Günlük burç yorumları (22 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 22 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 01:03

Günlük burç yorumları (22 Aralık 2021) - 1

Mücadele etmenin kolay olduğu bir gün.

Ay, hareket prensibini anlatan Mars ile harika bir görünümde. Mücadele gerektiren meselelere dalın derim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (22 Aralık 2021) - 2

Koç

İçinizdeki ateşin parlamasına izin verin. Şöyle bir maddi manevi parlayın bakalım. Bir Koç olarak bunu aslında yapmak sizin için çocuk oyuncağı.

Günlük burç yorumları (22 Aralık 2021) - 3

Boğa

Bir arkadaşınızı veya akrabanızı ziyaret etmek ya da bir buluşmaya katılmak size bugün gayet iyi gelebilir. Hep aynı insanlarla takılmayın artık.

Günlük burç yorumları (22 Aralık 2021) - 4

İkizler

Bugün abuk sabuk bile olsa olayları koordine etme ve ilgiyi artırma yeteneğiniz popülerliğinize katkıda bulunacaktır. Kullanın bunu.

Günlük burç yorumları (22 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Seçenekleriniz konusunda size yol göstermesi için yardım alın. Derdini söylemeyen derman bulamaz diye atalarımız boşuna söylememiş.

Günlük burç yorumları (22 Aralık 2021) - 6

Aslan

Bugün size akıl verecek olanların akıllarından şüphe edebilirsiniz. Zaten çok matah bir halde olsalar kendilerine faydaları dokunurdu.

Günlük burç yorumları (22 Aralık 2021) - 7

Başak

Çok daha fazlasına sahip olabileceğinizi gözünüz kestiriyorsa bugün neden daha azıyla yetinmeye gayret edesiniz ki? Mütevaziliği bırakın artık.

Günlük burç yorumları (22 Aralık 2021) - 8

Terazi

Başkalarının yaptıklarını görmezden gelme. Çok çalışmış olanları takdir ederek ve onlara değer vererek, önemli olduklarını hissettir derim.

Günlük burç yorumları (22 Aralık 2021) - 9

Akrep

Olasılıkları keşfedin. Yeni ve farklı bir şey denemek, bilinmeyen ya da tanıdık olmayanı araştırmak, hayal gücünüzü harekete geçirmeli bugün.

Günlük burç yorumları (22 Aralık 2021) - 10

Yay

Neyle karşı karşıya olduğunuzu önceden bilmek, ileriye dönük en iyi yolu güvence altına almanıza yardımcı olacaktır. Garantici olun bence.

Günlük burç yorumları (22 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Size adil davranılmadığını veya parçası olmanız gereken bir şeyi kaçırdığınızı düşünüyorsanız, bugün koyverin gitsin.

Günlük burç yorumları (22 Aralık 2021) - 12

Kova

Görünüşünüz hakkında ne kadar memnun ne kadar şikayetçi olduğunuzu bir düşünün derim. Yeni bir yıl geliyor spor yapın, iyi gelir.

Günlük burç yorumları (22 Aralık 2021) - 13

Balık

Başkalarının ne yaptığına dikkat edin ve başkalarıyla etkileşim kurarken karşılaştığınız olumsuz eylemleri telafi edin. Kasmayın kendinizi.

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