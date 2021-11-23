Günlük burç yorumları (23 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 23.11.2021 - 00:10
İç kıyıcı sohbet günü.
Bugün derdi olan kapınızı çalabilir, aynı şeyleri mır mır anlatabilirler. Tabi aynı şeyleri siz de yapabilirsiniz. Yapmayın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün eylem planız aksarsa, huzursuzluk küçük hatalara yol açabilir. Yönetecek çok fazla şeyiniz varsa zamanı iyi kullanın.
Boğa
Kendinizi doğru yansıtmak, gerçekte neye ihtiyacınız olduğunu veya ne istediğinizi anlama gerekliliğini çıkarabilir karşınıza.
İkizler
Genel olarak farklı seçenekleri ve fikirleri keşfetmek için mükemmel bir konumda olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama olmayabilirsiniz.
Yengeç
Aşırıya kaçmaktan ve sürpriz sonuçlara varmaktan kaçınmayı hedefleyin bugün. İşleri ılımlı tutabilirseniz harika olur.
Aslan
Gün ilerledikçe gözlem gücünüz çarpıcı biçimde artabilir. Bunun sizi mutlu ederken bakışlarınızdan birilerinin rahatsız olabileceğini unutmayın.
Başak
Kalbinizi koymak için anlamlı bir şey arıyorsunuz ve bu motivasyonla çok şey başarabilir ve ortaya çıkarabilirsiniz.
Terazi
Şüphe duyduğunuzda durun ve stresli, dengesiz insanlardan gelen durumların içinde olmaktan kaçının derim.
Akrep
Bir fikir veya proje için inşa tutkusu yaşayabilirsiniz. Şu anda yoğun bir şekilde yaratıcı enerjiler akıyor olabilir içinizde.
Yay
Kurallara uyacağını bildiğiniz ve güvendiğiniz kişilerle bir araya gelmeyi planlayın. Manasız tipleri sallayın hemen çevrenizden.
Oğlak
Mevcut bir proje veya ilişkiyi, bölünmemiş dikkatinizden faydalandırın bugün. Daha güçlü bir “amaç” duygusu devreye girebilir.
Kova
Mizah duygusu ve olumlu bir tutum, sakinleşmeye ve daha iyi kararlar almaya teşvik edecektir sizi. Az gülün yahu!
Balık
Bir ekip veya grupla destek veya katılım, güveninizi artırabilir. Katkıda bulunmak ve fikirleri paylaşmak tatmin edici olabilir.