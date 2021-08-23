Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 23 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

23.08.2021 - 00:15

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2021) - 1

Ciddi ilişkilere başlamak için ideal bir gün

Aşk tanrıçası Venüs, zamanın efendisiyle flört ediyor. Sağlam ilişkiler için fırsatlar çıkabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2021) - 2

Koç

Alıngan ve daha kırılgan hissedeceğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. kendinizi rahat bırakın ve yüreğinizi özgürleştirin derim. Sıkmayın kendinizi.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2021) - 3

Boğa

İnternet ile ilgili mevzularda bugün elinizden geldiğince dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü yanlışlık yapma olasılığınız hayli fazla aman dikkat.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2021) - 4

İkizler

Önünüzde önemli ekonomik kararlar duruyor olabilir. bunun için tam olarak ne yapacağınıza karar vermeniz için kendiniz doğru tanımlayın.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2021) - 5

Yengeç

Ailenizle ve sosyal hayatınızla ilgili olarak manalı, manasız durumlar içinden geçecek olabilirsiniz. İnsanların gözünün önünde pek olmayın bugün.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2021) - 6

Aslan

Ödemelerle ilgili durumlarda biraz karışıklık yaşamanız söz konusu olabilir. maddi konularda çevrenizde iş bilir insanlardan yardım alın derim.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2021) - 7

Başak

İş ve çalışma koşullarıyla ilgili şanslı ve fakat ikili ilişkiler konusunda zor bir günden geçecek olmanız muhtemel. Kendinizi doğru ifade edin derim.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2021) - 8

Terazi

Bugün şanslı ve iyi niyetin konuşabileceği bir günden geçeceksiniz demek yanlış olmaz. Sizde bu anlamda iyimser olun ve şansınızı arttırın.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2021) - 9

Akrep

Aşk konusunda ve gönüz çarpıntıları için renkli bir gün olacak gibi duruyor. En iyisi kendinizi bu anlamda güvenli hissetmeniz olacaktır.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2021) - 10

Yay

Kısa vadeli planlar için olumlu bir gün. Önümüzdeki aylar için bir plan program yapmaya kalkmanız muhtemel. Detaylı bir program yapın.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2021) - 11

Oğlak

Bu haftayı toparlamak nerede ne yapacağınızı ayarlamanız için güzel bir gün. Her şeyden önemlisi tam olarak ne istediğinize karar vermeniz.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2021) - 12

Kova

Maddi anlamda güzel gelişmeler olur mu, olur. O nedenle bugün özellikle para girdi çıktısı konusunda cüzdanınıza sahip çıkın. İyi hesap yapın.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2021) - 13

Balık

Hayatınızla ilgili her şey avuçlarınızdan kaçmış gibi bir duygu yaşamanız muhtemel bugün. Bunun geçici olduğunu bilerek bugünü geçirin derim.

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