Günlük burç yorumları (24 Eylül 2021)

ntv.com.tr 24.09.2021 - 00:04
Ay Boğa burcunda, oburluk yapmayın
Yemek yerken veya duygularınızı ifade ederken abartabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Ödemelerde veya cebinize girecek olan parada bir karışıklık söz konusu olabilir. Bu durum sizi ileride zora sokabilir, dikkat edin.
Boğa
Ne olduğunu bilmediğiniz veya kulaktan dolma tavsiyelerle ilaç falan almayın bugün. Sağlığınıza dikkat edin.
İkizler
Bugün duyduğunuz havadisler, dedikodular size bile fazla gelebilir. En iyisi kendinizi biraz uzak tutmak laflardan.
Yengeç
Bugün şaşkın şaşkın kendinizi koştururken bulabilirsiniz. Bu çok normal, sakin olun geçecek.
Aslan
Birilerini iş konusunda uyarmak veya işine son vermek zorunda kalabilirsiniz. Çok ama çok iyi düşünün. Kötü pozisyona düşmeyin.
Başak
Hukuki bazı işler tam olarak önünüzde açılabilir. Bu tip hukuk, devlet kapısıyla ilgili işlerde dikkatli olmanız gerekebilir.
Terazi
Rüyalarınıza dikkat edin ve özellikle bu hafta sonu uykunuzu iyi almaya bakın. Psikolojik olarak zorlanma yaşamanız mümkün.
Akrep
Konuşmalarınızda eğer sırları deşifre edecek bir tutum içine girerseniz, insanlar da sizin hakkınızda bildiklerini sıralar. Dikkat!
Yay
Evcil hayvanınız varsa onun sağlığıyla ilgili yapmanız gerekenleri yapmanız çok iyi olur. Tabii kendi sağlığınıza da az özen gösterin.
Oğlak
“Battı balık yan gider” söz, biliyorum hiç size göre değil. Ama bazen olmayacak şeylerde de çok ısrarcı olmamak lazım.
Kova
Bu aralar yemek yeme ile ilgili sorunlar ve tabii kilo sorunu baş gösterebilir. Biraz yediklerinize içtiklerinize bu aralar dikkat edin derim.
Balık
Arkadaşınıza, kardeşinize bugün borç verip de sonra cebiniz boş bir hafta sonu geçirmemenizi tavsiye ederim.