorumları (22 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 01:03
Mücadele etmenin kolay olduğu bir gün.
Ay, hareket prensibini anlatan Mars ile harika bir görünümde. Mücadele gerektiren meselelere dalın derim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İçinizdeki ateşin parlamasına izin verin. Şöyle bir maddi manevi parlayın bakalım. Bir Koç olarak bunu aslında yapmak sizin için çocuk oyuncağı.
Boğa
Bir arkadaşınızı veya akrabanızı ziyaret etmek ya da bir buluşmaya katılmak size bugün gayet iyi gelebilir. Hep aynı insanlarla takılmayın artık.
İkizler
Bugün abuk sabuk bile olsa olayları koordine etme ve ilgiyi artırma yeteneğiniz popülerliğinize katkıda bulunacaktır. Kullanın bunu.
Yengeç
Seçenekleriniz konusunda size yol göstermesi için yardım alın. Derdini söylemeyen derman bulamaz diye atalarımız boşuna söylememiş.
Aslan
Bugün size akıl verecek olanların akıllarından şüphe edebilirsiniz. Zaten çok matah bir halde olsalar kendilerine faydaları dokunurdu.
Başak
Çok daha fazlasına sahip olabileceğinizi gözünüz kestiriyorsa bugün neden daha azıyla yetinmeye gayret edesiniz ki? Mütevaziliği bırakın artık.
Terazi
Başkalarının yaptıklarını görmezden gelme. Çok çalışmış olanları takdir ederek ve onlara değer vererek, önemli olduklarını hissettir derim.
Akrep
Olasılıkları keşfedin. Yeni ve farklı bir şey denemek, bilinmeyen ya da tanıdık olmayanı araştırmak, hayal gücünüzü harekete geçirmeli bugün.
Yay
Neyle karşı karşıya olduğunuzu önceden bilmek, ileriye dönük en iyi yolu güvence altına almanıza yardımcı olacaktır. Garantici olun bence.
Oğlak
Size adil davranılmadığını veya parçası olmanız gereken bir şeyi kaçırdığınızı düşünüyorsanız, bugün koyverin gitsin.
Kova
Görünüşünüz hakkında ne kadar memnun ne kadar şikayetçi olduğunuzu bir düşünün derim. Yeni bir yıl geliyor spor yapın, iyi gelir.
Balık
Başkalarının ne yaptığına dikkat edin ve başkalarıyla etkileşim kurarken karşılaştığınız olumsuz eylemleri telafi edin. Kasmayın kendinizi.