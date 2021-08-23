Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2021)

23.08.2021 - 00:15
Ciddi ilişkilere başlamak için ideal bir gün
Aşk tanrıçası Venüs, zamanın efendisiyle flört ediyor. Sağlam ilişkiler için fırsatlar çıkabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Alıngan ve daha kırılgan hissedeceğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. kendinizi rahat bırakın ve yüreğinizi özgürleştirin derim. Sıkmayın kendinizi.
Boğa
İnternet ile ilgili mevzularda bugün elinizden geldiğince dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü yanlışlık yapma olasılığınız hayli fazla aman dikkat.
İkizler
Önünüzde önemli ekonomik kararlar duruyor olabilir. bunun için tam olarak ne yapacağınıza karar vermeniz için kendiniz doğru tanımlayın.
Yengeç
Ailenizle ve sosyal hayatınızla ilgili olarak manalı, manasız durumlar içinden geçecek olabilirsiniz. İnsanların gözünün önünde pek olmayın bugün.
Aslan
Ödemelerle ilgili durumlarda biraz karışıklık yaşamanız söz konusu olabilir. maddi konularda çevrenizde iş bilir insanlardan yardım alın derim.
Başak
İş ve çalışma koşullarıyla ilgili şanslı ve fakat ikili ilişkiler konusunda zor bir günden geçecek olmanız muhtemel. Kendinizi doğru ifade edin derim.
Terazi
Bugün şanslı ve iyi niyetin konuşabileceği bir günden geçeceksiniz demek yanlış olmaz. Sizde bu anlamda iyimser olun ve şansınızı arttırın.
Akrep
Aşk konusunda ve gönüz çarpıntıları için renkli bir gün olacak gibi duruyor. En iyisi kendinizi bu anlamda güvenli hissetmeniz olacaktır.
Yay
Kısa vadeli planlar için olumlu bir gün. Önümüzdeki aylar için bir plan program yapmaya kalkmanız muhtemel. Detaylı bir program yapın.
Oğlak
Bu haftayı toparlamak nerede ne yapacağınızı ayarlamanız için güzel bir gün. Her şeyden önemlisi tam olarak ne istediğinize karar vermeniz.
Kova
Maddi anlamda güzel gelişmeler olur mu, olur. O nedenle bugün özellikle para girdi çıktısı konusunda cüzdanınıza sahip çıkın. İyi hesap yapın.
Balık
Hayatınızla ilgili her şey avuçlarınızdan kaçmış gibi bir duygu yaşamanız muhtemel bugün. Bunun geçici olduğunu bilerek bugünü geçirin derim.