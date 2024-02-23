Günlük burç yorumları (23 Şubat 2024)

Bugün ay aslan burcundaki seyahatine devam ediyor. Sabah saatlerinde Ay-Uranüs arasında dik açı gerçekleşecek. Özellikle ulaşım ve iletişim konularında sorun çıkartabilir. Kazalara karşı dikkatli olunması gereken bir gün. Merkür bugün sezgisel davrandığı Balık burcuna geçiyor. İletişim konusunda daha çok sezgisel yönümüz aktif olmaya başlayacak. Olayları detaylandırmak veya mantıksal çıkarımlar yapmak yerine daha çok duygularımızla hareket edeceğiz.