Günlük burç yorumları (23 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 23 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 23.11.2021 - 00:10

Günlük burç yorumları (23 Kasım 2021) - 1

İç kıyıcı sohbet günü.

Bugün derdi olan kapınızı çalabilir, aynı şeyleri mır mır anlatabilirler. Tabi aynı şeyleri siz de yapabilirsiniz. Yapmayın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (23 Kasım 2021) - 2

Koç

Bugün eylem planız aksarsa, huzursuzluk küçük hatalara yol açabilir. Yönetecek çok fazla şeyiniz varsa zamanı iyi kullanın.

Günlük burç yorumları (23 Kasım 2021) - 3

Boğa

Kendinizi doğru yansıtmak, gerçekte neye ihtiyacınız olduğunu veya ne istediğinizi anlama gerekliliğini çıkarabilir karşınıza.

Günlük burç yorumları (23 Kasım 2021) - 4

İkizler

Genel olarak farklı seçenekleri ve fikirleri keşfetmek için mükemmel bir konumda olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama olmayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Aşırıya kaçmaktan ve sürpriz sonuçlara varmaktan kaçınmayı hedefleyin bugün. İşleri ılımlı tutabilirseniz harika olur.

Günlük burç yorumları (23 Kasım 2021) - 6

Aslan

Gün ilerledikçe gözlem gücünüz çarpıcı biçimde artabilir. Bunun sizi mutlu ederken bakışlarınızdan birilerinin rahatsız olabileceğini unutmayın.

Günlük burç yorumları (23 Kasım 2021) - 7

Başak

Kalbinizi koymak için anlamlı bir şey arıyorsunuz ve bu motivasyonla çok şey başarabilir ve ortaya çıkarabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Kasım 2021) - 8

Terazi

Şüphe duyduğunuzda durun ve stresli, dengesiz insanlardan gelen durumların içinde olmaktan kaçının derim.

Günlük burç yorumları (23 Kasım 2021) - 9

Akrep

Bir fikir veya proje için inşa tutkusu yaşayabilirsiniz. Şu anda yoğun bir şekilde yaratıcı enerjiler akıyor olabilir içinizde.

Günlük burç yorumları (23 Kasım 2021) - 10

Yay

Kurallara uyacağını bildiğiniz ve güvendiğiniz kişilerle bir araya gelmeyi planlayın. Manasız tipleri sallayın hemen çevrenizden.

Günlük burç yorumları (23 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Mevcut bir proje veya ilişkiyi, bölünmemiş dikkatinizden faydalandırın bugün. Daha güçlü bir “amaç” duygusu devreye girebilir.

Günlük burç yorumları (23 Kasım 2021) - 12

Kova

Mizah duygusu ve olumlu bir tutum, sakinleşmeye ve daha iyi kararlar almaya teşvik edecektir sizi. Az gülün yahu!

Günlük burç yorumları (23 Kasım 2021) - 13

Balık

Bir ekip veya grupla destek veya katılım, güveninizi artırabilir. Katkıda bulunmak ve fikirleri paylaşmak tatmin edici olabilir.

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