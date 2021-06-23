Günlük burç yorumları - 23 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 23 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

23.06.2021 - 00:03

Günlük burç yorumları - 23 Haziran 2021 - 1
Sonunda Merkür retrosu bitiyor

Retro’nun bitmesiyle birlikte hemen harekete geçmeyin. Bir iki gün gölgeli pozisyonda.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 23 Haziran 2021 - 2

Koç

İlişkinizde uyumlu bir günden geçecek olabilirsiniz. Bu konuda özellikle arkadaş çevrenizde kısa vadeli planlar yapmak için ideal bir zaman.

Günlük burç yorumları - 23 Haziran 2021 - 3

Boğa

Ortak kazanılan gelirler konusunda önünüz gittikçe açılabilir. Doğru kararlar vermek adına iki kere daha dikkatli olursanız harika olur.

Günlük burç yorumları - 23 Haziran 2021 - 4

İkizler

İkili ilişkiler konusunda artık biraz daha olumlu düşünmeniz gereken bir gün. Bugün harcamalarınıza dikkat edin ve fazla açılmayın derim.

Günlük burç yorumları - 23 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Kendinizi bugün çok daha iyi hissetmemek için hiçbir neden görünmüyor. Ne olursa olsun daha olumlu ve güçlü bakmaya çalışın olaylara, insanlara.

Günlük burç yorumları - 23 Haziran 2021 - 6

Aslan

Bugün duygusal bir günden geçecek olabilirsiniz. Sürekli aynı konularda bir ileri bir geri gidip geldiğinizi düşünüyorsanız bu konuda artık dur diyebilin.

Günlük burç yorumları - 23 Haziran 2021 - 7

Başak

Ortak kazanç ve özellikle aile ile olan ortak gelirler hakkında meseleler varsa tatlı dillilikle çözebilirsiniz. Kendi çıkarlarınızı ön planda tutun.

Günlük burç yorumları - 23 Haziran 2021 - 8

Terazi

Plan yapmak için güzel bir gün. Sadece bu planlar uzak yerler ve insanları da kapsıyorsa iki kere daha düşünmenizi tavsiye edebilirim.

Günlük burç yorumları - 23 Haziran 2021 - 9

Akrep

Para konusunda elinizden gelenin çok daha iyisini yapabileceğiniz bir günden geçeceksiniz gibi görünmekte. Eyleme geçmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları - 23 Haziran 2021 - 10

Yay

Radikal kararlar vermek için pek uygun bir zaman değil. Maddi anlamda inatlaşmayın ve olabildiğince uyumlu görünmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları - 23 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Sağlık konusunda üst solunum yolları ve alerjiye dikkat etmenizde fayda var. Bu konuda hassasiyetiniz varsa tedbirinizi almanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 23 Haziran 2021 - 12

Kova

Kararsızlık yaşamaya müsait bir gün. Eğer vereceğiniz kararlar can alıcı noktalarda değilse bir iki gün beklemenizde fayda var. Sözlere dikkat!

Günlük burç yorumları - 23 Haziran 2021 - 13

Balık

Kariyer konusunda, kendinizi ortaya koymak adına bir şeyler yapabilirsiniz. Ve fakat konuşmalarınıza ve verdiğiniz sözlere dikkat etmeniz gerekebilir.

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