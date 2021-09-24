Günlük burç yorumları (24 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 24 Eylül 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 24.09.2021 - 00:04

Günlük burç yorumları (24 Eylül 2021) - 1

Ay Boğa burcunda, oburluk yapmayın

Yemek yerken veya duygularınızı ifade ederken abartabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (24 Eylül 2021) - 2

Koç

Ödemelerde veya cebinize girecek olan parada bir karışıklık söz konusu olabilir. Bu durum sizi ileride zora sokabilir, dikkat edin.

Günlük burç yorumları (24 Eylül 2021) - 3

Boğa

Ne olduğunu bilmediğiniz veya kulaktan dolma tavsiyelerle ilaç falan almayın bugün. Sağlığınıza dikkat edin.

Günlük burç yorumları (24 Eylül 2021) - 4

İkizler

Bugün duyduğunuz havadisler, dedikodular size bile fazla gelebilir. En iyisi kendinizi biraz uzak tutmak laflardan.

Günlük burç yorumları (24 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Bugün şaşkın şaşkın kendinizi koştururken bulabilirsiniz. Bu çok normal, sakin olun geçecek.

Günlük burç yorumları (24 Eylül 2021) - 6

Aslan

Birilerini iş konusunda uyarmak veya işine son vermek zorunda kalabilirsiniz. Çok ama çok iyi düşünün. Kötü pozisyona düşmeyin.

Günlük burç yorumları (24 Eylül 2021) - 7

Başak

Hukuki bazı işler tam olarak önünüzde açılabilir. Bu tip hukuk, devlet kapısıyla ilgili işlerde dikkatli olmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (24 Eylül 2021) - 8

Terazi

Rüyalarınıza dikkat edin ve özellikle bu hafta sonu uykunuzu iyi almaya bakın. Psikolojik olarak zorlanma yaşamanız mümkün.

Günlük burç yorumları (24 Eylül 2021) - 9

Akrep

Konuşmalarınızda eğer sırları deşifre edecek bir tutum içine girerseniz, insanlar da sizin hakkınızda bildiklerini sıralar. Dikkat!

Günlük burç yorumları (24 Eylül 2021) - 10

Yay

Evcil hayvanınız varsa onun sağlığıyla ilgili yapmanız gerekenleri yapmanız çok iyi olur. Tabii kendi sağlığınıza da az özen gösterin.

Günlük burç yorumları (24 Eylül 2021) - 11

Oğlak

“Battı balık yan gider” söz, biliyorum hiç size göre değil. Ama bazen olmayacak şeylerde de çok ısrarcı olmamak lazım.

Günlük burç yorumları (24 Eylül 2021) - 12

Kova

Bu aralar yemek yeme ile ilgili sorunlar ve tabii kilo sorunu baş gösterebilir. Biraz yediklerinize içtiklerinize bu aralar dikkat edin derim.

Günlük burç yorumları (24 Eylül 2021) - 13

Balık

Arkadaşınıza, kardeşinize bugün borç verip de sonra cebiniz boş bir hafta sonu geçirmemenizi tavsiye ederim.

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